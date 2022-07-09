Белорусскую волонтерку Потемкину, которая получила грамоту за помощь в Буче, высылают из Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Из Украины высылают белорусскую волонтерку Карину Потемкину.
Фото со штампом в паспорте Потемкина опубликовала на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Согласно документу, она должна покинуть территорию Украины до 15 июля.
Потемкина рассказала Настоящему времени, что до сих пор находилась на территории Украины без регистрации: она жила и работала в Буче. По словам женщины, она "легально находилась на территории Украины 180 дней", но документы на политическое убежище не подавала. Также она рассказала, что звонила по телефону в миграционную службу, где ей сказали, что пока не принимают заявления о предоставлении убежища, потому что в стране военное положение, но "звонок записали и перезвонят, когда война закончится".
До этого, по словам Карины, украинские органы власти также не принимали документы на оформление временного вида на жительство в Украине. Когда, по словам женщины, она пришла в миграционную службу для подачи документов, указав основанием для этого "волонтерство в организации", у нее не был принят пакет документов, в том числе благодарность от органов власти в Буче, полученная 30 июня.
Позже сотрудник миграционной службы забрал у Потемкиной паспорт и сказал, что ей будет выписан штраф, но "минимальный, потому что она волонтер".
Издание отмечает, что это не первый случай, когда из Украины высылают белорусских волонтеров. С этим столкнулась правозащитница Анисия Козлюк: ей в июне также грозила депортация, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству представителей Светланы Тихановской. Козлюк также сообщала, что был выслан из Украины белорус Денис Дащинский - ему в паспорт поставили тот же штамп, что и Потемкиной.
По данным Gwara Media, Потёмкина – одна из тех, кому угрожала тюрьма за несогласие с режимом Александра Лукашенко, провозгласившего себя президентом Беларуси. В Буче она попала в оккупацию и начала волонтерить. 8 марта женщине удалось выехать через Ирпень в Киев. После деоккупации Бучи Потёмкина вернулась и продолжила волонтерскую деятельность.
Пожалуйста, подождите...
Зате на часі тягнути в країну всяких агентів рф.
Ні щоб ще в перші дні прийняли закон та видавали таким політичним біженцям (яким є загроза життю в наших сусідів фашистів) посвідку на проживання.
було б цікаво подивитися
Чи купку лайна на троні Ви вважаєте царьом?
в Украине "эпохи Зе - беспредела военного времени" люди, походу, делятся на касты, угодных и неугодных..
безродные, случайные, учителя-йурысты, они - такие самодУры..(
Так, у нас повно кагебешних лазутчиків, але ж чомусь висилають волонтера, а не шпійонів. Чи вона і є шпійон?
А то поки все "зі слів" зацікавленої особи.
Охороною стратегічних об'єктів займається кріт з КГБ Білорусі і ФСБ-ник, російський нацист Боцман / Малюта (Сєргей Коротких), якого колись Аваков з Кивою просунули в нацгвардію і поліцію. Також він веде нагляд за білоруськими біженцями в Україні, їх вербовкою...
а людина яка в трудну хвилину помагає виганяти з країни
а що трудно продлить іще на 90 днів дозвіл?
Виявилося, що їй =може загрожувати в'язниця= на самому початку 2022 ?
А вибори на білорашці коли були ?
Не прийняли "раніше" (с) документи на дозвіл на проживання з підставою волонтерство з долученою подякою, виданою 30 червня ?
Тоді виглядає, що вона подала їх після 180 днів.
Де вона працювала в Бучі і ким ?
Якого вона чеше про "За словами жінки, вона "легально перебувала на території України 180 днів", але документи на політичний притулок не подавала. Також вона розповіла, що телефонувала до міграційної служби, де їй сказали, що поки не приймають заяви про надання притулку, тому що в країні воєнний стан, але "дзвінок записали та передзвонять, коли війна закінчиться".
Коли оголосили воєнний стан ? Там в коментах, звичайно, гаряче.
Їй відкрито пишуть, що вона заявилася в міграційну службу, коли термін перебування скінчився, отже, вона порушила закон. І гадюка розвела концерт. Ти бач. Ще й пише "Слава Украіне. ДМС слава", зараза. Зараз підніме на ноги смажельницю котлет і теж лишиться.
Її соплємєнічки називають ДМС бидлоконторою і ображають українців. Я й на інших ресурсах це помічаю постійно. Наші їм пишуть: що ви з нас хочете, ми результати виборів не визнали, підтримували ваші протести, але ми не можемо прийти і скинути вашого луку.
Скопіюю пост однієї жінки звідти:
Щороку нелегали перебували на території України, я про це знаю і постійно звертаюся до СБУ, але не хочу щоб на далі так залишалося. Україна не смітник з прийомом мігрантів,які в себе порядок навести неможуть.
На вашу думку, краще щоб видемості роботи взагалі не було? Щоб так і далі продовжувалося?
