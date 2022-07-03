Россияне обстреляли 18 населенных пунктов Донетчины. Били "Градами", "Смерчами", "Торнадо-С". Пострадали дети, - Нацполиция. ФОТО

За сутки оккупанты нанесли 24 удара по мирному населению. Есть убитые и раненые. Среди пострадавших – маленькие дети, им оказана медицинская помощь. Полиция документирует каждое военное преступление РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Нацполиции.

"Оккупанты попали в города Краматорск, Доброполье, Константиновка, Бахмут, Славянск, Соледар, Северск, Авдеевка, Красногоровка, пгт Черкасское, села Семигорье, Орловка, Новониколаевка, Крестище, Веселая Долина, Иванковское, Первомайское, Тоненькое.

Россияне били авиацией, ракетами ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", артиллерией", - говорится в сообщении.

Разрушен 31 гражданский объект – 12 жилых домов, из них четыре многоквартирных, три школы, заводы, электроподстанция, фермерское хозяйство, таможенный пункт, дом культуры и т.д. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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