За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области оккупанты за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Гуляйполе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА и публикует последствия постоянных обстрелов Гуляйполя.
По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг совершил 43 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов, Гуляйполе.
Поступило 21 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1505 человек, из них 373 – дети.
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