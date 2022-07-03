Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщину посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова". Благодарен делегации за личный приезд на Киевщину. Война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня", – написал Кулеба.
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а харьков, чернигов, сумы
там тоже ужастные разрушения
плюс там продолжаются периодически обстрелы
почему их никто не показывает?
по соображениям безопасности?
или это ермак себе новую стратегию придумал?
Или ты не в курсе географии Украины и не знаешь, где находится Ирпень, а где - Харьков?
просто никто не может дать 100% что в киевскую область что то не прилетит
("спасибо" лукашенко)
так почему по возможности не показать и другие города
подобно киевщине, многие другие области тоже пострадали
и пусть ставят вопрос про какую то гумманитарную миссию в мариуполе
а то они там скоро все разшурат и закопают
а то что люди живут в оккупации, умирают
никого видимо из международных организаций не волнует