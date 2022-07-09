Плесневелый хлеб и лопаты: Россия передала в Мариуполь "гуманитарную помощь". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Во временно оккупированный Мариуполь из Тульской области РФ передали "гуманитарную помощь".
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи. Плесневелый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает скарказма комментировать такую заботу о мариупольцах", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий09.07.2022 14:58
+10 neverlok lok
показать весь комментарий09.07.2022 14:56
+8 Яр Холодний
показать весь комментарий09.07.2022 15:01
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какой еще бамбас
это им "властям" регионов типа надо отчитаться о помощи
представляю что они там насобирали...
Воронка глубиной метра три...
Любит путлер бамбас дамбить...
или националисты
Все до срасії хотіли. От і вона