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Девочка перед уничтоженным в результате российского обстрела домом в Одесской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В сети показали последствия разрушений, нанесенных российскими ракетами в Одесской области.

Фотографию опубликовал журналист Евгений Степаненко, передает Цензор.НЕТ.

"Девочка перед уничтоженным в результате обстрела домом. Крылатой ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3, 27 июня были ранены 8 человек, в том числе 1 ребенок. Село Маяки, Одесская область", - подписал он фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российского ракетного удара по Сергеевке 21 человек погиб, около 40 ранены, - Зеленский. ВИДЕО

Девочка перед уничтоженным в результате российского обстрела домом в Одесской области 01
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Топ комментарии
+48
Ракеты, исключительно высокоточные...
Цели, исключительно военные...
Намерения, исключительно гуманные...
Население, исключительно благодарное...
А потом, когда прилетит уже к ним, вопли будут тоже, исключительно искренние - "А нас то за что...???"
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02.07.2022 09:37
+43
********* скаже що це фотошоп.
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02.07.2022 09:36
+43
Малышка, пусть на твоем жизненном пути будет еще много счастья
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02.07.2022 09:41
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********* скаже що це фотошоп.
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02.07.2022 09:36 Ответить
самі підірвали та акторку найняли - а так скаже прес-алкаше з брудною головою
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02.07.2022 09:41 Ответить
Ракеты, исключительно высокоточные...
Цели, исключительно военные...
Намерения, исключительно гуманные...
Население, исключительно благодарное...
А потом, когда прилетит уже к ним, вопли будут тоже, исключительно искренние - "А нас то за что...???"
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02.07.2022 09:37 Ответить
Скорее бы к этим ****** прилетело! Пусть их каждый город так выглядит.
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02.07.2022 11:53 Ответить
В кожен кацаподім по мирному ескалібуру М982
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02.07.2022 13:09 Ответить
Малышка, пусть на твоем жизненном пути будет еще много счастья
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02.07.2022 09:41 Ответить
🤬
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02.07.2022 09:41 Ответить
"Кацапський мир", без пропагандонських прикрас
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02.07.2022 09:47 Ответить
с*ки кацапские.. проклята пусть будет рашка до скончания веков.
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02.07.2022 09:54 Ответить
Шановна, я вас розумію, але це, тільки емоції, по справі нічого не робиться для того, щоб московії відбити голову.
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02.07.2022 10:06 Ответить
біда в тому, що в моски немає голови - замість голови їй була Україна...
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02.07.2022 10:14 Ответить
100% - нужно международное государственное планирование денацификации расиянцев и использования рессурсов территории т.н. "рф" в интересах мирового сообщества.
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02.07.2022 10:56 Ответить
Ніхто пиріг "Московія" ненаважиться різати. Сидіти и бздіти, так дешевше. Скоріш за все московія Європу поріже так як захоче, про нас вже й говорити і нічого.
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02.07.2022 12:03 Ответить
Ну значить нам доведеться їх заспокоїти.
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02.07.2022 12:41 Ответить
некиого твоя московия не порежет кишка тонка
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02.07.2022 15:44 Ответить
Треба пачкою таких фоток бити по рилах імпортерів хороших русскіх та надавачах їм українського громадянства. На місце загиблих українців слуги приймають рашкованів.
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02.07.2022 10:27 Ответить
Суки, відповісте за кожну дитячу сльозинку
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02.07.2022 11:07 Ответить
Перед ким? Перед нами? Не смішіть. Перед Европою-Заходом? Вони вже відповіли за MH17? Захід грьобаний за своїх загиблих європейців притягнути тупіна дрищить.
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02.07.2022 12:13 Ответить
ответят - запад меняется все твои кацапы будут опущенными петушарами на планете
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02.07.2022 15:46 Ответить
Прими пігулку, йолоп
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03.07.2022 14:19 Ответить
Опять Азов штаб в подвале видно разместил. Но если набраться терпения пусть на 5 мин и почитать коменты тварей, то Яо срочно склепать и шарахнуть куда попадём! И пусть будет, что будет!
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02.07.2022 11:07 Ответить
Ми, маючи неядерну зброю зі страху серемо відповісти по точках в московії, з яких йдуть обстріли наших міст та сел. А ви про ЯО.
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02.07.2022 12:19 Ответить
Це вони в одеський водозабір цілили. Намагаються лишити Одесу води. Влітку. Як попередні загарбники в 1941 році.
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02.07.2022 11:14 Ответить
Саме НАЙГОЛОВНІШЕ,що ця крихітка ЖИВА!!!!
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02.07.2022 11:18 Ответить
бедные наши дети....такое детство...врагу не пожелаешь...
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02.07.2022 12:26 Ответить
Бажаю кожному, хто говорить, що ми не терористи і не повинні стріляти по цивільним об'єктам московії, - снаряд у хату!
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02.07.2022 12:29 Ответить
Це наші діти війни 😞
Без сліз неможливо дивитися на діточок , які залишились без батьків
І без житла !
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02.07.2022 12:46 Ответить
господи прекратите войну Это не погода , это искуственно созданная проблема
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02.07.2022 12:58 Ответить
убить всех кацапов и война закончится ..
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02.07.2022 15:48 Ответить
Вася Ломаченко - абсолютный , безоговорочный одноклеточный имбецил. Посмотрите на лицо - морда лица доисторического животного, андрофаг. Этого рашистского одноклеточного ****** , после очень сильных @издюлей , нужно выкинуть на территорию угрофинномонголов , так им любимую. Редкая ****..Здохни рашистский выродок- полуобезьяна.
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02.07.2022 13:50 Ответить
а что случилось?
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02.07.2022 15:49 Ответить
 
 