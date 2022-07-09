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Белорусскую волонтерку Потемкину, которая получила грамоту за помощь в Буче, высылают из Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Из Украины высылают белорусскую волонтерку Карину Потемкину.

Фото со штампом в паспорте Потемкина опубликовала на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Согласно документу, она должна покинуть территорию Украины до 15 июля.

Белорусскую волонтерку Потемкину, которая получила грамоту за помощь в Буче, высылают из Украины 01

Потемкина рассказала Настоящему времени, что до сих пор находилась на территории Украины без регистрации: она жила и работала в Буче. По словам женщины, она "легально находилась на территории Украины 180 дней", но документы на политическое убежище не подавала. Также она рассказала, что звонила по телефону в миграционную службу, где ей сказали, что пока не принимают заявления о предоставлении убежища, потому что в стране военное положение, но "звонок записали и перезвонят, когда война закончится".

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До этого, по словам Карины, украинские органы власти также не принимали документы на оформление временного вида на жительство в Украине. Когда, по словам женщины, она пришла в миграционную службу для подачи документов, указав основанием для этого "волонтерство в организации", у нее не был принят пакет документов, в том числе благодарность от органов власти в Буче, полученная 30 июня.

Белорусскую волонтерку Потемкину, которая получила грамоту за помощь в Буче, высылают из Украины 02
Белорусскую волонтерку Потемкину, которая получила грамоту за помощь в Буче, высылают из Украины 03

Позже сотрудник миграционной службы забрал у Потемкиной паспорт и сказал, что ей будет выписан штраф, но "минимальный, потому что она волонтер".

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Издание отмечает, что это не первый случай, когда из Украины высылают белорусских волонтеров. С этим столкнулась правозащитница Анисия Козлюк: ей в июне также грозила депортация, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству представителей Светланы Тихановской. Козлюк также сообщала, что был выслан из Украины белорус Денис Дащинский - ему в паспорт поставили тот же штамп, что и Потемкиной.

По данным Gwara Media, Потёмкина – одна из тех, кому угрожала тюрьма за несогласие с режимом Александра Лукашенко, провозгласившего себя президентом Беларуси. В Буче она попала в оккупацию и начала волонтерить. 8 марта женщине удалось выехать через Ирпень в Киев. После деоккупации Бучи Потёмкина вернулась и продолжила волонтерскую деятельность.
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Топ комментарии
+130
Та,що витворяють ,ці злочинні покидьки?? Україна належить Нам а не Зельонськии,єрмакам татаровим. Україна повинна позбавитися Лайна
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09.07.2022 15:51
+119
Зато всяких быковых, овсянниковых и прочих наша власть из рашки тащит в Украину!
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09.07.2022 15:50
+96
Що це за фігня??
Диверсантів так не висилали.
Влада дибілів
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09.07.2022 15:52
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Эта всласть ложила на на мудрый нарид сразу же после выборов!!!
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09.07.2022 16:52 Ответить
Night Hunter cbd4d6a1 ЗЕлебобик, ты так и не понял, что ситуацию с так называемым "запретом выхода из своих квартир" без справки военкомата, разыграли мерзавцы в твоем любимом ЗЕленом ОП, им нужно было для таких вот как ты, "какихразниц" преподнести гнусавого обдолбыша "спасителем нации", а заодно они хотели таким образом обмазать руководство ЗСУ грязью. Я вижу, что тебе предыдущая власть до сих пор в щи гадит? Так вот, если бы в 2019 недоумки не посадили в кресло президента про-москальского клоуна, то сейчас не было бы никакой широкомасштабной войны. Зато у нас были бы и Нептуны и Вільхи и Стугны и другое оружие. И мосты через Чонгар были бы заминированы и Херсон с Мариком были бы наши!!!
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10.07.2022 12:22 Ответить
Він вам нічого і не обіцяв, які тепер претензіі.
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09.07.2022 16:30 Ответить
Заважаємо найвеличнішого прославляти?
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09.07.2022 16:41 Ответить
Зеля а ну разберись со Шмарой иммиграционной которая Шмара хочет от волонтёра(В)иметь деньгу!!!Кому Война Кому БАБЛО!!!
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09.07.2022 16:31 Ответить
Зебилье в шоке. Когда кажется, что эта власть достигла дна, они его пробивают. Хуже не будит.
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09.07.2022 16:32 Ответить
план "ЛИКВИДАЦИЯ"
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09.07.2022 16:33 Ответить
Це те що називається не на часі.

