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Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В полночь русские военные обстреляли центр мирно населенного города Орехов в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
Как отмечается, прицельный огонь снова полностью разрушает частные дома ореховцев.
Этой ночью пострадали квартиры многоэтажки, дома и здания в центральной части города.
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показать весь комментарий02.07.2022 11:21 Ответить Мне нравится 6
5 копійок
показать весь комментарий02.07.2022 11:38 Ответить Мне нравится 4
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