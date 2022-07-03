Британца с позывным "Сафрон", раненого в бою за Украину, продержали 5 часов на границе в Шегинях с последующим запретом на въезд в нашу страну. Что за бл#дство? - Карпунцов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Раненого гражданина Британии с позывным "Сафрон", защищавшего Украину от оккупантов, 5 часов продержали на границе в Шегинях и заставили уплатить 5 тыс. грн штрафа за нарушение срока пребывания в Украине. Кроме того ему запретили въезд в нашу страну до конца года.
Об этом сообщил в фейсбуке Валерий Карпунцов, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, кто-то может дать логическое объяснение на эту ситуацию? Этнический украинец, гражданин Британии, спецназовец. Позывной "Сафрон". Тренировал британский спецназ. Имеет хороший военный опыт. В 2014-2015 годах приехал отстаивать Украину в боях с рашистами. Когда началось широкомасштабное вторжение - приехал защищать Украину. Принимал участие в боях под Гостомелем. На прошлой неделе получил ранения. 12 часов их не могли эвакуировать. Раненой рукой еще вытаскивал с собой 200-х. Ехал на лечение в Англию. Его раненого с температурой продержали 5 часов на границе в Шегинях. Он пропустил самолет из Польши. Более того, его заставили уплатить 5000 грн штрафа за нарушение пребывания срока в 90 дней и поставили запрет на въезд в Украину до конца года!", - отмечает он.
"Это как назвать?!!! Что за бл….ство? Друзья, расшарьте, может, все же кто-нибудь прояснит ситуацию с таким поощрением иностранцев воевать за Украину!!", - добавляет Карпунцов.
Пожалуйста, подождите...
Підсрачників їм, гівнюки.
Вот они и не собирались воевать с кацапней, а разминировали на границе с Крымом, на Чонгаре 4 моста и 6 дамб, буба им обещал шашлыки в мае.
Якось протримали там суки півдня, бо знайшли - увага! - ножика розкладного в карманчику дверей машини... і прям накинулись, ніби віз ящик гранатометів! Мурижили мурижили, мурижили, пропонували рішить питання за бабло... Ніфіга не дав. Так курви ножа віджали. Сказали, приїзжай через місяць в якесь там місцеве оведе, у дільничного забирай. Кончені.
Шкода мені, що в такий непростий час кожен день гинуть найкращі сини й дочки України, а отакі кончені гниди як закублилися в Шегинях, виживуть не дивлячись ні на що, бо лайно не тоне.
Якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули в Україну з тимчасовою метою (бізнес, навчання, працевлаштування, туризм тощо), порушили встановлений Законодавством України строк перебування в державі, вони несуть адміністративну відповідальність, передбачену статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стягнення у вигляді штрафу).
Розмір штрафу варіюється від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 грн.). При накладенні штрафу враховуються, наприклад, на скільки днів іноземець перевищив дозволений термін перебування, чи притягався раніше до адміністративної відповідальності тощо. Більше того, несплата вказаного штрафу може стати підставою для заборони в'їзду в Україну терміном на 3 роки (за невиконання рішення органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення).
ЯКІ Є ПЕРЕЛІКИ ДЛЯ ПІДСТАВ ЗАБОРОНИ В'ЇЗДУ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ?
Законодавчо визначено вичерпний перелік підстав для накладення заборони в'їзду для іноземця:
якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки України або ж в цілях охорони громадського порядку, здоров'я людей, захисту прав осіб, що проживають на території України;подання особою неправдивих даних при в'їзді, або ж підроблених, зіпсованих, невідповідних або чужих документів (паспорта, візи в Україну тощо);порушення правил перетину кордону у пункті пропуску через державний кордон;порушення митних правил або санітарних норм;невиконання законних вимог посадових/службових осіб на кордоні;невиконання рішення суду або інших уповноважених органів державної влади під час перебування на законних підставах в Україні;в'їзд на окуповані території без спеціального дозволу або з порушенням правил такого в'їзду. (ВЗЯТО З ГУГЛ ПОШУКУ.)
Якщо коротко.
Дали максимальний розмір штрафу і заборону в'їзду. Хоча могли спокійно пропустити, бо в ст. 203 вказано "якщо порушили без поважних причин" . Поважні причини - це завжди на розсуд командира частини.
Ну, а заборона свідчить, що мав місце конфлікт, ну, не за порушення в'їзду на окуповані території таке покарання.
Замість подяки від держави, за яку пролили свою кров штраф і заборона в'їзду. Усі винні у цьому мають бути звільнені, в тому числі ті, які не забезпечили чіткі правила перетину кордону добровольцями. Боневтік оманський має публічно вибачитись за спричинені незручності
Колись голова Ковельського місьвиконкому в часи Союзу став "знаменитим" після фрази я тебе туди не посилав. Його привели в "чувство" ще тоді. А Кірюша з татарчонками насміхаються над здоровим глуздом і будуть,поки суєтяться на Банковій.
На передову їх!
Зе КЛОУНИ ЗАКЛИКАЛИ ІНОЗЕМЦІВ В ЛЕГІОН, НЕ ЗМІНИВШИ ДЛЯ НИХ
ПОЛІТИКУ ПРИБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НЕ БІЛЬШЕ 3 МІСЯЦІВ
Класичні Зе довбоконики популістські прокремлівської направленості
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