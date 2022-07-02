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"Я очень рад увидеть родной флаг": как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В ночь на 1 июля в Киев привезли часть защитников Мариуполя, которых освободили во время обмена военнопленных 29 июня. Тогда из плена во время наиболее масштабного обмена с начала вторжения освободили 144 украинских бойцов.

Руководитель медицинской части госпиталя Дмитрий Сокирко сообщил "Гратам", что в госпиталь доставили 18 бойцов пограничной службы, освобожденных из плена, передает Цензор.НЕТ.

"К нам привезли 18 раненых пограничников, все находятся в стабильном состоянии. Тяжелых нет. Сейчас будем обследовать и лечить. Будем ставить наших ребят на ноги", — сказал он.

В больницу раненых пограничников доставили двумя эвакуационными автобусами.

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"Я очень рад. Я увидел родное знамя. Сразу позвоню жене и дочери. Звонил после обмена, теперь позвоню еще раз", - говорит пограничник Павел.

Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 01
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 02
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 03
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 04
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 05
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 06
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 07
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 08
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 09
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 10
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 11
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 12
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 13
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 14
Я очень рад увидеть родной флаг: как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя 15
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Топ комментарии
+46
Дякуемо , хлопці !!!
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02.07.2022 14:17
+38
Проклята кацапня з їх проклятою війною. Тримайтеся хлопці! Велика вам шана, уклін і подяка.
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02.07.2022 14:24
+26
Героям Слава!

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02.07.2022 14:38
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Дякуемо , хлопці !!!
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02.07.2022 14:17 Ответить
підорасу зеленському подякуй, курва.
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02.07.2022 16:09 Ответить
Проклята кацапня з їх проклятою війною. Тримайтеся хлопці! Велика вам шана, уклін і подяка.
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02.07.2022 14:24 Ответить
Самое главное что бы страна не забывала своих героев
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02.07.2022 14:26 Ответить
Країна - це ми, і це від нас залежить забути чи бути вдячними цим людям
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02.07.2022 14:44 Ответить
Вы хоть придурки не распространяйте в какие больницы парней везете. Рашисты выродки нацистские и могут в догонку ракетами добить
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02.07.2022 14:27 Ответить
Рідні наші,слава богу ви вже вдома,як же ми раді за вас.Одужуйте,набирайтеся сил.Наша шана вам за вашу мужність ❤️
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02.07.2022 14:37 Ответить
Героям Слава!

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02.07.2022 14:38 Ответить
Ради бачити Вас живими.Бережи Вас Бог надалі,наші герої!
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02.07.2022 14:52 Ответить
Слава Героям Маріуполя !
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02.07.2022 15:17 Ответить
Серце болить. Цей жах вони запам'ятають на все своє життя. Жахливо коли молоді хлопці за мить стають стариками.
Я вірю, що цей жах скоро закінчиться і всі наші воїни, і наш народ повернуться додому.
Молімося!
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02.07.2022 16:16 Ответить
Добре що живі.Завдання суспільства не забути цих людей.Зверніть увагу,що віддали москалі їх,бо не хотіли лікувати.А що далі буде зі здоровими там?Калічитимуть.Бо цих безумовно покалічили:спочатку у військових діях,а потім байдужістю доїх каліцтв,котрі просто занедбали.Держава має цих людей супроводжувати до кінця життя.
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02.07.2022 15:49 Ответить
Дякцуємо, тобі Господи, милосердний, за звільнення нашіх Героїв.
Благословен Ти і син Твій Ісус на віки вічні.
На тебе уповаємо, бо лише ти, Господи, милостю своєю до нас грішних, врятуєш від росіянської нечеісті і від нашої нечістіі української також.
Збережи, Боже, Україну.
Слава, Україні!!!
Слава, Героям!!!
Слава нашим захисникам!!! Нехай вас береже Господь!!!
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02.07.2022 16:08 Ответить
Дякуємо,Азов! Ви Герої для кожного українця! Не забуваймо,що в полоні багато наших!
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02.07.2022 16:17 Ответить
Дякую ВАМ наші герої!
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02.07.2022 16:48 Ответить
Ви навіть гадки не маєте, хто ви для нас!
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02.07.2022 18:59 Ответить
 
 