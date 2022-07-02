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Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК "Игла" сбили российскую крылатую ракету Х-22. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба из ПЗРК "Игла" сбили летевшую на Киев российскую крылатую ракету Х-22.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК Игла сбили российскую крылатую ракету Х-22 01

В целях безопасности и дезориентации врага дата, место и личные данные участников не называют.

Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК Игла сбили российскую крылатую ракету Х-22 02
Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК Игла сбили российскую крылатую ракету Х-22 03

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Это был первый выстрел оператора ПЗРК боевыми. До этого были профессиональные учебки и теория.

Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК Игла сбили российскую крылатую ракету Х-22 04
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Топ комментарии
+52
Дякую! Врятували десяток життiв
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02.07.2022 18:42
+21
зенітник везунчик в квадраті - бо Х-22 можна збити тільки на останній хвилині її польоту. коли вона скидає швидкість і наводиться на ціль. Причому зенітник має бути саме в тому районі, куди наводиться Х-22 - і тут вже дуель хто з них кого…
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02.07.2022 18:53
+19
филолог? или повар?
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02.07.2022 18:50
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Дякую! Врятували десяток життiв
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02.07.2022 18:42 Ответить
Нужно как то вертолеты приспосабливать к защите городов от крылатых ракет. Вертолет может подняться над деревьями и своим радаром засечь ракету за десяток километров и сбить ее
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02.07.2022 18:47 Ответить
филолог? или повар?
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02.07.2022 18:50 Ответить
Не умничай, тебе не идёт 😁 Что-то имеешь против филологов? Кстати в своём "пу'ке" в сторону филологов ты допустил две ошибки🤔🧐😁
Я легко стреляю шестью орудиями, если надо определю установки для стрельбы на рикошетах😁 Крайняя моя должность командир БЗР, если ты знаешь, что это такое, нефилолоххххь😁
P.S. Я филолог 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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02.07.2022 20:11 Ответить
Ну, так ты уже не филолог, ты им был в прошлой жизни. Так же, как Чижиков в прошлой жизни был почтальоном. А Valter Valter еще не успел стать оператором AN\TPQ, и пока, вероятно, лепит вареники вкусные, и пишет такие комменты.
Я может тоже в прошлой жизни химиком был.
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02.07.2022 21:08 Ответить
Які моделі вертольотів що є на озброєнні України обладнані радаром?
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02.07.2022 18:54 Ответить
Так тобі все і розкажи
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02.07.2022 20:32 Ответить
Спасибо. В тяжелые времена причин для смеха мало, почти до слез).
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02.07.2022 18:55 Ответить
Это же гиперзвуковая ракета 4-5 Махов ..КАК?
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02.07.2022 18:47 Ответить
как... лучше бы посочувствовали - он уже не сможет выиграть в лоторею.
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02.07.2022 18:49 Ответить
такую скорость она развивает только в стратосфере
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02.07.2022 18:55 Ответить
Она была тяжелее воздуха и не учла кривизну земли. А если серьезно, то наверно, воин увидел ее на подлёте и выпустил Иглу на встречу. Все-таки ракета летит быстрее скорости звука, а не света! Что могу сказать! Низкий поклон бойц
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02.07.2022 18:55 Ответить
..так..так гИперзвукова....1966 року... А почала розроблятися у 1958 році...))) Уже тоді кацапсячі гИперзвуком смерділи..)))
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02.07.2022 19:40 Ответить
Навстречу.
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02.07.2022 22:05 Ответить
нічого собі. вона розвиває швидкість к 3-4 махи і несе 960 кг вибухівки, або ядерну б/ч
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02.07.2022 18:48 Ответить
3000 км.\ч, на войне всякое бывает, встречный курс
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02.07.2022 18:51 Ответить
на такой скорости она летает только в стратосфере!
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02.07.2022 18:56 Ответить
Судячи з фото - у неї був ржавий руль. Ракета не першої свіжості. Не важко здогадатися її технічний стан. Думаю 3-4 махи це дуже оптимістичний прогноз по швидкості
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02.07.2022 19:00 Ответить
Вона з легких сплавів та композиту, іржі немає.
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02.07.2022 19:09 Ответить
да-да, и левое переднее колесо скрипит))
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02.07.2022 19:14 Ответить
внешняя коррозия корпуса не влияет на скорость и высоту полета. Так же как и на круговое отклонение. Эти параметры за 60 лет не поменялись.
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02.07.2022 19:24 Ответить
Вони їх виеористовують на режимі 2000. Там,переключаємі режими. Корозія:- хвісно валялась на аисеналі,як сміття
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02.07.2022 21:12 Ответить
оо, о чём тут говорили-надрывались неделю-две назад, наконец-то воплощается в жизнь
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02.07.2022 18:48 Ответить
вопрос только где стингеры, старстрики?
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02.07.2022 18:49 Ответить
Там же, где и Мартлет, Пиоран, Гром, Мистраль - в ВСУ.
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02.07.2022 19:01 Ответить
не тупи! уже не первое сообщение, что сбивают иглами, хотя часто сообщали, что нас вооружили огромным количеством стингеров и старстриков
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02.07.2022 19:15 Ответить
игловикам больше везет.
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02.07.2022 19:21 Ответить
Стингеры массово присутствуют на линии фронта. Авиация РФ регулярно попадает под обстрел ими (другое дело, что например вертолёты Ка - 52, хрен ими собьёшь, иногда за вылет отражают по 4 - 5 атак. Есть и видео Су 25 которые получали по 2 попадания, и возвращались на аэродром). Некоторую часть войскам РФ удалось захватить (судя по видео с телеграмм каналов - несколько десятков).

