Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК "Игла" сбили российскую крылатую ракету Х-22. ФОТО

Бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба из ПЗРК "Игла" сбили летевшую на Киев российскую крылатую ракету Х-22.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

В целях безопасности и дезориентации врага дата, место и личные данные участников не называют.





Читайте также: Россия за выходные выпустила по Украине ракет на $200 млн, - Forbes

Это был первый выстрел оператора ПЗРК боевыми. До этого были профессиональные учебки и теория.