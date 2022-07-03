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Оккупанты второй день обстреливают Краматорск из РСЗО "Смерч". Есть серьезные разрушения, – мэр Гончаренко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба. Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!" - говорится в сообщении.

Оккупанты второй день обстреливают Краматорск из РСЗО Смерч. Есть серьезные разрушения, – мэр Гончаренко 01
Оккупанты второй день обстреливают Краматорск из РСЗО Смерч. Есть серьезные разрушения, – мэр Гончаренко 02Оккупанты второй день обстреливают Краматорск из РСЗО Смерч. Есть серьезные разрушения, – мэр Гончаренко 03

Смотрите также: Россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей", жертв нет, - горсовет. ФОТО
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Треба більше дронів-камікадзе, для знищення Смерчів.
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03.07.2022 13:16 Ответить
Шойгу доложил Путину об "освобождении" "ЛНР", - росСМИ
Украинская сторона информацию вчера не подтверждала, а сегодня пока не комментировала.
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03.07.2022 13:16 Ответить
Как долго мы ждали этих взрывов - реакция жителей Мелитополя на ликвидацию военной базы рашистов
https://ria-m.tv/news/291400/*******************************************************************************************************.html
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03.07.2022 13:23 Ответить
Да в СМИ говорили что после Лисичанска на Краматорск и Славянск пойдут. Где этот ленд лиз? одни обещания ...
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03.07.2022 13:26 Ответить
Головне дати людям надію
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03.07.2022 14:35 Ответить
Кацапы нащупали удачную тактику по захвату райцентров. Оборону Краматорска, Бахмута, Славянска надо готовить уже сейчас.
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03.07.2022 13:35 Ответить
яка тактика прощо тут говорити стирати город за городом -- кричали на других стрічках сайта що там і там одні ватники -- мнда методички в роботі
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03.07.2022 14:38 Ответить
А нельзя ли по Ростову ответить?
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05.07.2022 13:28 Ответить
 
 