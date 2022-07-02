"Я очень рад увидеть родной флаг": как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В ночь на 1 июля в Киев привезли часть защитников Мариуполя, которых освободили во время обмена военнопленных 29 июня. Тогда из плена во время наиболее масштабного обмена с начала вторжения освободили 144 украинских бойцов.
Руководитель медицинской части госпиталя Дмитрий Сокирко сообщил "Гратам", что в госпиталь доставили 18 бойцов пограничной службы, освобожденных из плена, передает Цензор.НЕТ.
"К нам привезли 18 раненых пограничников, все находятся в стабильном состоянии. Тяжелых нет. Сейчас будем обследовать и лечить. Будем ставить наших ребят на ноги", — сказал он.
В больницу раненых пограничников доставили двумя эвакуационными автобусами.
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"Я очень рад. Я увидел родное знамя. Сразу позвоню жене и дочери. Звонил после обмена, теперь позвоню еще раз", - говорит пограничник Павел.
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Я вірю, що цей жах скоро закінчиться і всі наші воїни, і наш народ повернуться додому.
Молімося!
Благословен Ти і син Твій Ісус на віки вічні.
На тебе уповаємо, бо лише ти, Господи, милостю своєю до нас грішних, врятуєш від росіянської нечеісті і від нашої нечістіі української також.
Збережи, Боже, Україну.
Слава, Україні!!!
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Слава нашим захисникам!!! Нехай вас береже Господь!!!