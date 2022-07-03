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На месте обстрела в Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", который находится на вооружении российской армии, - Цаплиенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В российском Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", находящегося на вооружении в российской армии.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"В местных пабликах распространяется фото части ракеты, застрявшей в стене жилого дома. Наблюдатели утверждают, что это ЗРК "Панцирь", которого нет на вооружении Украины. Скорее всего, так же, как произошло недавно в оккупированном Алчевске, ракета рашистов просто упала на дома россиян", – пишет он.

На месте обстрела в Белгороде обнаружили части ЗРК Панцирь, который находится на вооружении российской армии, - Цаплиенко 01

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Топ комментарии
+74
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу...
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03.07.2022 12:03
+56
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03.07.2022 12:31
+40
Лапатнікам абсірацца нє прівикать,ані абосранимі ужє раждаются...
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03.07.2022 12:04
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Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу...
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03.07.2022 12:03 Ответить
Лапатнікам абсірацца нє прівикать,ані абосранимі ужє раждаются...
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03.07.2022 12:04 Ответить
Вся їхня хитрість шита білими нитками.
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03.07.2022 12:04 Ответить
Ну тож може бути ППО Білгорода.
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03.07.2022 12:14 Ответить
Даремно радієте. Рашисти скажуть що Україна на початку війни захопила цілими 3-4 Панциря, ось ними і вдарили
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03.07.2022 12:05 Ответить
Скажуть і що?
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03.07.2022 12:07 Ответить
Дальність 18 км, то як він там опинився?
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03.07.2022 12:09 Ответить
а це вже рашистам не цікаво, їм деталі колись заважали куйню нести і вірити в неї?
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03.07.2022 12:13 Ответить
Набагато простіше визнати що це впали частини їхньої ракети, після ураження цілі.
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03.07.2022 12:59 Ответить
І що, ***** нападе???
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03.07.2022 12:09 Ответить
я про те що, їм зручно все пояснити своїм дебічам, тому *типу збивали* панцирями, а не с300-с400 аналоговнєтними
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03.07.2022 12:14 Ответить
Вони скажуть у любому випадку. А рюська худоба повірить всьому. Знаю по одній знайомій.
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03.07.2022 12:22 Ответить
Трофейні є. Та навряд би вони дістали до Білгорода. Це ПВО ближнього радіусу дії
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03.07.2022 12:05 Ответить
Наші вже з трофейного Панциря хєрачать! Ріспект
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03.07.2022 12:06 Ответить
Ну а реально - от нащо Україні ті декілька "Панцирів", які були захоплені в березні-квітні? Ракет для них - катма, бк для гармат - обмежений. А так - привезли під Бєлгород, запустили шарманку - і чекають пусків іскандеро-калібрів. І ніхто ж особливо чіплятись не буде під час транспортування своїм ходом - військове завдання, фсб, тири-пири - хєр перевіриш, а залізяка - ось вона, тільки на озброєнні рашки знаходитсья. А після завдання хлопці перевдягнулись в цивільне та бомжувате - і шукай їх. Своїх "паляниць" в рашкованів для українців немає...
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03.07.2022 15:18 Ответить
кацапов нужно носом тыкать в реальность, что бы они понимали
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03.07.2022 12:06 Ответить
Чого не воронєж рашисти)
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03.07.2022 12:07 Ответить
Навіть якщо і не наші, треба сказати, що наші
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03.07.2022 12:08 Ответить
так такое "признание" оправдает бомбежки одессы, киева, кременчуга, николаева и т.д.
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03.07.2022 12:35 Ответить
І що?! Навіть якщо путлер в прямому ефірі з"їсть українське немовля, кацапське бидло найде цьому виправдання!
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03.07.2022 13:16 Ответить
Навпаки. Навіть, якщо наші, треба казати, що кацапи самі себе опускають. Гібрідна отвєточка.
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03.07.2022 12:42 Ответить
навіщо, яка мета так сказати?
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03.07.2022 13:38 Ответить
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03.07.2022 12:08 Ответить
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03.07.2022 16:46 Ответить
Яж казав ппо "бумеранг". Аналагавнет.
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03.07.2022 12:15 Ответить
Вєсіт як у путєна. Як його ******* кацапи.
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03.07.2022 12:15 Ответить
Прівєт уральским ********. Обыграйте, *******.
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03.07.2022 12:17 Ответить
Абезяны валят по кругу... когда глаза 👀 залиты стекломоем а мозг 🧠 забит вяличиеми пропагандой нет разницы по ком стрелять....
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03.07.2022 12:18 Ответить
Матч «Панцир»-«Кондиціонер» завершено!
Рахунок 1:0 на користь «Кондиціонера»!
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03.07.2022 12:21 Ответить
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03.07.2022 12:31 Ответить
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03.07.2022 12:36 Ответить
А може у нас годинник встановлений по мередіану Нью-Йорка?
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03.07.2022 12:48 Ответить
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03.07.2022 12:37 Ответить
. Бог шельму таврує.
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03.07.2022 12:43 Ответить
Оператор "Панцыря Ссыт один" (С1) после нажатия на кнопку "Пуск": "Показалось...."
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03.07.2022 12:53 Ответить
А как вам такая версия - они пульнули Искандером, не выключив систему ПВО вокруг позиций, их панцырь сбил их собственную ракету?
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03.07.2022 12:58 Ответить
А взагалі чудовий сьогодні ранок

