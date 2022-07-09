Белорусскую волонтерку Потемкину, которая получила грамоту за помощь в Буче, высылают из Украины. ФОТОрепортаж

Из Украины высылают белорусскую волонтерку Карину Потемкину.

Фото со штампом в паспорте Потемкина опубликовала на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Согласно документу, она должна покинуть территорию Украины до 15 июля.

Потемкина рассказала Настоящему времени, что до сих пор находилась на территории Украины без регистрации: она жила и работала в Буче. По словам женщины, она "легально находилась на территории Украины 180 дней", но документы на политическое убежище не подавала. Также она рассказала, что звонила по телефону в миграционную службу, где ей сказали, что пока не принимают заявления о предоставлении убежища, потому что в стране военное положение, но "звонок записали и перезвонят, когда война закончится".

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До этого, по словам Карины, украинские органы власти также не принимали документы на оформление временного вида на жительство в Украине. Когда, по словам женщины, она пришла в миграционную службу для подачи документов, указав основанием для этого "волонтерство в организации", у нее не был принят пакет документов, в том числе благодарность от органов власти в Буче, полученная 30 июня.





Позже сотрудник миграционной службы забрал у Потемкиной паспорт и сказал, что ей будет выписан штраф, но "минимальный, потому что она волонтер".

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Издание отмечает, что это не первый случай, когда из Украины высылают белорусских волонтеров. С этим столкнулась правозащитница Анисия Козлюк: ей в июне также грозила депортация, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству представителей Светланы Тихановской. Козлюк также сообщала, что был выслан из Украины белорус Денис Дащинский - ему в паспорт поставили тот же штамп, что и Потемкиной.

По данным Gwara Media, Потёмкина – одна из тех, кому угрожала тюрьма за несогласие с режимом Александра Лукашенко, провозгласившего себя президентом Беларуси. В Буче она попала в оккупацию и начала волонтерить. 8 марта женщине удалось выехать через Ирпень в Киев. После деоккупации Бучи Потёмкина вернулась и продолжила волонтерскую деятельность.