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Россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей", жертв нет, - горсовет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики обстреляли Краматорск в Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Краматорского городского совета.
"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО "Смерч". Не разорвались, работает взрывотехническая служба", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв нет, уточнили в горсовете.
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