Страстрайки почти не попадали на видео, почему - хрен знает (хотя могу предположить, что ими сложно управлять, они наводятся вручную как ПТУРы).

Вероятно советские ПЗРК применяют в тылу.
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02.07.2022 19:45 Ответить
Пушилин сказал: все Стингеры захвачены Народной милицией ДНР.
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02.07.2022 21:52 Ответить
Хороший трофей.
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02.07.2022 18:49 Ответить
зенітник везунчик в квадраті - бо Х-22 можна збити тільки на останній хвилині її польоту. коли вона скидає швидкість і наводиться на ціль. Причому зенітник має бути саме в тому районі, куди наводиться Х-22 - і тут вже дуель хто з них кого…
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02.07.2022 18:53 Ответить
)) ну допустим, если ракета находится на своей терминальной стадии полета, то за 60 секунд она находится за 50-60 км до ПЗРК. Практически выходит, что оператор заранее был оповещен о подлете, представлял плюс-минус азимут, и на среагировать и захватить цель у него было меньше десяти секунд, солнце было за спиной, погода ясная без облаков, и ракета летела в квадрат 5х5 км, в центре которого был оператор.
Результат нескольких сотен пусков на тренажере. Респект.
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02.07.2022 19:12 Ответить
Очень сомневаюсь что эта ракета летела прямо в этого зенитчика
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02.07.2022 22:06 Ответить
я наприклад уже відчув на собі що таке х-22 ...що б ви розуміли на відстані 30 км трясуться стіни ..а в радіусі 1.5 км ударна волна вас контузить якщо залишатись на відкритій місцевості
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02.07.2022 19:04 Ответить
Нічого страшного в 30 км нема, булоб якби урана грам на атоми розпався
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02.07.2022 21:04 Ответить
Даже мегатонная ядерная бомба не разрушает и не контузит в радиусе 30км.
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02.07.2022 22:07 Ответить
Счас вылезет террорист ********** и скажет что в Киеве военная база.
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02.07.2022 19:11 Ответить
не, в том месте где она упала
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02.07.2022 19:13 Ответить
Ракета Х.уйло22.
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02.07.2022 19:15 Ответить
Сама жахлива річ - це цифра 423. Саме стільки ракет х-22 отримала Україна у спадщину від срср, а також десятк літаків ту до них. Не важко здогадатися, що ця спадщина була порізана на металобрухт за часів мудака який пробув два строки. ****, чому до цих пір рудий виродок чучма не на нарах за статтею державна зрада!
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02.07.2022 19:29 Ответить
..а будь вони зараз у нас на озброєнні..як їх запускати..і з чого?
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02.07.2022 19:49 Ответить
даже если и было бы с чего их запускать, то точности у них нет никакой. А в квадрате 10х10 км всегда будет десяток школ, больниц, торговых центров и жилых кварталов. И только один военный объект. Но это не точно. Поэтому - это не наше оружие.
Кроме того, если бы Вы знали, как и чем их заправляют, то точно бы не стали ни сами этого делать, ни желали бы, что бы этим занимались наши военнослужащие.
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02.07.2022 20:11 Ответить
.. ті...що ниють за порізаними Ту-160..Ту-22м3.. крилатими ракетами типу Х-22 не можуть відповісти на питання... Чому ні Німеччина..ні Франція..ні Британія... не мають літаків такого класу? Більшість до того далека до цього питання...що не розуміє нічого. Від слова АБСОЛЮТНО. Не розуміють... що цим літакам навіть злетіти не дадуть..враховуючи територію держави. Ніхто навіть питання собі не задасть..а чому крилаті ракети москалі пускають з району Каспія... Чорного моря... навіть не наближуючись до зони радіолокаційного контролю. Але понити..постраждати за порізані і непотрібні Ту-160... хлібом не корми. А от якщо зійдуться США зі смердячою ..то москальскі Ту-160 та Ту-95мс вмить щезнуть до виду металобрухту...,,,, Не все велике та страшне має для України користь..
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02.07.2022 22:47 Ответить
Саме жахливо що не тільки порізали а й багато передали кацапам по копійчаній ціні,наче як за газові борги.А тепер кацапи пуляють по Україні її ж ракетами.....Це як мінімум на держ.зраду тягне. За це хто відповість?
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02.07.2022 19:42 Ответить
Забавно конечно читать, но это фантастика по многим факторам.

Я не против полезной пропаганды, но это уже чистое оболванивание в стиле 95
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02.07.2022 19:44 Ответить
Це не Х-22, Х-22 зроблена із нержавеючої сталі і диаметр корпуса коло 90 см вона летить зі швидкістью 2600 км\г на прикинці польота, а так ії швидкість 1080 м\с
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02.07.2022 19:50 Ответить
тільки хотів про це писати... діаметр 0,9 метра аж ніяк не йде в пропорцію з оточуючими бур,янами... це не х-22, або фотографії іншої ракети.
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02.07.2022 20:18 Ответить
та да. Судя по траве на третьем фото диаметр корпуса 400+ мм.
Никак это не похоже на обломок одиннадатиметровой х-22.
Так что - ніт.
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02.07.2022 20:20 Ответить
діаметр Х-22 94 см це як дверне полотно вхідної двері любої квартири ..на фото менше діаметр ймовірно 53 см аице Калібр
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02.07.2022 21:41 Ответить
написали б ще що це Сармат ,а що піпл хаває
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02.07.2022 21:43 Ответить
Повезло
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02.07.2022 22:18 Ответить
шоб тебе везло как той ракете,фалшивому еврею ватнику.
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10.10.2022 15:29 Ответить
Буква "х" в названии ракеты указывает на ее качество.
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03.07.2022 13:27 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!!! мучительную смерт русским фашистам.
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10.10.2022 15:22 Ответить
 
 