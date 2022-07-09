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Передавал врагу данные об ВСУ: жителю Краматорска сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Правоохранители задержали жителя Краматорска, который передавал российским оккупантам информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

"Жителю города Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая по июль гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ в отдельных районах Донецкой области.

Эта информация "позволяла идентификацию украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины".

Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Передавал врагу данные об ВСУ: жителю Краматорска сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора 01
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Топ комментарии
+13
за яйця в центрі міста підвисити потвору знахабнілу
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09.07.2022 11:24
+11
Кому нужны эти подозрения орт ген. прокурорши. Их надо отстреливать - "оказал сопротивление" или классическое "при попытке бегства"
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09.07.2022 11:27
+11
Тоесть этот паразит передавал важные данные о ВСУ. А враг используя его информации уничтожал украинских воиск и технику. Тоесть этот паразит стал причиной убииства не одного украинца. Ну а какое наказание его ждет? Ровным счетом ничего. Потаскают и дадут пару лет и все. Хотя он заслужил смерти.
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09.07.2022 11:56
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за яйця в центрі міста підвисити потвору знахабнілу
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09.07.2022 11:24 Ответить
Кому нужны эти подозрения орт ген. прокурорши. Их надо отстреливать - "оказал сопротивление" или классическое "при попытке бегства"
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09.07.2022 11:27 Ответить
e proshe variant - delaem "metku" , otbiraem dokumenti i na peredok - bez oruzhija , pustj bezhit esli hoche...tuda
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09.07.2022 11:31 Ответить
Війна проявляє принишлу вату.
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09.07.2022 11:27 Ответить
"Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України." Лише одного?
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09.07.2022 11:52 Ответить
Тоесть этот паразит передавал важные данные о ВСУ. А враг используя его информации уничтожал украинских воиск и технику. Тоесть этот паразит стал причиной убииства не одного украинца. Ну а какое наказание его ждет? Ровным счетом ничего. Потаскают и дадут пару лет и все. Хотя он заслужил смерти.
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09.07.2022 11:56 Ответить
В Славянске и Краматорске полно мудаков путлера...включая корректировщиков огня...среди них могут быть бабы...
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09.07.2022 11:57 Ответить
а наумов скільки всього передав рашистам? а єрмак?
і нічого. шавок якихось ловлять і все.
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09.07.2022 12:02 Ответить
Безмозгла упорота вата. В Маріуполі здавали москалям все що могли- від наших позицій, до цивільних укриттів та резервних електро і водопостачання, продскладів. Отримали руzzкій уйй без солі і руіни.
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09.07.2022 12:17 Ответить
Є такі, що радіють.
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11.07.2022 22:33 Ответить
Ого **** жлукто від'їв на українських харчах!
Слідство, суд, винуватий - то ростріл, інакше Україна ніколи не позбудеться цієї парашної гнилі!
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09.07.2022 12:23 Ответить
Ця падаль з числа, так званих "мирних мешканців".
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09.07.2022 13:18 Ответить
Почему до сих пор таких крыс не стреляют на месте. Мразь такая во время войны должна быть уничтожена на месте
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09.07.2022 14:09 Ответить
 
 