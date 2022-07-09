РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8430 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
12 974 6
война (47249) Кривой Рог (1144) обстрел (20424) прокуратура (4868)

Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела Кривого Рога российскими оккупантами погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровщины.

"Утром 9 июля 2022 года вражеская армия РФ совершила ракетные обстрелы запрещенными кассетными боеприпасами по одному из районов города Кривого Рога. В результате вражеских обстрелов 41-летняя женщина погибла на месте.

20-летняя спортсменка и ее отец, которые тренировались на спортплощадке, получили многочисленные осколочные ранения и были госпитализированы в больницу. От ранений, несовместимых с жизнью, девушка скончалась в реанимационном отделении больницы", – говорится в сообщении.

Повреждены многоэтажные дома, помещения школы, детсад и автомобили горожан.

Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют, отметили в прокуратуре.

Читайте: Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА

Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка 01
Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка 02
Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка 03
Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка 04
Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка 05
Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
приїхав бідоносець на Дніпропетровщину вчора, і за 3 дня до взяття Лисичанська писали що зеленський тайно посетил город також
показать весь комментарий
09.07.2022 15:16 Ответить
Где появляется Зе, там приходит жо.а.Это давно замечено.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:59 Ответить
Суки кацапські варвари щ б ви виздихали гади і хай видохне росія з її дибільним народом.
показать весь комментарий
09.07.2022 15:25 Ответить
Не понимаю почему эти дегенераты должны находится в ООН. Мир постепенно сходит с ума.
показать весь комментарий
09.07.2022 20:45 Ответить
та вже давно, носяться з ідеямі, які так само далекі від реальності як Туманність Андромеди від Землі.
показать весь комментарий
09.07.2022 22:31 Ответить
 
 