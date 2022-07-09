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Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы пытаемся по всей линии фронта. Они не оставляют попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду - от Кременной до Попасной", - отметил Гайдай.

Сообщается, что только ночью оккупанты нанесли 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов.

"По итогу, оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление западнее Лисичанска.

Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью по-прежнему. Наши военные мужественно удерживают оборону", - добавил Гайдай.

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Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай 01

Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай 02

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Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай 03

Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай 04

Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай 05

Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай 06

Россияне оказывают огневое влияние по всей линии фронта - от Попасной до Кременной, - Гайдай 07
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А як же байки про "оперативну паузу"?
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09.07.2022 08:25 Ответить
чтобы осуществить 20 обстрелов за ночь не нужно особо много сил и средств. Пару-тройку батарей и отдельные расчеты и всё.
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09.07.2022 09:39 Ответить
Маладиє ріспублікі почали війну між собою?
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09.07.2022 08:29 Ответить
чим же вони гатять, якщо ми розбомбили всі їхні склади з бк???
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09.07.2022 08:31 Ответить
Почему все? Откуда это?
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09.07.2022 08:35 Ответить
часть разбомбили, а часть осталась, причём немаленькая. А есть еще непосредственные запасы, небольшие склады, есть подвоз боеприпасов грузовиками в небольших количествах. Для 20 обстрелов за ночь нужно 200-300 снарядов и мин. Это не проблема.
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09.07.2022 09:40 Ответить
нужно серьезно занятся артилерией
каждый день в сводках должна быть цифра 15-20шт
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09.07.2022 10:00 Ответить
Гайдай готовит общественность к очередной сдаче. Если Серега занимается или занимался чем-то другим, просьба сообщить.
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09.07.2022 10:11 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.07.2022 10:43 Ответить
Дебільне формулювання-"вогневий вплив".
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09.07.2022 15:43 Ответить
А чого Хаймарси осколосними їх не стримують, що Єрмак залажка підговорив
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09.07.2022 15:52 Ответить
Бачив їде підрозділ все бл. Совклві 66, зіли, камази, з боївого, роз''їббані бмп1111122, дивлюся коли є буде хоть якийсь волонтерський пікап, ху...., Нема ,. Саме слврємєнне Богдан Пороха, отакі діла бл...
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09.07.2022 15:56 Ответить
Нема в рядових батах від волонтерів, ноль, шакали все *******, надзора Особового нема, там пі.да, піз..ой
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09.07.2022 16:03 Ответить
 
 