"Я очень рад увидеть родной флаг": как в Киеве встречали освобожденных из плена защитников Мариуполя. ФОТОрепортаж

В ночь на 1 июля в Киев привезли часть защитников Мариуполя, которых освободили во время обмена военнопленных 29 июня. Тогда из плена во время наиболее масштабного обмена с начала вторжения освободили 144 украинских бойцов.

Руководитель медицинской части госпиталя Дмитрий Сокирко сообщил "Гратам", что в госпиталь доставили 18 бойцов пограничной службы, освобожденных из плена, передает Цензор.НЕТ.

"К нам привезли 18 раненых пограничников, все находятся в стабильном состоянии. Тяжелых нет. Сейчас будем обследовать и лечить. Будем ставить наших ребят на ноги", — сказал он.

В больницу раненых пограничников доставили двумя эвакуационными автобусами.

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"Я очень рад. Я увидел родное знамя. Сразу позвоню жене и дочери. Звонил после обмена, теперь позвоню еще раз", - говорит пограничник Павел.





























