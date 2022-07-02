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ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли крайне много.

Об этом 2 июля утром сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре - если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, трудно представить последствия", - отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.

В больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска.

1 июля, добавил Сергей Гайдай, Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 01
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 02
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 03
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 04
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 05
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 06
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 07
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 08
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 09
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 10
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 11
ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай 12

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"Россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли крайне много. Наши военные сдерживают наступление врага", – акцентировал спикер.
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Топ комментарии
+19
Тільки перемогти, інакше Буча буде регулярна. Тримайтесь і бережіть себе
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02.07.2022 08:14
+14
Бракує слів від того , що витворяють русоФашисти на нашій землі ?
Як можна зупинити кремлівського окурка , який зовсім озвірів і не дає нам спокою ?
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02.07.2022 08:10
+9
а вы заметили,там где Гайдай,там жопа...
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02.07.2022 08:52
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Бракує слів від того , що витворяють русоФашисти на нашій землі ?
Як можна зупинити кремлівського окурка , який зовсім озвірів і не дає нам спокою ?
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02.07.2022 08:10 Ответить
Тільки перемогти, інакше Буча буде регулярна. Тримайтесь і бережіть себе
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02.07.2022 08:14 Ответить
хорошие незаметные истребители нужны
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02.07.2022 08:10 Ответить
Якщо обстрілювали наші позиції у Привіллі і Вовчоярівці, то значить вони за нами, принаймні верхня частина Вовчоярівки.
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02.07.2022 08:15 Ответить
а вы заметили,там где Гайдай,там жопа...
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02.07.2022 08:52 Ответить
Жопа есть у каждого.
Ты вот тоже на жопе пишешь всякую ахинею.
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02.07.2022 11:03 Ответить
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що протягом 1 липня російські армійці не припиняли наступ на місто Лисичанськ (Луганська область). Окупанти закріпили свої позиції на місцевому нафтопереробному заводі і намагаються оточити місто та перерізати транспортне сполучення з Україною.
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02.07.2022 09:22 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.07.2022 10:08 Ответить
Лоба не розбий, віруючі ідіоти.
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02.07.2022 11:37 Ответить
нравится не нравится москалия разваливается
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02.07.2022 12:00 Ответить
Орки позують у центрі Лисичанска, про що мова??
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02.07.2022 20:21 Ответить
Пирова победа. И они тоже это понимают
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02.07.2022 22:03 Ответить
Пирова потому, что начался разгром их складов с оружием, топливом и Ком Пунктами в тылу. Их пропагандисты и сами вояки российские визжат в истерике: "скорее на Северск, прорыв на Славянск, иначе не прошибем уже, сил не хватит!" Склады не резиновые даже у русских, и боеприпасы не бесконечны даже у них. Люди да, люди бесконечны там и мотивированны на 500% (50 тыщ рублей на дороге не валяются в рос глубинке)
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02.07.2022 22:08 Ответить
Там платят гораздо больше. Я живу во Франции с чеченцами. Говорят 300 000 сразу, плюс от 150 000 зарплата. Если ранение или смерть - до 7 миллионов выплата
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03.07.2022 00:43 Ответить
Враг в панике, понимая, что хаймарсы скоро перехватят инициативу и тогда оркам точно будет жопа.
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02.07.2022 21:31 Ответить
 
 