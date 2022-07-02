Девочка перед уничтоженным в результате российского обстрела домом в Одесской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В сети показали последствия разрушений, нанесенных российскими ракетами в Одесской области.
Фотографию опубликовал журналист Евгений Степаненко, передает Цензор.НЕТ.
"Девочка перед уничтоженным в результате обстрела домом. Крылатой ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3, 27 июня были ранены 8 человек, в том числе 1 ребенок. Село Маяки, Одесская область", - подписал он фото.
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Без сліз неможливо дивитися на діточок , які залишились без батьків
І без житла !