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Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Лисичанску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает в Telegram.

Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 01

"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания, уничтожены полностью. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай. ФОТО

Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 02

Гайдай отмечает, что российские оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. По его словам, они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.

"За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отражено враждебное наступление", - добавил глава Луганской ОВА.

Также читайте: Российские силы могут установить контроль над Луганщиной уже в ближайшие дни, - Институт изучения войны



Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 03
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 04
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 05

Смотрите также: Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай. ФОТО


Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 06
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 07
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 08
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 09
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Топ комментарии
+11
Їм не треба захоплення цієї землі, їм треба щось там не було України, щоб в кінці кінців взагалі України не було
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03.07.2022 09:15
+10
Орда... Споконвіку орда так чинить - знищує, спалює, вбиває, гвалтує... нічого ж не змінилось за тисячу років. Дика орда...
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03.07.2022 09:27
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Правила форума Совет форумчан
я не розумію, той, хто розміщає тут новини, взагалі ніколи свій текст не перечитує?
вважаю, що це неповага до відвідувачів сайту.
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03.07.2022 08:29 Ответить
Більш того, мати рашистську розкладку на клавіатурі на 8 рік війни багато що каже про її власника! А те що такі люди є редакторами цензора...це питання треба ставити напряму бутусову.
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03.07.2022 09:54 Ответить
але при зарплаті + премія
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03.07.2022 09:28 Ответить
Я в шоке от видео, нужна срочная огласка для привлечения внимания к проблеме, форумчане посмотрите - https://www.youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&t=1483s
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03.07.2022 08:32 Ответить
А куда смотрит СБУ??
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03.07.2022 08:43 Ответить
Ну,раз вони кинули усі наявні сили,то й ЗСУ мають бахнути по них усім чим є.Вже розповіді про руйнування тих совкових архітектурних будівель чи про "мірних" жителів можна писати для когось в Брюсселі((Знайомий розповідав,що після оголошення війни ******,того ж дня зателефонував тещі в Маріуполь ,і сказав тікати до іншого міста з внуками.Й добре зробили,бо то був останній поїзд з міста.
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03.07.2022 08:34 Ответить
випалена земля має бути для орків.
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03.07.2022 08:42 Ответить
Русофашисти повністю згищують всю інфраструктуру і людей в містах і селах , а потім захоплюють , що ????

Захоплюють руіни - це пі @ ець !!

До чого ж ви кацами кончені істоти і дибіли ***.... )
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03.07.2022 08:46 Ответить
їм треба просто територія
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03.07.2022 08:49 Ответить
а населення можна десь у Сибір вислати
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03.07.2022 08:52 Ответить
показово, що коли кацапури все-таки змусили фіннів віддати їм якесь містечко у 1939-му, то вони спочатку його повністю розбомбили, а тоді вже зайшли туди панувати над розвалинами.
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03.07.2022 08:59 Ответить
Їм не треба захоплення цієї землі, їм треба щось там не було України, щоб в кінці кінців взагалі України не було
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03.07.2022 09:15 Ответить
Орда... Споконвіку орда так чинить - знищує, спалює, вбиває, гвалтує... нічого ж не змінилось за тисячу років. Дика орда...
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03.07.2022 09:27 Ответить
запам'ятайте ось це, що характеризує рашистсів ,як кровожадних споконвічних дикарів-"