Зате на часі тягнути в країну всяких агентів рф.

Ні щоб ще в перші дні прийняли закон та видавали таким політичним біженцям (яким є загроза життю в наших сусідів фашистів) посвідку на проживання.
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09.07.2022 16:36 Ответить
Бред!
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09.07.2022 16:36 Ответить
почему бред , это так зелень рулит
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09.07.2022 17:38 Ответить
"Хоть паржом 😅"
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09.07.2022 16:40 Ответить
Ты- то поржёш, а кто-то поплачет...
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09.07.2022 18:44 Ответить
Ребята, а иначе не бывает, вы думали изберете Чиччолину себе Президентом и править страной она будет на уровне Аденауэра. Так не бывает и мировоззрение Моники Зелински и останется на уровне членом по роялю.
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09.07.2022 19:59 Ответить
я знаю ще двох "білоруських волонтерів": арестовича та подоляка, чи будуть їх висилати?

було б цікаво подивитися
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09.07.2022 16:46 Ответить
Грамота ,ще б галстук повязали ,а так все йде по плану пачпорти для сто тисяч хороших раїсян,і козак прокинеться кріпаком.
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09.07.2022 16:52 Ответить
От які ублюдки все це роблять???
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09.07.2022 16:53 Ответить
Слуги народа
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09.07.2022 17:16 Ответить
Шкода що не реагує на це беззаконня Президент. Єрмаки, Подоляки, Татарови мочуть у болото не нас українців, а Президента. Прочитайте як його ненавидить наш народ. І це під час війни.
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09.07.2022 17:03 Ответить
А де Ви побачили Президента?
Чи купку лайна на троні Ви вважаєте царьом?
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10.07.2022 08:36 Ответить
Так вона волонтерила в Бучі, а Нєвзоров особисто пропагандою влаштував в Україні війну. В цьому є ключова різниця.
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09.07.2022 17:04 Ответить
Що ти мелеш, де тобі Невзоров накакав? Ссилку дай!
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09.07.2022 23:15 Ответить
а сучим паРашникам громадянство.... Вороги. Внутрішні вороги.
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09.07.2022 17:13 Ответить
Похоже обидела какого-то Слугу народа.
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09.07.2022 17:15 Ответить
Що тут дивуватись, всi пам"ятають як заступник Луценка Енiн видав в лаптестан добровольця iнгуша Тумгоева. Зараз Енiн робить подальшу карьеру, нiчого ему не було.
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09.07.2022 17:17 Ответить
ну, она же не Невзоров..
в Украине "эпохи Зе - беспредела военного времени" люди, походу, делятся на касты, угодных и неугодных..
безродные, случайные, учителя-йурысты, они - такие самодУры..(
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09.07.2022 17:17 Ответить
В Білорусі її посадять, якщо не вб'ють.

