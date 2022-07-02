Оккупанты в минувшие сутки 17 раз ударили по Донетчине, разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов Донбасса. Разрушены и повреждены 43 жилых дома, из них 10 многоквартирных.

Об этом свидетельствуют данные Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

В целом оккупационные войска 17 раз били по Донецкой области.

"Попали в города Бахмут, Славянск, Авдеевка, Часов Яр, пгт Северное и Южное, села Александровка, Курдюмовка, Желанное, Тоненькое, Воздвиженка. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Российские войска обстреляли регион авиацией, ракетами ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерией. Били целенаправленно по жилищному сектору", - отметили в Нацолиции.

В результате российских обстрелов разрушениям подверглись 58 гражданских объекта - дома, школа, ферма, торговый центр, остановка общественного транспорта, огнеупорный комбинат, фитнес-клуб, железная дорога, газораспределительная станция, линия электропередач и т.д.

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