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Задержан пограничник, требовавший $10 тыс. за незаконный выезд из Украины, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 000 долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы.

При получении 5 000 долларов США его задержали правоохранители.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата. ФОТОЗадержан пограничник, требовавший $10 тыс. за незаконный выезд из Украины, - Офис генпрокурора 01
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Топ комментарии
+13
Растут аппетиты у "защитников" границ. А люди спрашивают, как всякие Кивы и Козаки с Украины убежали? Весь вопрос в сумме И привет министру Монастырскому
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02.07.2022 12:04
+9
А они всегда себя так ведут и вели.
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02.07.2022 12:11
+6
Если себя так ведут во время войны, то как себя вели в мирное время?
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02.07.2022 12:09
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Растут аппетиты у "защитников" границ. А люди спрашивают, как всякие Кивы и Козаки с Украины убежали? Весь вопрос в сумме И привет министру Монастырскому
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02.07.2022 12:04 Ответить
Аваківсько -Монастирські підлеглі. Так само в поліції.
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02.07.2022 12:05 Ответить
Если себя так ведут во время войны, то как себя вели в мирное время?
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02.07.2022 12:09 Ответить
А они всегда себя так ведут и вели.
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02.07.2022 12:11 Ответить
Блеать тут без взятки не берут, а кто-то чешит
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02.07.2022 12:09 Ответить
Через 3 місяці знову буде хабарникувати ... там всі такі, просто самий тупий зловився
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02.07.2022 12:09 Ответить
Тоесть есть денежки, бежишь из страны во время войны, а нет, остаёшься , воюешь и пашешь тут? Немножко не справедливо, не находите? В ЕС и так, скоро придётся многим переезжать и зарабатывать, так как дома возможностей очень мало. А поводу пограничник взял деньги, так просто НЕ БЕРИ и никакая "провокация" не удасться
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02.07.2022 12:25 Ответить
И ещё раз: нет денег, терпи тревоги и ракетные обстрелы, паши здесь за копейки и вообще иди на фронт, а есть денежки - едь в ЕС и наслаждайся жизнью, пока терпилы воюют?... Разделение на категории избранных ведёт в тяжёлому социальному и моральному кризису, особенно во время войны. А с платными услугами у наших пограничников и таможенников и так перебор, 3-х этажные хаты, по 3 мерседеса и традиционные жёны-бизнесвумен и тёщи-арендаторши ведут страну в никуда и только способствуют массовому отъезду из страны без дальнейшего приезда обратно. Наелись уже за последние 30 лет этих порешанных и избранных до сыта
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02.07.2022 12:49 Ответить
Так то-то и оно, что таможня и погранцы жрут как не в себя. А вы представьте, что можно выехать, внеся законно залог. Скажем 1000 евро. Или 5000, не знаю. Далеко не все готовы бросить родину. Просто людям реально нужно заработать, нужно кормить семьи. Вот он и сможет выехать спокойно под залог, например, залог машины, поработать месяц, вернуться. Если не призывают, ещё раз с'ездить. Но законно, без взяток. А если не вернулся, прощай залог. Деньги пойдут в бюджет. Государству от этого польза будет, а не погранцу-взяточнику
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02.07.2022 12:57 Ответить
А ещё лучше не госпошлина, а залог. Заплатил, возвращайся через месяц или 2 и тебе вернут залог. Не вернулся - залог в доход государства
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02.07.2022 12:33 Ответить
А если кто-то готов расстаться с этими деньгами и забить болт на страну? Знаешь, сколько таких? Уверен, что достаточно. Для страны нет более ценного ресурса, чем люди и никакие деньги его не заменят. Деньги - сиюминутный скончаемый ресурс, а вот люди… в качестве рабов они приносят заметно больше пользы в даже в среднесрочной перспективе. Тем более в долгосрочной. Их можно общипывать, ограничивать их свободы, а в конце концов и отправить в мясорубку на фронт. Собсно поэтому нас и держат тут как скот.
