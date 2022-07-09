За прошедшие сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

В Запорожской области оккупанты за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Гуляйполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА и публикует последствия постоянных обстрелов Гуляйполя.

По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг совершил 43 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов, Гуляйполе.

Поступило 21 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1505 человек, из них 373 – дети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук призывает как можно быстрее эвакуироваться из Херсонской и Запорожской областей: "Эвакуация есть, и люди о ней знают"







Читайте на "Цензор.НЕТ": Одиночная камера и уборка пыточной: сын председателя Запорожской РГА Буряка рассказал о российском плене





