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03.07.2022 13:09 Ответить
А про що новина? Пакета від ПЗРК Панцир С. Її застосовують для боротьби з повітряними цілями. Як нею можна щось обстрілювати на землі??? Може нею намагалися щось збити?
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03.07.2022 13:12 Ответить
Може i намагалися ))))))))))))))))
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03.07.2022 13:18 Ответить
Той Панцир хоч ворону збив колись?
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03.07.2022 13:15 Ответить
подивіться на фото - плитку фасадну поцарапав!
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03.07.2022 15:43 Ответить
..ну хоть для чего-то бесполезный "панцирь" кацапам пригодился.. хоть для принуждения долбо.бов Мокши к мобилизации на смерть в степях Украины
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03.07.2022 13:20 Ответить
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03.07.2022 13:51 Ответить
Жители Белгорода!
Ну вы поняли, пока с вашей территории обстреливается Харьков, спокойно вы спать уже не будете!
Единственный ваш выход - массовые протесты против присутствия путинских военных преступников на территории Белгородской области.
Выбирайте!
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03.07.2022 13:58 Ответить
***** уже дополководилось, дополоумилось. Сафсем паехало.
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03.07.2022 14:36 Ответить
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03.07.2022 14:55 Ответить
Дела у орков совсем плохи, нужны аргументы для мобилизации...
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03.07.2022 15:35 Ответить
чего вход в подьезд такой засранный ?
а ведь Белгород на паРаше считают почти образцово-показательным по благоустройству...

и как Белгород по сравнении с Харьковом? кто знает?
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03.07.2022 16:13 Ответить
Харків набагато більше розбомблений
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03.07.2022 18:23 Ответить
Варто додавати "поки що" )
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03.07.2022 20:46 Ответить
поширюйте в російських соцмережах. Бо вони про це не знають
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03.07.2022 16:34 Ответить
Глибоко *****, що вони знають, а що ні.
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03.07.2022 20:47 Ответить
Скажуть, що їхня ПВО збивала наші ракети та безпілотники
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03.07.2022 18:22 Ответить
Панцир - ППО. Цікаво, що там ракета впала...
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03.07.2022 21:53 Ответить
Це ж ракетно гарматний зрк,так от його ж пушка тай поцілила в його ж ракету,а ми тут ні до чого! А може й білоруси постарались,йух його знає!!!
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03.07.2022 23:29 Ответить
Фашисти пишуть,що то наші з Харкова пульнули. Ну і нехай. Нехай тепер з цими думками засипають кожного дня
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04.07.2022 00:49 Ответить
Радиус действия до 20км,а только до границы 30.
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04.07.2022 08:42 Ответить
у ***** в северном рейхе начались хлопки . хлопки . хлопки ---- как на сьезде ..единососов.. только громче немного
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04.07.2022 06:40 Ответить
Ни уя себе курнули.
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04.07.2022 08:43 Ответить
 
 