Я ні на що не ведуся, я все бачу і за всім слідкую, за кожним незаконним паспортом, за кожною незаконною посвідкою.
Я не хочу, щоб у моїй державі мали право на перебування громадяни країн вбивць, без виключень. Я бачила інтерв'ю цієї пані на українському радіо, де вона, як і всі її співгромадяни розказують, що українці їх повинні зрозуміти, бо в них стріляли. Тобто ми їх бл*т* повинні зрозуміти, бо вони не хочуть помирати, а ми через них повинні? Це не цинізм? Ми повинні лити свою кров, щоб допомогти звільнити Білорусь, бо білоруси хочуть жити. А ми не хочемо жити? А діти не хочуть бачити своїх батьків? А матері не хочуть бачити своїх синів,які гниють вже в нашій святі землі, бо хтось не хотів помирати? І зараз ви мені намагаєтеся сказати, що ми повинні розглядати кожного громадянина країни вбивці окремо? А за які такі заслуги? Чого ця пані не залишилася в Білорусі допомагати своїм людям, щоб її країна не була агресором до сусідньої держави? Вони всі ці роки плекали тирана, а зараз ми повинні їх зрозуміти, бо хтось дам допоміг?
Їх допомога нам в ласку не стоїть, вони змивають з своїх рук кров всіх невинних людей і дітей, які були вбиті, бо їх батька надав територію.
А ви чули, що сказала бчб «нєвєста»? В Україні багато втрат і вона суч*льд@ не розуміє чому Україна випирає білорусів з території яких вбивають українців. На її думку ми повинні зібрати весь мусор з бульболенду і параші, бо в нас гинуть найкращі сини України, які за свою свободу і державу поклали душі.
Ця у*банка, ще дозволяє собі заявляти, що Україна втрачає репутацію, бо не хоче бачити вбивць в своїй державі. І це звучить з вуст сущєства в державі якого 28 років плекають диктатора. Вона бл*ть ще повчає нас і розказує про європейські цінності. Вони не хочуть помирати за свою державу, скидаючи це на українців, мол ви воюйте і помирайте, а ми якось на ваших смертях скинемо свій режим.
Щей «муж работал на беларускую компанию», а податки на яку армію і режим йшли?
Вполне возможно что она учавствовала в протестах против Лукашенко и ей в Белоруссии грозили проблемы. Она уехала в Украину, и как минимум до войны два месяца жила, не оформляя свой статус... непонятно почему. Предположим потом действительно учавствовала в волонтерском движении, огромное ей спасибо за это, но необходимость узаконить свой статус ни кто не отменял. Тем более если, что в волонтерском движении тоже достаточно много публичных и значимых людей, которые бы и подсказали и помогли... И если бы что то не получалось, бить в колокола нужно было задолго до окончания срока пребывания, а не после его окончания.
А миграционная служба действительно не знает и не может знать кто чем занимался, и волонтерство это не причина нарушать закон.
Итог : будь она хоть трижды хороший человек, безответственное отношение к документу и своему статусу в чужой стране очень удивляет и настораживает.
Зе влада, слуги кремля.
З нею не знайомий. Бачив її на сходах бучанської ради, де вона, після окупації керувала чергою людей яких записував червоний крест для надання фіндопомоги. Вела себе не дуже корректно. В мене навіть бажання з нею погиркатись з'явилось, але втримався. Я був з дочкою і 3-х річною онукою. У дочки брали інтерв'ю західні журналісти, що знімали док. Фільм. Наша дівчина перекладач, що їх супроводжувала, сказала що ця Каріна мутна особа і від неї треба триматись подалі. Це все
Мені взагалі цікаво, як особа з іншої країни та ще й без жодного статусу може бути волонтером в чужій під час війни.
Хто вона така ? Люди шукають надійних і перевірених, і то ще й свої крадуть, а тут - на тобі.
І оце класно: Видання зауважує, що це не перший випадок, коли з України висилають білоруських волонтерів. Із цим зіткнулася правозахисниця Анісія Козлюк: їй у червні також загрожувала депортація, але ситуація вирішилася завдяки втручанню представників Світлани Тихановської. Козлюк також повідомляла, що було вислано з України білоруса Дениса Дащинського: йому в паспорт поставили той самий штамп, що і Потьомкіній.
Хто така святлана ціхановська з якимись своїми людьми для України та її влади ?
Москалів здихатися не можемо, нових волочать безкінечно, тепер ще й білорашня додалася.
Я назву: це ті, що зі зброєю в руках воюють з рашкою, з путінізмом. Це справжні патріоти своїх країн.
Де ті розпіарені білоруські партизани? Білоруси перетворились в маломоскалів, в рабів, які не здатні на силовий протест. Побалакать вони можуть, але не більше. Дивляться, як з їхньої території нападають на Україну, ******** мирні міста, вбивають дітей. І де ж їх противоєнні акції? Їх немає, раби мовчать. Справжніх білорусів (литвин) московія загарбала і винищила ще в 16-17 століттях