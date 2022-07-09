Утром российские войска ударили из "Градов" по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг не прекращает обстрелы Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг не прекращает террора наших городов и сел. К утру российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам.
Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.
Повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина", - говорится в сообщении.
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Сна нет. Днем люди работают, ночью дергаются.
Спросите лучше, почему я (вы) выбирали такую власть, которая не позволяла наделать своих Хаймарсов и Пэтриотов, хотя школа ракетостроения аж просится
так само не можливо накрити хаймарси.
Від Кривого Рога там трошки менше 40 км, максимальна дальність "градов" - 42 км.
«РСЗО «Торнадо-С» калибр 300 мм (зона поражения с модернизированным БК - до 120 км). Обстрел с дистанции более 70 км из района между н.п. Новорайск и н.п. Костырка оккупированной части Херсонской области. 10 ракет - и осколочные и кассетные БК. Выстрел «в ту сторону», просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет. Погибшая женщина 1981 г.р. - повар в детском садике, шла на работу. Девушка 2002 г.р. - очень «тяжелая», серьезные поражения области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Мужчина 1979 г.р. - множественные осколочные ранения средней тяжести. Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но «Торнадо-С», «Смерчи», ракеты продолжают представлять серьезную опасность. Берегите себя и своих близких. Не подходите к незнакомым предметам - сразу звоните 101 и 102, работают взрывотехники. Соблюдайте правила воздушной тревоги.» - Вилкул
Хаймерсов мы уже не множко накопили
нужно 4 хаймерса оставить для логистики и штабов
остальные на охоту за реактивной артилерией
уничтожение артилерии должно стать приоритетом
Правда в Рязани обсерон...