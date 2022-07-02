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Ватикан (164) монеты (143)

В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Презентация Папской благотворительной серебряной монеты для помощи Украине состоялась в Ватикане, в одном из самых больших Папских дворцов - Palazzo della Cancelleria.

Об этом Министерство иностранных дел сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие почетные гости, представители посольств при Святом Престоле и артисты Харьковского театра оперы и балета.

Во время презентации желающие могли приобрести монеты.

"Средства, полученные от продажи медали, стоимость которой 50 евро, будут направлены на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны жителям Украины", - отметили в МИД.

Читайте также: Папа Римский Франциск призвал к "настоящим переговорам" о прекращении войны в Украине

В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 01
В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 02
В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 03
В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 04
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Топ комментарии
+14
Краще б послали «русский военный корабль».
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02.07.2022 19:07
+13
Судячи з картинки, вся Україна на чемоданах і в бігах. Нічого насправді українського там не має.
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02.07.2022 19:05
+8
хорощо хоть на аверсе не росиянка с украинкой.
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02.07.2022 19:17
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Судячи з картинки, вся Україна на чемоданах і в бігах. Нічого насправді українського там не має.
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02.07.2022 19:05 Ответить
Краще б послали «русский военный корабль».
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02.07.2022 19:07 Ответить
Вати кан❗Одним слово
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02.07.2022 19:30 Ответить
До анального жесту доброї волі орків 3....2....1....

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02.07.2022 19:05 Ответить
Лица какие-то опухшие и кролик у девочки в руке упоротый какой-то.
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02.07.2022 19:08 Ответить
хорощо хоть на аверсе не росиянка с украинкой.
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02.07.2022 19:17 Ответить
Що за гидкий треш? Сім'я зібралась у гори на лижі? Мордаста дитина тягне за собою замученого зайця,який не бажає у подорож. Сварлива єврейська бабця з лідерськими рисами думає чи все взяла у дорогу. Які ж ці ватіканці перевертні! Це ж треба так спаскудити образ українців!!!
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02.07.2022 19:23 Ответить
А ще не полишає враження-руськомовні розхерячили свій дім. І зараз йдуть до вас.
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02.07.2022 19:26 Ответить
Кхм ... ну и убожество ... если фантазии нет могли бы просто добавить подсолнух, калину или сокола в падении ... надеюсь там хоть серебра на 50 евро есть, иначе никто эту чушь не купит
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02.07.2022 19:27 Ответить
То що ж ми бачимо на монеті? Розбомблені будинки та біженців, що пішли поневірятись світами. Та напис "pax/мир" Слово "pax" доречи означає ще й "світ".
От, в уявлені Ватикану - знелюднені українські міста, та українці, вигнані зі своєї землі - це "мир" для України.
- Карбують, зазвичай те, що хочуть закарбувати. Це така своєрідна "програма"/побажання.
І те, що ми бачимо на цих монетах від Ватикану (хоч як би воно при цьому називалося), фактично, це така символічна цинічна програма-"побажання" для Українців - "хай ваші міста будуть розбиті, а земля знелюднена від українців, а самі ві підете побиратися по світу". Бо я не знаю, як інакше можна назвати "миром" для українців їх розбиті домівки з біженцями на їх тлі.

Власне, навіть не дивуюся з приводу цього. Особливо, після заяви "папи Римського" Франциска щодо "надто великої" допомоги світу українцям, бо, мовляв, українці "надто білі", щоби їм допомагати та приділяти їм "стільки уваги".

І ця заява пролунала саме тоді, коли путін і його адміністрація прямо й відверто проголосили метою своєї війни - цілковите знищення українців як нації, тобто - геноцид українців.

А отже "папа" Франциск, такою своєю заявою прямо "благословлив" як геноцид білих людей загалом, так й українців - зокрема. І тому, випуск саме такої монети цілковито вкладається в дух шовіністичних "антибілих" й антиукраїнських заяв понтифіка.

Так що, хай цей "папа" зі своїми блюзнірськими "побажаннями "миру" рухається куди подалі, разом зі своїми "срібняками". Бажано, у слід за російським кораблем.

Бо Україні не треба "такого" "миру" - Україні потрібна Справедливість та Перемога.

Й зрештою, Справедливості та Перемоги для України потребує також весь Вільний Світ. І коли б нам хтось бажав Перемоги, карбуючи при тому монети, то ці монети мали б зовсім інший вигляд. Ну а Ватикан, як чергова глобальна структура показав своє чортяче сатанинське блюзнірське рило.
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02.07.2022 19:48 Ответить
Образ добре відгодованих "українців", які не викликають співчуття, навпаки, бабуся не схожа на немічну старшу людину, яку з хворобами вигнала з домівки війна, - а на сварливу тьотю, яка має претензії на великі виплати. Дитина теж вередлива, бо налякана і добра буде чуттєво притискати улюблену іграшку до грудей, і горнутися до мами, а не волочити упоротого кроля.
Головний посил цієї монети - українці не беззахисні, а впевнено крокують з повними чемоданами, де має бути все включено.
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02.07.2022 19:57 Ответить
Монету ліпили з росіянки Овсянникової, яка знялася з ****** з бабкою і дочуркою, туди де є інстаграм і МакДональдз.
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02.07.2022 20:09 Ответить
Ну, біженці йдуть на захід, можливо, у ту ж таки Європу, але позаду них - рускій мір: розруха, жебрацтво та смерть. Ну, смертвопоклонники ці рашисти, тому таке...
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02.07.2022 20:16 Ответить
Беженцы на монете однозначно из 95 Квартала - мордатые.
Испоганили монету.
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02.07.2022 20:31 Ответить
Це не монета,це-медаль.
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02.07.2022 20:33 Ответить
Рах мир?
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02.07.2022 20:47 Ответить
тікають від рах міра
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02.07.2022 20:48 Ответить
Аллюзия на пресловутый идеологический принцип Римской Империи «PAX ROMANA / РИМСКИЙ МИР», с которого ведёт своё начало и современная идеология «Русского мира». Как известно отцы-основатели «Русского мира» опираются на старую монархическую доктрину «Москва - Третий Рим», взяв за основу многие идеологические клише бывших Империй.
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03.07.2022 17:10 Ответить
Повна муйня в стилі кацапського Ватіканського "папаши"
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02.07.2022 21:08 Ответить
Что они там курят ? Папа явно в маразме.
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02.07.2022 22:27 Ответить
 
 