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Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации - это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем.

В Славянске вражеский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

В Часовом Яре россияне обстреляли железнодорожную станцию ​​– несколько человек получили легкие контузии", – говорится в сообщении.

Также, продолжил Кириленко, ночью под обстрел попал город Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Частично оборваны линии электропередачи.

В Светлодарской общине под огнем Кодема, Семигорье, Новолуганской и Углегорской ТЭС. Известно о по меньшей мере одном погибшем в Семигорье.

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Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 01
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 02
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 03
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 04
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 05
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 06
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 07
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 08
Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области 09
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якщо попали в критичну інфраструктуру, шукайте корегувальника з місцевих
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09.07.2022 09:06 Ответить
Когда Кучма и Ведмедчук ехали в Минск на переговоры...Кучма сказал...Дамбассу звиздец...
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09.07.2022 09:15 Ответить
 
 