БОРОДИНО

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!- питається, а для чого ж рашистські дикарі спалили власне місто,власне житло,своїх же батьків,дідів ,житло своїх дітей і онуків,своїх родин ?"рускій мір" вогонь і кров, війна і розруха вказує на рід лукавий .це є печатка і підпис лукавого, і місце проживання лукавого на землі-мацква і країна його ,де він правитель- рабсія.
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03.07.2022 11:23 Ответить
лука наївся бульби з грибами і ************ допомага. великий друг України
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03.07.2022 08:46 Ответить
і націлив свої Полонези на центри прийняття рішень у Києві
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03.07.2022 08:48 Ответить
Ментальність індустріальноі частини лугандона проста і примітивна. Міста заселені люмпенами, які бояться і визнають тільки грубу силу ( пролєтариату терять нєчєго). Такою грубою силою був совок тепер раха - іх боялись через наявність ядерноі зброі. Украіна для них це слабак - в економічному та воєнному плані, а гуманітарні цінності там завжди презирали
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03.07.2022 08:48 Ответить
Зєлєнский вірив шо з ними можна домовитись)
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03.07.2022 08:51 Ответить
Досить вже обсирати звичайних українців,людей праці."Люмпени"!,голуба кров ви наша,саме такі як ви ,псевдоінтелигенти,країну і просрали.
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03.07.2022 09:06 Ответить
Людей праці чи тупих рабів, совкового бидла? Чи то для тебе без різниці? І, до речі, всі проблеми в країні сами від такої дебільної біомаси, пілять, бо їх, ****, 73%... Звідси і всі наші проблеми.
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03.07.2022 09:31 Ответить
Саме це"Совкове бидло" тобто такі як мої батьки, створювало і будувало Мрію,ракетні та авіадвигуни.Якби не це "совкове бидло",то у нас зараз не було б жодного танку,бо і Т-64 створювали і будувалт українці.А що створили ви?
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03.07.2022 09:42 Ответить
І все що вони набудували слугувало виключно для воєнних цілей!!! Ти ідіотка совкова живеш в гівні зато з танками ! А ми створюємо культуру, комфорт і інновації! Для людей і життя, а не для смерті і воєн!
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03.07.2022 10:01 Ответить
Якби не це "совкове бидло",то у нас зараз не було б жодного танку,бо і Т-64,,,,,"совок є совок"Не було би "совкових танків" були б "абрамси", або те озброєння,котре просить у Заходу "квартальний говорун",для того,щоб боронити Україну від "совкової рашистської смерті"
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03.07.2022 11:28 Ответить
Та ні, то совкове бидло "Мрію" створити нездатне, не дури себе. Воно здатне лише виконувати норму, працюючи за пайку, імітуючи якусь продуктивну працю і вимагати: "Дай, шо положєно!". Ну і плодити собі подібне бидло. Мрію створювали зовсім інші люди, саме ті, які і не захотіли бути тим бидлом. Але ж, на жаль, їх меншість, в тому й проблема. Зрозумів? Хоча, до тебе не дійде, порода в тебе така...
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03.07.2022 12:32 Ответить
Ті ж звичайні "українці" з лугаднону на передовій вбивають хлопців з ЗСУ. Хто добровільно, кого орки мобілізували в ЛНР. Але основна передава сила у ціх боях проти України саме з Лугаднону. Тому я не можу назвати цих покідьків українцями.
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03.07.2022 09:32 Ответить
До чого тут колаборанти?Коли людина свідомо розпалює класову ворожнечу?Що до речі,є карним злочином.
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03.07.2022 09:46 Ответить
Пролетаріат в кожній країні однаковий, але це не привід приймати їх до уваги чи плясати під їх дудку. Прогинати їх силою під себе і все!
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03.07.2022 09:58 Ответить
Мене дратує одне. Що Арестович, що Жданов. У Росії закінчились резерви. Вони не можуть наступати. Росія кинула останні сили. (ще місяць потому). Арестович взагалі про Лисичанськ заявив учора, що відхід ВСУ то брехня.
Так, наші воїни герої. Але поки що ми втрачаємо територію на сході і резерви у кацапів ніяк не закінчаться. Поки що лізуть уперед, ми відступаємо. Краще би вже казали правду, чім визвали потім розчарування та недовіру.
Суспільство має розуміти, що ворог потужний і шапками його не закидати, боротьба є важкою. Але ці побрехеньки розслабляють. Людям у тилу здається все й так йде добре і якщо не прилітає кацаська ракета, то й війни начебто не має.
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03.07.2022 09:28 Ответить
Арестович провокатор і як мінімум шкідник для України, а максимум зрадник! Досить його читати, слухати, цитувати! В ігнор суку і все! Обнулити його.
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03.07.2022 10:04 Ответить
"Атаковали город с непонятно жестокой тактикой"- соловей Зеленского Гайдай просто сказитель Боян, растекся мыслию по древу. Непонятно слуге народа, а что происходит. Откудова у мудаков мудацкая стратегия? Перед очередной сдачей города Серега сочиняет новые красочные эпитеты.
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03.07.2022 09:33 Ответить
А нехрен было Северодонецк держать и прое*ать прорыв с попасной!Надо было сразу в Лисичанск отойти и весь резерв бросить на недопущение окружения! А еще переправились через реку! Какого хрена? Кто дал ее форсировать ?Что нельзя было раз*бать как в белогоровке? Не понимаю тактики? Мое ощущение что Боневтiк Оманский самолично командует и ведет нас к успешному поражению!
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03.07.2022 09:40 Ответить
боневтік і його команда *******, щоб все було на пазітівє, щоб одні перемоги насєлєнію препідносились
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03.07.2022 11:05 Ответить
Ви праві, пару тижнів назад військові говорили що необхідно відійти в Лисичанськ на більш вигідні позиції,але на вихідні туди занесло Зелень яке видало,*а скільки буде жертв при звільненні Северодонецька*і почалось те дурне *контрнаступление*в місті.
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03.07.2022 12:43 Ответить
по телеге судить все шапито бородатых ******** с флагами бегают и его прям взяли они..
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03.07.2022 11:25 Ответить
зеля прое всю Украину((((((((((((((((((((( своим гонором
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03.07.2022 12:03 Ответить
Shoygu vzshe dopoviv ******,scho usya Lugans'ka oblast' zahoplena.To zaraz vony budut' robyty use,schob to pidtverdytyy
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03.07.2022 17:11 Ответить
 
 