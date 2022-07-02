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Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Так выглядит небольшая сельская школа одного из населенных пунктов Херсонской области, оставленная россиянами после оккупации.

Соответствующие фото показали в оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине 01
Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине 02
Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине 03

Читайте также: У России нет достаточно сил, чтобы удерживать оккупированную Херсонщину, - CNN

Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине 04
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Топ комментарии
+45
Свиньи все превращают в свинарник, куда влазят своими уродливыми рылами. Жаль, что их слишком много наплодиось и ВСУ приходится с большим трудом сокращать поголовье хрюске.
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02.07.2022 18:06
+29
Не згоден. Жодна тварина не сере там, де їсть.

Рашисти не є частиною тваринного світу. Вони виродки як серед людей, так і серед тварин.
Все решта - похідне від цього.
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02.07.2022 18:17
+20
Свиньи тут ни причем. Они в школах не срут.
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02.07.2022 18:10
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Откуда новые окна?
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02.07.2022 18:05 Ответить
Мабуть рашисти встановили.
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02.07.2022 18:15 Ответить
Тебя 🤖👹, не шокирует ублюдочность мразей РАШИСТСКИХ, завидуешь новым окнам⁉️
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02.07.2022 18:51 Ответить
Оттуда. Старались все зробити для дітей.
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02.07.2022 18:23 Ответить
Эще до оккупации поменяли ...ну не орки же их вставили
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02.07.2022 18:26 Ответить
а село?
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02.07.2022 18:06 Ответить
Свиньи все превращают в свинарник, куда влазят своими уродливыми рылами. Жаль, что их слишком много наплодиось и ВСУ приходится с большим трудом сокращать поголовье хрюске.
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02.07.2022 18:06 Ответить
Свиньи тут ни причем. Они в школах не срут.
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02.07.2022 18:10 Ответить
Не згоден. Жодна тварина не сере там, де їсть.

Рашисти не є частиною тваринного світу. Вони виродки як серед людей, так і серед тварин.
Все решта - похідне від цього.
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02.07.2022 18:17 Ответить
Точно, москальня це не тварини - це вірус.
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02.07.2022 18:34 Ответить
свиней не принижуйте!
то руZZіш шваЙне!
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02.07.2022 18:19 Ответить
чему тут удивляться, они всегда были такими, и вряд ли когда то изменятся. все кто вынужден с рюзге контактировать, в конце концов приходят к такому же выводу, как и немцы, давшие им четкое определение - Russisches Schwein. хотя, как по мне, поросята милые животные, по сравнению с рюзге.
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02.07.2022 18:30 Ответить
Абдрестович говорит ,что у них великая культура
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02.07.2022 18:54 Ответить
пили сік
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02.07.2022 18:15 Ответить
мне кстати присылали фото с использоваными контрацептивами.....наверное по ночам они духовные скрепы сближали между собой
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02.07.2022 18:18 Ответить
СЕНСАЦИЯ !!!!! https://youtu.be/LyWXnMiGE64
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02.07.2022 18:19 Ответить
А *****, руzіш культуріш, тонкие ранимие души, достоевский, чехов, бальшой театр. Нехай дивиться увесь світ на спражнє нутро москалів. Дикі племена в джунглях не серуть там де живуть
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02.07.2022 18:21 Ответить
Навчайтесь і чужого не цурайтесь.
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02.07.2022 18:21 Ответить
Скотостан путлера в Алеппо показал всю свою Шизофрению...Мариуполь лишь повторил сирийский вариант Мавзолейных уродов ...
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02.07.2022 18:26 Ответить
Истинное лицо "срущего мира", куда он пришел.
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02.07.2022 18:27 Ответить
Це головна й майже єдина ознака й характерна ознака "рюзькаГА міра" ...

Ось таким вони роблють усе , до чого здатні приторкнутися .

Приблизно так виглядають номери готелів в Туретчині після відбування там відповідної біомаси , так саме вони робили у Грузії , в Сирії ...
Так що - звічайнісеньки будні "рюцькага міра" !
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02.07.2022 18:45 Ответить
Ну,как для кацапов так это ещё идеальный порядок.
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02.07.2022 19:00 Ответить
где едят там и срут совкопитеки-копрофаги
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02.07.2022 19:02 Ответить
а шо ви хотіли? асвабадітєлі
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02.07.2022 19:36 Ответить
Твари. Ненавижу этих грязных, вонючих ублюдков, зарыганных ублюдков.
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02.07.2022 20:02 Ответить
С. Маршак

"Нет" и "Нет"

Мне рассказывал херсонский
Паренек:
- В нашей школе деревенской
шел урок.

Проходили мы частицы
"Нет" и "ни".
А в деревне стояли орки
в эти дни.

Обобрали наши школы
и дома.
Наша школа стала голой, как
тюрьма. У нас в окно смотрел

советский
Часовой . И сказал учитель: "Фразу Дайте мне, Чтобы в ней встречались сразу "Ни" и "нет"." Мы посмотрели на солдата У ворот И сказали: "От расплаты НИ один рашист проклятый НЕ уйдет!"

Впервые в "Учительской газете", 1942, №35, 27 августа.

Печатается по Сочинениям, т. 2.
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02.07.2022 20:27 Ответить
Це була б чудова ілюстрація для книжки про етапи еволюції людства!
Її можна було б помістити десь напочатку: опис соціальної поведінки австралопітека.
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02.07.2022 20:41 Ответить
скоти. раби. вбивці. іще й собак їдять.
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02.07.2022 20:43 Ответить
підари ховаються в школах, дитсадках і лікарнях щоб наші не стріляли
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02.07.2022 21:07 Ответить
Про пініч хтось казав , мовляв в Бучі , в Городянці то ж не рюзьких , то буряти , то кадирівці ...
Угу та йой -- ну а на півдні хто так "росповсюджує" рюзький мір ?!
Там теж буряти чи може дагестанці ?!
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02.07.2022 22:47 Ответить
Позлізали мавпи з дерев вхопили до лап зброю та й кинулися доправляти РЮЗЬКИЙ МІР по сусідах
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03.07.2022 03:43 Ответить
 
 