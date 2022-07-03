Войска РФ нанесли ракетный удар по предприятию в Киевском районе Харькова, - Нацполиция. ФОТО

Полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова. Обстрелы города произошли утром 3 июля. Военные РФ продолжают уничтожать инфраструктуру Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, количество пострадавших устанавливается.

"Ракетный удар армия России нанесла по предприятию. Поврежден нежилой фонд города и автобусы. Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По этому факту следователем райуправления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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