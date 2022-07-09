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Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Дизайн монеты номиналом два евро разработала украинская студентка, которая бежала от войны и сейчас живет в Эстонии. Средства от продаж передадут Нацбанку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.

Дарья Титова родом из Харькова, сейчас учится в Эстонской академии искусств. Она победила в конкурсе, устроенном центробанком для избрания дизайна монеты, посвященной Украине. По словам девушки, разработка дизайна монеты помогла ей справиться с чувством беспомощности. Говорит, что чувствовала себя "плохо и виновато", потому что уехала из страны.

"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.

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Банк планирует перечислить вырученные от продажи монеты средства Украине.

Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине 01
Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине 02
Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине 03
Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине 04

Цена украинской монетной карточки номиналом 2 евро – 18 евро. В интернет-магазине Omniva можно купить до 50 карточек одновременно.

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Топ комментарии
+3
Если верит украинскому историку Владлену Мараеву монеты Киевской Руси князя Владимира находили в Греции Италии Италии и даже в Шотландии...на сраной РабZee..не найдено ничего...
А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя
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09.07.2022 11:46
+2
‼️‼️Треба зараз приглашати до Бучі европейських миліонерів, щоб сдвигнути їх любов до раши в бок ненавісті . ЕВРОПЕЙСЬКі мільйонери ******* допомагати дітям Африці , нехай і українським почнуть допомагати
бизнес впливає на своїх політиків
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09.07.2022 11:21
+2
Ми таке вже бачили у 90-ті - "Багаті теж плачуть"
Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
"Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
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09.07.2022 11:34
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‼️‼️Треба зараз приглашати до Бучі европейських миліонерів, щоб сдвигнути їх любов до раши в бок ненавісті . ЕВРОПЕЙСЬКі мільйонери ******* допомагати дітям Африці , нехай і українським почнуть допомагати
бизнес впливає на своїх політиків
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09.07.2022 11:21 Ответить
Е таке реаліті шоу в ЕС дуже популярне - ТЯЖКЕ ЖИТТЯ МІЛЬОНЕРІВ. Про родину Гейс
в Словаччіну їх вже запрошували і зараз йде многосерійний показ цього шоу.
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09.07.2022 11:23 Ответить
Ми таке вже бачили у 90-ті - "Багаті теж плачуть"
Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
"Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
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09.07.2022 11:34 Ответить
😀😀😀
пане Яре. Досить УКРАІНЕ відсиджуватися на переферіі . Треба западний бізнес притягувати - і дружба с такими ПИАРНО раскрученними бізнесменами , як Гейси , дасть приток бізнеса в Україну, т к за Гейсами слідкує вся Европа в реаліті шоу.
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09.07.2022 13:10 Ответить
Ставлю питання "ребром" : Ви готові затіять будівельний бізнес із пройдисвітом і шахраєм? (Ви колись писали як найняті Вами будівельники пробували вкрасти з будівництва бетонозмішувач Ви сильно стали їм після цього довірять?)
Так само і з "блазенською владою" Їм просто не довіряють
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09.07.2022 13:52 Ответить
До новини це яким боком належить?
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09.07.2022 13:02 Ответить
Каким боком ? Журналистам иногда надо подсказывать , что мир существует намного шире их знаний . А Украине польза от инфы из ВСЕЙ ЕС, а не только Эстонии
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09.07.2022 13:12 Ответить
А Эстонии - РЕСПЕКТ
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09.07.2022 13:15 Ответить
Реаліті шоу робляться щоб заробляти гроші, а не заради благодійності. Європа нам і так дуже допомагає незважаючи на відвертих какляцьких виродків, які паразитують на цій допомозі.
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09.07.2022 13:23 Ответить
Не вистачає Героям Слава. Ех.
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09.07.2022 11:31 Ответить
Если верит украинскому историку Владлену Мараеву монеты Киевской Руси князя Владимира находили в Греции Италии Италии и даже в Шотландии...на сраной РабZee..не найдено ничего...
А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя
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09.07.2022 11:46 Ответить
Правильно , давите крыс мокшанских !
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09.07.2022 13:14 Ответить
Супер! Слава Україні вже і на євро! Дякуємо естонським братам🇪🇪🇺🇦
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09.07.2022 13:20 Ответить
 
 