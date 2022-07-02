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В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Презентация Папской благотворительной серебряной монеты для помощи Украине состоялась в Ватикане, в одном из самых больших Папских дворцов - Palazzo della Cancelleria.
Об этом Министерство иностранных дел сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие почетные гости, представители посольств при Святом Престоле и артисты Харьковского театра оперы и балета.
Во время презентации желающие могли приобрести монеты.
"Средства, полученные от продажи медали, стоимость которой 50 евро, будут направлены на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны жителям Украины", - отметили в МИД.
Топ комментарии
+14 Ирина Мороз
показать весь комментарий02.07.2022 19:07
+13 Ирина Мороз
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+8 Urs
показать весь комментарий02.07.2022 19:17
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От, в уявлені Ватикану - знелюднені українські міста, та українці, вигнані зі своєї землі - це "мир" для України.
- Карбують, зазвичай те, що хочуть закарбувати. Це така своєрідна "програма"/побажання.
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану (хоч як би воно при цьому називалося), фактично, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу". Бо я не знаю, як інакше можна назвати "миром" для українців їх розбиті домівки з біженцями на їх тлі.
Власне, навіть не дивуюся з приводу цього. Особливо, після заяви "папи Римського" Франциска щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти їм "стільки уваги".
І ця заява пролунала саме тоді, коли путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.
А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословлив" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, випуск саме такої монети цілковито вкладається в дух шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв понтифіка.
Так що, хай цей "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається куди подалі, разом зі своїми "срібняками". Бажано, у слід за російським кораблем.
Бо Україні не треба "такого" "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.
Й зрештою, Справедливості та Перемоги для України потребує також весь Вільний Світ. І коли б нам хтось бажав Перемоги, карбуючи при тому монети, то ці монети мали б зовсім інший вигляд. Ну а Ватикан, як чергова глобальна структура показав своє чортяче сатанинське блюзнірське рило.
Головний посил цієї монети - українці не беззахисні, а впевнено крокують з повними чемоданами, де має бути все включено.
Испоганили монету.