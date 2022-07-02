Россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей", жертв нет, - горсовет. ФОТО

Российские захватчики обстреляли Краматорск в Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Краматорского городского совета.

"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО "Смерч". Не разорвались, работает взрывотехническая служба", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет, уточнили в горсовете.

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