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Бойцы 101-й ОБрО ГШ из ПЗРК "Игла" сбили российскую крылатую ракету Х-22. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба из ПЗРК "Игла" сбили летевшую на Киев российскую крылатую ракету Х-22.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
В целях безопасности и дезориентации врага дата, место и личные данные участников не называют.
Это был первый выстрел оператора ПЗРК боевыми. До этого были профессиональные учебки и теория.
Топ комментарии
+52 Юрий Педаченко
показать весь комментарий02.07.2022 18:42
+21 Alien Life Form
показать весь комментарий02.07.2022 18:53
+19 Urs
показать весь комментарий02.07.2022 18:50
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Я легко стреляю шестью орудиями, если надо определю установки для стрельбы на рикошетах😁 Крайняя моя должность командир БЗР, если ты знаешь, что это такое, нефилолоххххь😁
P.S. Я филолог 😝😝😝😝😝😝😜🤪
Я может тоже в прошлой жизни химиком был.
Страстрайки почти не попадали на видео, почему - хрен знает (хотя могу предположить, что ими сложно управлять, они наводятся вручную как ПТУРы).
Вероятно советские ПЗРК применяют в тылу.
Результат нескольких сотен пусков на тренажере. Респект.
Кроме того, если бы Вы знали, как и чем их заправляют, то точно бы не стали ни сами этого делать, ни желали бы, что бы этим занимались наши военнослужащие.
Я не против полезной пропаганды, но это уже чистое оболванивание в стиле 95
Никак это не похоже на обломок одиннадатиметровой х-22.
Так что - ніт.