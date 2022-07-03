РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11956 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 417 2
война (47303) обстрел (20439) Нацполиция (15762) предприятие (220) ракеты (2780) Харьков (6550)

Войска РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Киевском районе Харькова, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова. Обстрелы города произошли утром 3 июля. Военные РФ продолжают уничтожать инфраструктуру Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, количество пострадавших устанавливается.

"Ракетный удар армия России нанесла по предприятию. Поврежден нежилой фонд города и автобусы. Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По этому факту следователем райуправления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Смотрите также: Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 01

Войска РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 04

Читайте также: Около 4 утра рашисты нанесли ракетные удары по Харькову. ВСУ отразили штурм россиян неподалеку от Прудянки, - Синегубов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конченые твари.
показать весь комментарий
03.07.2022 14:15 Ответить
запретите блогерам ходить и показывать города. Вчера очередная идиотка ходила и показывала эти места" приговаривая покажу что осталось и что уцелело". Они на этом деньги зарабатывают. а мозги отсохли.
показать весь комментарий
03.07.2022 15:32 Ответить
 
 