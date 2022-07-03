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Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщину посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова". Благодарен делегации за личный приезд на Киевщину. Война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня", – написал Кулеба.

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Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба 01


Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба 02

Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба 03

Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба 04

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Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба 05

Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба 06
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чекаєм на вихід ушльопків які пишуть про фотосесію західних політиканів!
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03.07.2022 12:43 Ответить
Русский мир воочию и на ощупь для западной цивилизации....
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03.07.2022 12:51 Ответить
почему только буча, ирпень и киевская область в целом?
а харьков, чернигов, сумы
там тоже ужастные разрушения
плюс там продолжаются периодически обстрелы
почему их никто не показывает?
по соображениям безопасности?

или это ермак себе новую стратегию придумал?
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03.07.2022 13:01 Ответить
Нехай іноземці звикають поступово. Маріупіль і все інше подивляться потім. Бо ще серцевий напад станеться від побаченого. Цей шок не на один рік.
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03.07.2022 13:15 Ответить
показывают. Только по ТВ и по фото. Везти их туда сейчас попросту опасно.
Или ты не в курсе географии Украины и не знаешь, где находится Ирпень, а где - Харьков?
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03.07.2022 13:41 Ответить
все я в курсе
просто никто не может дать 100% что в киевскую область что то не прилетит
("спасибо" лукашенко)
так почему по возможности не показать и другие города

подобно киевщине, многие другие области тоже пострадали

и пусть ставят вопрос про какую то гумманитарную миссию в мариуполе
а то они там скоро все разшурат и закопают
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03.07.2022 13:57 Ответить
а то про зерно говорят про зерно
а то что люди живут в оккупации, умирают
никого видимо из международных организаций не волнует
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03.07.2022 13:59 Ответить
Аа так у нас виявляється є віп- регіон,де НЕ небезпечно.
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03.07.2022 16:04 Ответить
ну так, він своїм громадянам скаже, що бачив на власні очі цю страшну загрозу, яку несе світові цей "русскій мір"
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03.07.2022 13:54 Ответить
фигасс его занесло за 10000 км..тут ни питонов ни кингуру не +50 жары и акулов немае
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03.07.2022 19:22 Ответить
 
 