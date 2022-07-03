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Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили в бою трофейную технику - новейшую российскую БМП-3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. - Закарпатский легион.

Как отмечается, во время штурма позиций россияне позорно скрылись, бросив практически невредимую боевую машину с боекомплектом.

"После боя БМП-3 доставили в ремонтный батальон на осмотр. Как обнаружили ремонтники, машина 2017 года выпуска и пробегом всего 3000 км. У нее даже ни разу не распаковывали ремкомплект. Никаких серьезных повреждений у машины не нашли, единственная "неисправность" - страшная вонь изнутри, словно там месяц жил взвод грязных, потных и немытых орков", - говорится в сообщении.

Ремонтники вычистили машину и вооружение, проверили основные узлы и отдали в подразделение на передовую. Теперь БМП-3 будет бить своих бывших хозяев.

Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 01
Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 02
Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 03
Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой 04

Также читайте: В честь 128-й горно-штурмовой бригады назвали улицу в Перечине на Закарпатье
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Топ комментарии
+6
Да , там теперь надо кило китайских палочек сжечь , что-бы как-то "перебить" крепкий кацапский сморід ...
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03.07.2022 16:05
+4
Ця "новітня" зброя тягне на 70-80і роки минулого століття
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03.07.2022 15:58
+3
Ее не получили, а захватили. Теперь это трофей.
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03.07.2022 16:00
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Ця "новітня" зброя тягне на 70-80і роки минулого століття
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03.07.2022 15:58 Ответить
Интересно, снаряды к 100-мм пушке у нас хоть в каком-то количестве, кроме трофейных есть где взять? Раньше были в единичных экземплярах. Или эти БМП-3 используют только как носитель 30 мм орудия.
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03.07.2022 16:20 Ответить
А від рапіри не підходять?
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03.07.2022 16:52 Ответить
Ее не получили, а захватили. Теперь это трофей.
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03.07.2022 16:00 Ответить
Да , там теперь надо кило китайских палочек сжечь , что-бы как-то "перебить" крепкий кацапский сморід ...
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03.07.2022 16:05 Ответить
в російському сегменті соціальних мереж та ютуб набирає популярність відео - "Як спиляти мушку з гармат бронетехніки, яка перебуває на озброєнні росії"
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03.07.2022 16:12 Ответить
Пора уже какую-нибудь мотопехотную бригаду перевести на затрофеенные троечки. Например, 128-ую.
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03.07.2022 16:23 Ответить
Молодці , хлопці , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2022 16:59 Ответить
такі вони госпідари, що техніку кидають, цікаво, а хоть втікли далеко?
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03.07.2022 18:16 Ответить
Пля, ця нова рашистська тхніка (бо тхне), виглядає в сто разів уйопніше, ніж навіть радянська! Деградація москалів і КРЖопість "наліцо"!
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03.07.2022 20:50 Ответить
 
 