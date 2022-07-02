Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области. ФОТОрепортаж

В полночь русские военные обстреляли центр мирно населенного города Орехов в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, прицельный огонь снова полностью разрушает частные дома ореховцев.

Этой ночью пострадали квартиры многоэтажки, дома и здания в центральной части города.











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