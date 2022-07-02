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Краматорск (2180) обстрел (20439)

Россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей", жертв нет, - горсовет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики обстреляли Краматорск в Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Краматорского городского совета.

"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО "Смерч". Не разорвались, работает взрывотехническая служба", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет, уточнили в горсовете.

Читайте: За минувшие сутки спасатели Краматорского района Донецкой области трижды выезжали на разбор завалов и ликвидацию пожаров, вызванных вражескими обстрелами, - ГСЧС

Россияне обстреляли Краматорск из Смерчей, жертв нет, - горсовет 01
Россияне обстреляли Краматорск из Смерчей, жертв нет, - горсовет 02
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повезло
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02.07.2022 22:44 Ответить
повезло - это когда в лотерею выиграл, а тут скорее - Бог миловал...
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02.07.2022 22:48 Ответить
і слава Богу що милував
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02.07.2022 22:51 Ответить
Чим повезло? Це пуста касета, яка вже викинула свій смертоносний вантаж.
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03.07.2022 07:19 Ответить
Робили рукожопі, або вийшов термін придатності. Ось і не вибухнули.
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02.07.2022 22:48 Ответить
Та там не боевая часть. Просто ступень с оперением. Или 6 метров в землю зашло, а 1,5 осталось торчать? Они так не работают
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02.07.2022 23:19 Ответить
Топливом заправить, взрывчаткой начинить и ответочку отправить.
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02.07.2022 22:59 Ответить
 
 