Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Кривого Рога российскими оккупантами погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровщины.

"Утром 9 июля 2022 года вражеская армия РФ совершила ракетные обстрелы запрещенными кассетными боеприпасами по одному из районов города Кривого Рога. В результате вражеских обстрелов 41-летняя женщина погибла на месте.

20-летняя спортсменка и ее отец, которые тренировались на спортплощадке, получили многочисленные осколочные ранения и были госпитализированы в больницу. От ранений, несовместимых с жизнью, девушка скончалась в реанимационном отделении больницы", – говорится в сообщении.

Повреждены многоэтажные дома, помещения школы, детсад и автомобили горожан.

Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют, отметили в прокуратуре.

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