Наш ответ на российскую агрессию должен быть объединенным, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Российская агрессия против Украины также является агрессией против всей объединенной Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины - это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ", - отметил глава государства.





















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