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02.07.2022 13:42 Ответить
Кто-то конечно не вернётся. Но они и так сбегут, дав взятку погранцу. Так пусть лучше не дают взятку, а платят государству. Может из бюджета эти деньги на пользу пойдут, а не на новую машину пограничнику) Заодно и снимется напряжение в обществе, если мужчины получат возможность заработать
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02.07.2022 14:26 Ответить
Контроль и получение положительного результата от непредотвратимых процессов,действительно разумный подход. Бегущие непригодны для защиты,разве в качестве мяса
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02.07.2022 14:39 Ответить
Люди не понимают этого. И сообщения мои затерли. А я пытаюсь об'яснить, что ловить погранцов на взятке - это все равно, что затыкать дыру в водопроводной трубе газетами. Течь не устранить. Надо или менять трубу или (если замена невозможна) то хоть с умом использовать воду, которая просачивается. Все остальное - это убытки)
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02.07.2022 14:45 Ответить
Будемо,повторювати доки непроб'ємо зону несприйняття. Краплі пробивають скелі. Шлях здолає,хто йде
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02.07.2022 14:54 Ответить
Это все хорошо , но ни он один подымал шлагбаум , все в доле .
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02.07.2022 12:16 Ответить
А й справді! Де оті всі шуфричі- піховшики- червоненки?
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02.07.2022 12:19 Ответить
Це просто був урок для тих, хто вважає, що можна продавати квитки на виїзд поза касою.
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02.07.2022 12:19 Ответить
Та ну! Не верю, что прямо вот брал и сам «вымогал» - он просто назвал таксу, и они с парнем, который хотел выехать просто не сошлись в цене! Ничего, что парень хотел в обход запрета, покинуть страну и нарушить закон? В первую очередь инициатива покинуть страну исходит от военнообязанного, а не от погранца. Пограничник же не берет твою кошку в заложники и не вымогает деньги. Поэтому тут либо надо брать обоих, либо это реально подстава с целью взять на горячем.
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02.07.2022 12:26 Ответить
Ну сам запрет незаконный, а вот уклонение от службы - вполне себе статья по закону. Вы же понимаете, что некому будет воевать, если снять запрет? Останутся только самые отчаянные патриоты, больные-хромые, нищие и просто те, кто не смог найти/сохранить себя или своё место под солнцем в пределах Европы. Все остальные медленно но уверенно покинут страну: да - чужбина, да - трудно, да - налоги, да - языковой барьер. Но ведь лучше так, чем под угрозой обстрела в разоренной стране и мародерами во власти, не так ли?
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02.07.2022 13:35 Ответить
Сложно не согласиться. Но почему-то мне кажется, что только США будет «достойна своей страны и нации». Это логично - она может себя защитить от такого монстра, как рассеюшка. Все остальные отдельно взятые страны, в том числе европейские скорее всего сдадутся и/иди побегут. У них нет столько армии и ресурсов для противостояния столь злобной и многочисленной орде. Даже мы не могли бы сами это сделать. А помогают нам очень вяло. И, мое мнение, они и друг другу в случае чего не помогут.
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02.07.2022 14:36 Ответить
Прикордонникі це ті ж самі мусора, тільки у зеленій формі.
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02.07.2022 12:41 Ответить
Це ти прочитала на сру.неті?
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02.07.2022 12:59 Ответить
Не всі а богато, хто керує ДПС. Вірно МВС, а хто в МВС Антоніна ригащенко, колишній Сабаков, нац пол Клименко і решта корумпованого лайна. А хто монастирський? Представник зеленої шобли, радник Антоніна ригащенко. А керує Татаров прямо з жОПи. Так понятно?
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02.07.2022 13:34 Ответить
браВО!!!Доходчиво!!!
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02.07.2022 14:30 Ответить
Один негатив,на бедного прыкордоныка)))Ну что такое для него зп 14 и премия 30 тысяч....тьху!!!Дайте премию как на ноле,сто тысяч плюс ЗП,и не только бедным прикордоныкам а и полицаям,пожарникам и охране суда они каждый день под ударами орков!!!!!Глядишь и корупцию уничтожим))))Но это не точно... А если серьёзно,то пенсионеры,инвалиды....бюджетники на минималках 2-7 тысяч,а такие работяги с премиями,не нажруться никак...........Это на победить.
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02.07.2022 14:28 Ответить
 
 