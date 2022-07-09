Пограничники обнаружили заминированный участок дороги на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники обнаружили признаки дистанционного минирования на обочине одной из дорог, ведущей из пригорода в областной центр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Об опасной находке правоохранители сообщили сотрудникам ГСЧС.

"При дальнейшем осмотре местности спасатели обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, подключенных к радиоуправляемому дистанционному пульту. Взрывоопасные предметы изъяты и будут уничтожены", - говорится в сообщении.

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