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Плесневелый хлеб и лопаты: Россия передала в Мариуполь "гуманитарную помощь". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во временно оккупированный Мариуполь из Тульской области РФ передали "гуманитарную помощь".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи. Плесневелый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает скарказма комментировать такую заботу о мариупольцах", - говорится в сообщении.

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Плесневелый хлеб и лопаты: Россия передала в Мариуполь гуманитарную помощь 01
Плесневелый хлеб и лопаты: Россия передала в Мариуполь гуманитарную помощь 02
Плесневелый хлеб и лопаты: Россия передала в Мариуполь гуманитарную помощь 03
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Топ комментарии
+16
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09.07.2022 14:58
+10
ну це понятно ..то блини з лопат жерли , а це хліб тепер будуть жерти
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09.07.2022 14:56
+8
Все правильно: поїв пліснявого хлібця і поки не здох - іде копать собі могилу
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09.07.2022 15:01
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ну це понятно ..то блини з лопат жерли , а це хліб тепер будуть жерти
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09.07.2022 14:56 Ответить
блинов не будет и в лес самим идти.... могилы копать
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09.07.2022 16:15 Ответить
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09.07.2022 14:58 Ответить
Tak,tak.. tze zsh same spalo na dumku odrazu
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09.07.2022 15:25 Ответить
Вся рашка в одній світлині...
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09.07.2022 19:34 Ответить
могилы копать?
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09.07.2022 15:00 Ответить
Причем самому себе..
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09.07.2022 15:04 Ответить
Чим багаті..., як кажуть.
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09.07.2022 15:01 Ответить
Все правильно: поїв пліснявого хлібця і поки не здох - іде копать собі могилу
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09.07.2022 15:01 Ответить
Який сарказм? Здали південь а тепер сміються що у людей нема лопат щоб могили копати
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09.07.2022 15:03 Ответить
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09.07.2022 15:04 Ответить
привыкайте это руский мир .бесплатно ишачить на благо ОПГ Озеро и жрать scheise
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09.07.2022 15:05 Ответить
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09.07.2022 15:07 Ответить
говенца бы им с лопаты
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09.07.2022 15:08 Ответить
Я не розумію що заважає сайту Цензор називати це утворення-"засрашка" чи " кацапстан"? Ви ведете інформвійну? Так ведіть їх,й@б вашу ма...!!! Кацапи чіпляються до кожної літери і до кожної цифри. До кожного слова і до кожного речення. А в нас як завжди--"та пох#й".🤦
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09.07.2022 15:08 Ответить
Гнилой хлеб и лопаты. Ну что, жители рузгого мира которые его ждали. Перспективы вам понятны?
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09.07.2022 15:09 Ответить
мариуполь приазовье
какой еще бамбас

это им "властям" регионов типа надо отчитаться о помощи
представляю что они там насобирали...
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09.07.2022 15:09 Ответить
Інформ-війна, це не срач. Нормально все. Не мірятись же піпіскамі з кацапами, хто крутіше образить іншого.
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09.07.2022 15:14 Ответить
Бомба попала в детский сад в г.Дружковка Дон.обл.

Воронка глубиной метра три...
Любит путлер бамбас дамбить...
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09.07.2022 15:11 Ответить
вонючий конашенков скажет что там был азов или нацисты
или националисты
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09.07.2022 15:31 Ответить
Лопати трупи закопувать?
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09.07.2022 15:31 Ответить
Вы что до сих пор ничего не поняли, не смешно вам - это РАИСЯ!!! И жирик сдох
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09.07.2022 15:34 Ответить
Лопати мабуть для того щоб вбитих родичів закопувати.
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09.07.2022 15:53 Ответить
Хліба українського мало було, да.
Все до срасії хотіли. От і вона
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09.07.2022 15:54 Ответить
А кацапы так свой скот и кормят. Гнилью с лопат.
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09.07.2022 16:10 Ответить
зато от русскіх братушєк... ах, как ви ждалі їх всєгда в маріуполє... ну, ото їжте, не заляпайтеся ... смачного.
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09.07.2022 16:12 Ответить
С Россией все понятно, как остальной мир, который называет себя цивилизованным и прогрессивным, может смотреть и допускать такие бесчеловечные действия в центре Европы?
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09.07.2022 16:38 Ответить
Лопатами собі могили копати, а хлібом нажертися перед смертю
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09.07.2022 18:18 Ответить
Ту буханку покласти на кришку гроба.
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11.07.2022 17:25 Ответить
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10.07.2022 00:50 Ответить
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10.07.2022 01:24 Ответить
 
 