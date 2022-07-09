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Пограничники обнаружили заминированный участок дороги на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники обнаружили признаки дистанционного минирования на обочине одной из дорог, ведущей из пригорода в областной центр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Об опасной находке правоохранители сообщили сотрудникам ГСЧС.

"При дальнейшем осмотре местности спасатели обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, подключенных к радиоуправляемому дистанционному пульту. Взрывоопасные предметы изъяты и будут уничтожены", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские военные дистанционно заминировали автомобильные пути в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Пограничники обнаружили заминированный участок дороги на Харьковщине 01

Пограничники обнаружили заминированный участок дороги на Харьковщине 02

Пограничники обнаружили заминированный участок дороги на Харьковщине 03
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Бережи вас Господь, хлопці
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09.07.2022 13:46 Ответить
Радіокерований пристрій - знять!
Снаряди укомплектувать і відправить "власникам"
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09.07.2022 14:05 Ответить
Враховуючи вагу 152 (45 кг) це не виглядає на свіжу акцію - чи були там орки навесні - закладка перед відступом? (між нішим є аналогії з 2 світової і то в Харкові)
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09.07.2022 14:06 Ответить
Навіщо знищувати, як в нас і так бракує снарядів 152 мм? Чому б не повернути їх оркам з наших гаубиць?
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09.07.2022 14:21 Ответить
+ 100!

Або віддайте теробороні Сумщини - нехай на прикордонній дорозі сюрприз поставлять
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09.07.2022 17:46 Ответить
 
 