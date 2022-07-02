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Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская агрессия против Украины также является агрессией против всей объединенной Европы.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Российская агрессия против Украины - это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ", - отметил глава государства.
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Джерело: https://cheline.com.ua/news/society/atroshenka-znovu-ne-vipustili-za-kordon-tsogo-razu-v-shvejtsariyu-303631
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