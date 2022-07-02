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Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В полночь русские военные обстреляли центр мирно населенного города Орехов в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, прицельный огонь снова полностью разрушает частные дома ореховцев.

Этой ночью пострадали квартиры многоэтажки, дома и здания в центральной части города.

Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области 01
Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области 02
Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области 03
Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области 04
Последствия вражеского обстрела Орехова в Запорожской области 05

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Було тихе красиве містечко і тут прийшли асвабадітєлі.
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02.07.2022 11:21 Ответить
А між Мелітополем і Акимівкою зійшов з рейок мокшанський бронепаравоз.
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02.07.2022 11:38 Ответить
 
 