Так, у нас повно кагебешних лазутчиків, але ж чомусь висилають волонтера, а не шпійонів. Чи вона і є шпійон?
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09.07.2022 17:20 Ответить
Нет, она Волонтёр!!!
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09.07.2022 19:51 Ответить
Пристреліть вже єтого зепідора!!!
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09.07.2022 17:34 Ответить
100% это работа дЕрьмака с татаровым.
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09.07.2022 17:39 Ответить
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09.07.2022 23:20 Ответить
очень горько это читать....не так опасен враг внешний поскольку он хорошо известен как враг,как враг внутренний!так можно и войну проиграть.....
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09.07.2022 17:41 Ответить
Тепер потрібно почути версію іншої сторони.
А то поки все "зі слів" зацікавленої особи.
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09.07.2022 17:59 Ответить
Вона сюди приходить випорожнятись на українську «публіку», наших американських союзників, на британського прем'єра Бориса Джонсона, на білоруський народ. Для неї Цензор - це унітаз.
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09.07.2022 23:32 Ответить
Знайти, хто її висилає з України та судити по закону воєнного часу.
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09.07.2022 18:14 Ответить
А якщо висилають по закону, то кого судити?
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10.07.2022 00:49 Ответить
А чого ви очікували? В Арахамії бізнес по постачанню з Білорусі бітуму для Великого Крадівництва.
Охороною стратегічних об'єктів займається кріт з КГБ Білорусі і ФСБ-ник, російський нацист Боцман / Малюта (Сєргей Коротких), якого колись Аваков з Кивою просунули в нацгвардію і поліцію. Також він веде нагляд за білоруськими біженцями в Україні, їх вербовкою...
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09.07.2022 18:15 Ответить
Они че, вообще **. ..лись? !!!
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09.07.2022 18:20 Ответить
як можна якесь засране кацапське чмо приймати в Україні і давати гражданство
а людина яка в трудну хвилину помагає виганяти з країни
а що трудно продлить іще на 90 днів дозвіл?
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09.07.2022 18:50 Ответить
Вот такая "благодарность" от зекоманды, за волонтёрность!
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09.07.2022 18:53 Ответить
Такое могут придумать, лишь враги Украины, которым Украина и нафик не нужна, а нужно её ободрать, как липку, в своё лишь удовольствие.
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09.07.2022 18:59 Ответить
Простите... А мы с беларусью после всего ещё поддерживаем какие-то связи?!
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09.07.2022 19:14 Ответить
А в чем проблема была зарегистрироваться и не ждать 180 дней пока нарушится закон ? Миграционная служба не знает кто волонтер или не волонтер, и не обязана про это знать.... Есть нарушение, будет штраф... Шесть месяцев, это значит что человек заехал еще в январе, до войны...
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09.07.2022 19:28 Ответить
Саме так. Багато нестиковок у викладі з "її слів".

Виявилося, що їй =може загрожувати в'язниця= на самому початку 2022 ?
А вибори на білорашці коли були ?

Не прийняли "раніше" (с) документи на дозвіл на проживання з підставою волонтерство з долученою подякою, виданою 30 червня ?

Тоді виглядає, що вона подала їх після 180 днів.
Де вона працювала в Бучі і ким ?
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09.07.2022 21:10 Ответить
Я не полінувалася, пішла за посиланням на її фб. Виявляється, гранд-дама заїхала в Україну ще в грудні 2021.
Якого вона чеше про "За словами жінки, вона "легально перебувала на території України 180 днів", але документи на політичний притулок не подавала. Також вона розповіла, що телефонувала до міграційної служби, де їй сказали, що поки не приймають заяви про надання притулку, тому що в країні воєнний стан, але "дзвінок записали та передзвонять, коли війна закінчиться".

Коли оголосили воєнний стан ? Там в коментах, звичайно, гаряче.

Їй відкрито пишуть, що вона заявилася в міграційну службу, коли термін перебування скінчився, отже, вона порушила закон. І гадюка розвела концерт. Ти бач. Ще й пише "Слава Украіне. ДМС слава", зараза. Зараз підніме на ноги смажельницю котлет і теж лишиться.

Її соплємєнічки називають ДМС бидлоконторою і ображають українців. Я й на інших ресурсах це помічаю постійно. Наші їм пишуть: що ви з нас хочете, ми результати виборів не визнали, підтримували ваші протести, але ми не можемо прийти і скинути вашого луку.

Скопіюю пост однієї жінки звідти:

Щороку нелегали перебували на території України, я про це знаю і постійно звертаюся до СБУ, але не хочу щоб на далі так залишалося. Україна не смітник з прийомом мігрантів,які в себе порядок навести неможуть.

На вашу думку, краще щоб видемості роботи взагалі не було? Щоб так і далі продовжувалося?

Я ні на що не ведуся, я все бачу і за всім слідкую, за кожним незаконним паспортом, за кожною незаконною посвідкою.

