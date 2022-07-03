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В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе накануне, 2 июля, сгорел склад СТО, где хранилось награбленное оккупантами имущество.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 17:00 награбленное вместе со складом вдруг загорелось. Сотрудники МЧС прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели. Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям", - написал он.

Андрющенко отметил, что Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов.

Читайте также: Получено подтверждение, что в акватории Мариуполя взорвался на мине российский катер "Акула", - Андрющенко

В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко 01

В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко 02
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Топ комментарии
+31
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03.07.2022 13:43
+16
Як прийшло, так і пішло з димом.
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03.07.2022 13:36
+14
Бурят у удмурта вкрав унітаз.
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03.07.2022 13:34
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Бурят у удмурта вкрав унітаз.
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03.07.2022 13:34 Ответить
Як прийшло, так і пішло з димом.
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03.07.2022 13:36 Ответить
Впрочем как и они пойдут за ветром.
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03.07.2022 14:03 Ответить
всё. что награблено непосильным трудом
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03.07.2022 13:37 Ответить
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03.07.2022 13:43 Ответить
Аяяяяй! Нє доглядєлі, нє збереглі, жони будуть ругать кацапенков, требовать .. жони, приезжайте самі, тут вам дадуть койшо.
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03.07.2022 13:49 Ответить
От нєпруха,дажє ношениє труси лапатнікі нє доносят...
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03.07.2022 13:59 Ответить
Так значить - й їхні дружини грішні там же вщент спопелилися?
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03.07.2022 14:14 Ответить
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03.07.2022 14:25 Ответить
Алекс Скела, ти хоч трохи мозок повинен вмикати і вимикати російскі меми в собі. Скільки тобі рочків? З якого фільма скрін і про кого була антипропаганда в ньому знаєш?
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04.07.2022 21:40 Ответить
Черговій Маньці труси не доїдуть і тампакси ...б.у
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03.07.2022 16:10 Ответить
 
 