Плесневелый хлеб и лопаты: Россия передала в Мариуполь "гуманитарную помощь". ФОТОрепортаж

Во временно оккупированный Мариуполь из Тульской области РФ передали "гуманитарную помощь".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи. Плесневелый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает скарказма комментировать такую заботу о мариупольцах", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты и коллаборанты в Мариуполе воруют уцелевшие автомобили, - ГУР





