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Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате утренних обстрелов Харькова пострадала мирная жительница. При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 3 июля в 4 утра российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова.

"Вражеская ракета попала на территорию частного дома, получила ранение владелица - 54-летняя женщина. Кроме того, повреждено здание школы, расположенной рядом. Глубина воронки составляет 6 метров, ширина - 10", - говорится в сообщении.

Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа 01
Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа 02
Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа 03
Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа 04
Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа 05
Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа 06

Читайте также: Около 4 утра рашисты нанесли ракетные удары по Харькову. ВСУ отразили штурм россиян неподалеку от Прудянки, - Синегубов
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В Белгороде после мощных взрывов найдены части ЗРК «Панцирь»3.07.2022, 10:44

Путин приказал обстрелять русский город?

В обстрелянных прошлой ночью многоэтажках Белгорода нашли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1». На вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет, а вот у РФ - есть. Похоже, что Россия сама обстреляла свои дома, пишет «Главред».
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03.07.2022 10:49 Ответить
Та нє может такого бути. То всьо брехня. Кацапи любят друг друга в жопу.
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03.07.2022 10:54 Ответить
Є вже фото ракет якими обстріляли будинки. Це ракети із російського ППО Панцирь:



Ці дебіли пересрали від своїх старих ракет, які літаю як хочуть та падають де хочуть, і обстріляло намагаючись збити ці старі ракети свої будинки.
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03.07.2022 11:00 Ответить
Як бачимо одна з російських ракет якими обстрілювали Харків зійшла з курсу і російське ППО в паніці почало намагатись збити всі решта ракет які воно прийняло за ракети зсу. В інтересах простих росіян інформувати ЗСУ про розміщення російського ППО. Тому що ракети в рф залишаються що раз гірші та старіші і таке буде повторюватись все частіше.

Але якщо проінформувати ЗСУ, то воно точково відкалібрує російське ППО і більше вс рф не зможе обстрілювати свої житлові квартали.
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03.07.2022 10:56 Ответить
рикошет от харькова или постановка ватной хунты ватного госдепа со статистпаами и дикорациями а лайки в телеги и комменты в ютубах..ватники не верят в укр торпедки))
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03.07.2022 11:06 Ответить
КОНЧЕНІ КАЦАПИ - ПУСКАТИ ІСКАНДЕР ПО ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ.
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04.07.2022 22:36 Ответить
 
 