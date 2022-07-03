В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мариуполе накануне, 2 июля, сгорел склад СТО, где хранилось награбленное оккупантами имущество.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера около 17:00 награбленное вместе со складом вдруг загорелось. Сотрудники МЧС прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели. Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям", - написал он.
Андрющенко отметил, что Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов.
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