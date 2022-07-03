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На месте обстрела в Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", который находится на вооружении российской армии, - Цаплиенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В российском Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", находящегося на вооружении в российской армии.
Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"В местных пабликах распространяется фото части ракеты, застрявшей в стене жилого дома. Наблюдатели утверждают, что это ЗРК "Панцирь", которого нет на вооружении Украины. Скорее всего, так же, как произошло недавно в оккупированном Алчевске, ракета рашистов просто упала на дома россиян", – пишет он.
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Рахунок 1:0 на користь «Кондиціонера»!
Ну вы поняли, пока с вашей территории обстреливается Харьков, спокойно вы спать уже не будете!
Единственный ваш выход - массовые протесты против присутствия путинских военных преступников на территории Белгородской области.
Выбирайте!
а ведь Белгород на паРаше считают почти образцово-показательным по благоустройству...
и как Белгород по сравнении с Харьковом? кто знает?