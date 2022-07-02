Освобожденная от рашистов сельская школа на Херсонщине. ФОТО

Так выглядит небольшая сельская школа одного из населенных пунктов Херсонской области, оставленная россиянами после оккупации.

Соответствующие фото показали в оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.







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