Я не хочу, щоб у моїй державі мали право на перебування громадяни країн вбивць, без виключень. Я бачила інтерв'ю цієї пані на українському радіо, де вона, як і всі її співгромадяни розказують, що українці їх повинні зрозуміти, бо в них стріляли. Тобто ми їх бл*т* повинні зрозуміти, бо вони не хочуть помирати, а ми через них повинні? Це не цинізм? Ми повинні лити свою кров, щоб допомогти звільнити Білорусь, бо білоруси хочуть жити. А ми не хочемо жити? А діти не хочуть бачити своїх батьків? А матері не хочуть бачити своїх синів,які гниють вже в нашій святі землі, бо хтось не хотів помирати? І зараз ви мені намагаєтеся сказати, що ми повинні розглядати кожного громадянина країни вбивці окремо? А за які такі заслуги? Чого ця пані не залишилася в Білорусі допомагати своїм людям, щоб її країна не була агресором до сусідньої держави? Вони всі ці роки плекали тирана, а зараз ми повинні їх зрозуміти, бо хтось дам допоміг?

Їх допомога нам в ласку не стоїть, вони змивають з своїх рук кров всіх невинних людей і дітей, які були вбиті, бо їх батька надав територію.

А ви чули, що сказала бчб «нєвєста»? В Україні багато втрат і вона суч*льд@ не розуміє чому Україна випирає білорусів з території яких вбивають українців. На її думку ми повинні зібрати весь мусор з бульболенду і параші, бо в нас гинуть найкращі сини України, які за свою свободу і державу поклали душі.

Ця у*банка, ще дозволяє собі заявляти, що Україна втрачає репутацію, бо не хоче бачити вбивць в своїй державі. І це звучить з вуст сущєства в державі якого 28 років плекають диктатора. Вона бл*ть ще повчає нас і розказує про європейські цінності. Вони не хочуть помирати за свою державу, скидаючи це на українців, мол ви воюйте і помирайте, а ми якось на ваших смертях скинемо свій режим.

Щей «муж работал на беларускую компанию», а податки на яку армію і режим йшли?

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10.07.2022 04:23 Ответить
ну зачем сразу гадюка.... фуууу
Вполне возможно что она учавствовала в протестах против Лукашенко и ей в Белоруссии грозили проблемы. Она уехала в Украину, и как минимум до войны два месяца жила, не оформляя свой статус... непонятно почему. Предположим потом действительно учавствовала в волонтерском движении, огромное ей спасибо за это, но необходимость узаконить свой статус ни кто не отменял. Тем более если, что в волонтерском движении тоже достаточно много публичных и значимых людей, которые бы и подсказали и помогли... И если бы что то не получалось, бить в колокола нужно было задолго до окончания срока пребывания, а не после его окончания.
А миграционная служба действительно не знает и не может знать кто чем занимался, и волонтерство это не причина нарушать закон.
Итог : будь она хоть трижды хороший человек, безответственное отношение к документу и своему статусу в чужой стране очень удивляет и настораживает.
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10.07.2022 11:08 Ответить
Того хто поставив той штамп тупо розстріляти. Чи варто чекати доки відкрито перейде на бік ворога і здасть всі бази та стане гауляйтером?
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09.07.2022 19:30 Ответить
Сволочи, врагов прикрывают, а волонтёров высылают, такое происходит в нашей стране, где всем этим, крутят непонятно чьи "слуги."
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09.07.2022 20:05 Ответить
70 % людей до сих пор читают УНИАН, смотрят марафон а по вечерам Арестович с Фейгиным. Они никогда не узнают правду. Давайте поможем вате узнать что на самом деле происходит, иначе стране кердык. Я сам голосовал за Зелю но сейчас каюсь Сейчас все госСМИ выглядят смешно без аргументов будто на лохов рассчитано.
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09.07.2022 20:26 Ответить
Краще мовчи що голосува за Зе, бо довіри до таких людей ніякої.
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09.07.2022 21:15 Ответить
-Чого ви нас не берете в НАТО , чого ви нас не берете в Євросоюз !!! . Шановні громадяни питання є ?
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09.07.2022 20:51 Ответить
ЗА ТО Г ***ОНУ РАШИСТУ НЄВЗОРОВУ ДАЛИ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
Зе влада, слуги кремля.
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09.07.2022 21:14 Ответить
Вот сейчас Невзоров за них каак заступится !!! Попрет на беспредел украинских чиновников! Как настоящий украинский патриот ...
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09.07.2022 21:47 Ответить
ЗЕЛЕНЬ ЭТО НЕ ТО ЧТО НУЖНО УКРАИНЕ !
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09.07.2022 21:50 Ответить
Вишліть до мордору краще Верещучку, ДЛЯ уКРАЇНИ БІЛЬША КОРИСТЬ БУДЕ.
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09.07.2022 22:09 Ответить
Довбо....зм! Повний! А як же москалю тому громадянство навіть дали? Су...ки!
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09.07.2022 22:44 Ответить
зе мразь только хорошим кацапам паспорта раздает !!!!
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09.07.2022 23:22 Ответить
росіянину невзорову за декілька днів надають громадянсьво а українці вже третій місяць не можуть отримати паспорт при заміні.
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09.07.2022 23:41 Ответить
Напишу тільки те що бачив і чув.
З нею не знайомий. Бачив її на сходах бучанської ради, де вона, після окупації керувала чергою людей яких записував червоний крест для надання фіндопомоги. Вела себе не дуже корректно. В мене навіть бажання з нею погиркатись з'явилось, але втримався. Я був з дочкою і 3-х річною онукою. У дочки брали інтерв'ю західні журналісти, що знімали док. Фільм. Наша дівчина перекладач, що їх супроводжувала, сказала що ця Каріна мутна особа і від неї треба триматись подалі. Це все
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10.07.2022 00:46 Ответить
А коли це приблизно було ?

