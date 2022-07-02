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Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская агрессия против Украины также является агрессией против всей объединенной Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины - это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ", - отметил глава государства.

Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 01
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 02
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 03
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 04
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 05
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 06
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 07
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 08
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 09
Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский 10

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Топ комментарии
+14
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02.07.2022 13:29
+10
Закидаємо асфальтом і шашликами.
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02.07.2022 13:16
+8
Підорассія мусить бути стерта з лиця землі, але за все що відбувається також провина лежить на ЗЕленому лайні
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02.07.2022 13:22
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Закидаємо асфальтом і шашликами.
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02.07.2022 13:16 Ответить
Підорассія мусить бути стерта з лиця землі, але за все що відбувається також провина лежить на ЗЕленому лайні
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02.07.2022 13:22 Ответить
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02.07.2022 13:29 Ответить
«Сьогодні мені, як меру Чернігова, безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини», - зазначає мер Чернігова.

Джерело: https://cheline.com.ua/news/society/atroshenka-znovu-ne-vipustili-za-kordon-tsogo-razu-v-shvejtsariyu-303631
© Чeline | cheline.com.ua
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02.07.2022 13:57 Ответить
Невідповідності в декларації[ред. | ред. код]

За інформацією журналістів інтернет-видання Букви, Арахамія в електронній декларації вказав експертну вартість свого будинку, занижену від ринкової у 10 разів[45][46].
Вікіпедія.
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02.07.2022 14:05 Ответить
А Зеля свою справу ще до кінця не зробив !
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02.07.2022 13:33 Ответить
Та ну???

Почни з того, що поверни три опозиційні канали до етеру…
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02.07.2022 13:33 Ответить
Чує Святий Петро, хтось крюкає в двері Раю. Відчиняє, а там кілька сотень мужиків в тєльняшках.
- Ви хто?
- Екіпаж крєйсєра Масква!
- Ви помились, хлопці! Нах@й - це не сюди!!!
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02.07.2022 13:34 Ответить
Зеленский превосходный шоумен.
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02.07.2022 13:40 Ответить
хто сказав нема значеня головне правльно -- а вам прокацапам цего непоняти самі вонючі і заванюете все на своему путі
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02.07.2022 14:04 Ответить
Та хєрня, яка відбувається навколо обрання незалежних голів САП і НАБУ є яскравим підтвердженням того факту, що Zeкоманда працює на рашистів. Бо корупція, яку курують Zeвиродки знищує нашу державу зсередини, а рашисти ззовні.
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02.07.2022 15:02 Ответить
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02.07.2022 15:20 Ответить
 
 