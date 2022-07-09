Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы пытаемся по всей линии фронта. Они не оставляют попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду - от Кременной до Попасной", - отметил Гайдай.

Сообщается, что только ночью оккупанты нанесли 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов.

"По итогу, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление западнее Лисичанска.

Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью по-прежнему. Наши военные мужественно удерживают оборону", - добавил Гайдай.

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