Утром российские войска ударили из "Градов" по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко. ФОТО

Враг не прекращает обстрелы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает террора наших городов и сел. К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам.

Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.

Повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина", - говорится в сообщении.

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