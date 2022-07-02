Задержан пограничник, требовавший $10 тыс. за незаконный выезд из Украины, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 000 долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы.

При получении 5 000 долларов США его задержали правоохранители.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата. ФОТО