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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожской области оккупанты за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Гуляйполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА и публикует последствия постоянных обстрелов Гуляйполя.

По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг совершил 43 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов, Гуляйполе.

Поступило 21 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1505 человек, из них 373 – дети.

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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 01

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 02

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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 03

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 04

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 05

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 06

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 07

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА 08
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В Запорізькій області чомусь втомлюються і падають мости, ламаючи всю логістику московитам. Партизани знають що роблять.
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09.07.2022 11:06 Ответить
Дивно,що вже тривалий час цю частину обробляє ворог з усіх видів артилерії,а якась частина люду ще не евакуювалася.Хоча чому дивно(Або вірять в Бога й пронесе,або свідомо чекають "асвабаждєнія сваімі".
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09.07.2022 11:18 Ответить
Кирялівку вже асвабаділі. Азовське море, розпал сезону.
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09.07.2022 11:22 Ответить
це ганьба для нашої влади, а ви ще сарказмуєте з цього приводу
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09.07.2022 11:49 Ответить
мене більше дивує що "вже тривалий час цю частину обробляє ворог з усіх видів артилерії" а ми нічого не робимо (або зовсім не достатньо) щоб це припинити. людей виживають зі своїх домівок, а ви так просто про це кажете... мабуть тому, що вас це ніяк не стосується!
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09.07.2022 11:48 Ответить
 
 