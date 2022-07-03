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Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Основные разрушительные удары враг направляет на Лисичанск и близлежащие населенные пункты, уничтожение всего живого – единственный способ захватить украинские земли. Полицейские документируют военные преступления РФ для привлечения виновных к неотвратимой ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция 01

"За прошедшие сутки на территории Луганской области зафиксировано 12 обстрелов из разного вида вооружения по Лисичанску, Золотаревке и Белогоровке. Разрушены частные и многоквартирные дома, торговые заведения, есть раненые местные жители. Все факты внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения. УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны. Начаты досудебные расследования по двум фактам незаконного завладения транспортными средствами - ст. 289 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внесено в ЕРДР обращение жительницы временно оккупированной территории по поводу мародерства на неподконтрольной украинским властям территории.

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Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция 02

"Разоблачены два коллаборанта, которые перешли на сторону оккупанта и заняли руководящие должности в "органах местного самоуправления" незаконного военного формирования "лнр". Зарегистрированы 4 обращения граждан о потере связи с родными, полицейские приступили к поисковым мероприятиям", - добавляют в Нацполиции.

Полицейские обращаются ко всем луганчанам, особенно оставшимся на территории области: заботьтесь о собственной безопасности, держитесь ближе к укрытиям, не верьте фейкам, которые активно продуцируют российские пропагандисты.

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Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция 03
Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция 04
Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция 05

Автор: Анастасія Потіха
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Дивно,а Шаман доповів *****,що контролюють Луганщину на 100%.Чи то такий жест доброї волі як зі Зміїним?
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03.07.2022 14:09 Ответить
"нищення всього живого - єдиний спосіб загарбати українські землі." ну так їх це влаштовує їм потрібна тільки теріторія крок за кроком якщо так будем відступати місто за містом аж до Дніпра і далі одне місто випалять зруйнують завтра інше- прямо зараз оккупанты очень мощно обстреливают Краматорск и Славянск в Донецкой области
Местные СМИ сообщают, что есть прилёты в жилые дома.
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03.07.2022 14:09 Ответить
ми виграємо час для формування наших нових бригад по стандарту НАТО
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03.07.2022 14:32 Ответить
Если Зеля не собирается защищать территорию, то зачем тогда просить оружие и вести войну?
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03.07.2022 14:29 Ответить
Понять зеленского невозможно. Надо спросить у 73% что происходит?
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03.07.2022 14:33 Ответить
Там у них вместо мозгов пробковое дерево 🌲, то есть пробка из под бутылки.
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03.07.2022 14:39 Ответить
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03.07.2022 15:46 Ответить
що ж це відбувається, б'ють по "Асвабажденним" територіям. Де логіка?
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03.07.2022 14:44 Ответить
так вам все і росказали тут для всіх ніхто правди нескаже -- і це правльно
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03.07.2022 14:49 Ответить
 
 