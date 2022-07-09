Центральный банк Эстонии посвятил монету Украине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Дизайн монеты номиналом два евро разработала украинская студентка, которая бежала от войны и сейчас живет в Эстонии. Средства от продаж передадут Нацбанку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центрального банка Эстонии.
Дарья Титова родом из Харькова, сейчас учится в Эстонской академии искусств. Она победила в конкурсе, устроенном центробанком для избрания дизайна монеты, посвященной Украине. По словам девушки, разработка дизайна монеты помогла ей справиться с чувством беспомощности. Говорит, что чувствовала себя "плохо и виновато", потому что уехала из страны.
"Я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, которая защищает птичку в руке", - рассказала Титова.
Банк планирует перечислить вырученные от продажи монеты средства Украине.
Цена украинской монетной карточки номиналом 2 евро – 18 евро. В интернет-магазине Omniva можно купить до 50 карточек одновременно.
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бизнес впливає на своїх політиків
в Словаччіну їх вже запрошували і зараз йде многосерійний показ цього шоу.
Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
"Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
пане Яре. Досить УКРАІНЕ відсиджуватися на переферіі . Треба западний бізнес притягувати - і дружба с такими ПИАРНО раскрученними бізнесменами , як Гейси , дасть приток бізнеса в Україну, т к за Гейсами слідкує вся Европа в реаліті шоу.
Так само і з "блазенською владою" Їм просто не довіряють
А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя