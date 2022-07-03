Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Лисичанску.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает в Telegram.
"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания, уничтожены полностью. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - говорится в сообщении.
Гайдай отмечает, что российские оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. По его словам, они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.
"За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отражено враждебное наступление", - добавил глава Луганской ОВА.
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Захоплюють руіни - це пі @ ець !!
До чого ж ви кацами кончені істоти і дибіли ***.... )
БОРОДИНО
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!- питається, а для чого ж рашистські дикарі спалили власне місто,власне житло,своїх же батьків,дідів ,житло своїх дітей і онуків,своїх родин ?"рускій мір" вогонь і кров, війна і розруха вказує на рід лукавий .це є печатка і підпис лукавого, і місце проживання лукавого на землі-мацква і країна його ,де він правитель- рабсія.
Так, наші воїни герої. Але поки що ми втрачаємо територію на сході і резерви у кацапів ніяк не закінчаться. Поки що лізуть уперед, ми відступаємо. Краще би вже казали правду, чім визвали потім розчарування та недовіру.
Суспільство має розуміти, що ворог потужний і шапками його не закидати, боротьба є важкою. Але ці побрехеньки розслабляють. Людям у тилу здається все й так йде добре і якщо не прилітає кацаська ракета, то й війни начебто не має.