Мені взагалі цікаво, як особа з іншої країни та ще й без жодного статусу може бути волонтером в чужій під час війни.

Хто вона така ? Люди шукають надійних і перевірених, і то ще й свої крадуть, а тут - на тобі.

І оце класно: Видання зауважує, що це не перший випадок, коли з України висилають білоруських волонтерів. Із цим зіткнулася правозахисниця Анісія Козлюк: їй у червні також загрожувала депортація, але ситуація вирішилася завдяки втручанню представників Світлани Тихановської. Козлюк також повідомляла, що було вислано з України білоруса Дениса Дащинського: йому в паспорт поставили той самий штамп, що і Потьомкіній.

Хто така святлана ціхановська з якимись своїми людьми для України та її влади ?
Москалів здихатися не можемо, нових волочать безкінечно, тепер ще й білорашня додалася.
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10.07.2022 01:12 Ответить
Зараз кремлівські боти працюють над посиленням неприязні та ненависті між українцями та білорусами, щоб у білорусів була мотивація нас вбивати, якщо циган віддасть наказ йти другим фронтом на півночі.
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10.07.2022 01:38 Ответить
Білоруси так "попрацювали" над поширенням ненависті до них що гірше вже не буде! У нас кожна дитина знає що війна на Полісся прийшла саме з допомогою білорусів!
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10.07.2022 03:28 Ответить
Вся, та же русская, бюрократия,
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10.07.2022 04:27 Ответить
Бабло вымогают, не иначе
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10.07.2022 07:30 Ответить
Назвіть мені "хороших" москалів або білорусів?
Я назву: це ті, що зі зброєю в руках воюють з рашкою, з путінізмом. Це справжні патріоти своїх країн.
Де ті розпіарені білоруські партизани? Білоруси перетворились в маломоскалів, в рабів, які не здатні на силовий протест. Побалакать вони можуть, але не більше. Дивляться, як з їхньої території нападають на Україну, ******** мирні міста, вбивають дітей. І де ж їх противоєнні акції? Їх немає, раби мовчать. Справжніх білорусів (литвин) московія загарбала і винищила ще в 16-17 століттях
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10.07.2022 09:06 Ответить
Якраз обіцяв-закінчити війну,а по факту почав третю світову.Волонтерці потрібно звернутися до старшого брата невзорова,він комусь обіцяв таке питання порішать.
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10.07.2022 11:16 Ответить
Я так розумію, що міграційна служба хоче щоб їй іноземні волонтери заносили щоб "парєшать"? А ви там не ох.їли?!
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10.07.2022 12:26 Ответить
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