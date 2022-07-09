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Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка "Спротив-2022". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Андреевском спуске в Киеве открывается волонтерская выставка "СПРОТИВ 2022".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, благотворительная выставка создана волонтерскими коллективами, обеспечивающими военные подразделения.

"Среди десятков экспонатов — одно из известных кресел-катапульт смертников, которые намеренно повреждают российские военные, чтобы их пилоты умирали, но не попадали в плен. Обезвреженные образцы кассетных снарядов "Ураганов" и "Градов". Личные вещи оккупантов, ставшие "хорошими русскими" на нашей земле. Вещи украинцев, найденные в разбомбленных колоннах российских мародеров под Бучей", — рассказали организаторы.

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Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 01
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 02
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 03
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 04
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 05
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 06
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 07
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 08
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 09
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 10
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 11
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 12
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 13
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 14
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 15
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 16
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 17
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 18
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 19
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 20
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 21
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 22
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 23
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 24
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 25
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 26
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 27
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 28
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 29
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 30
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 31
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 32
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 33
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 34
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 35
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 36
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 37
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 38
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 39
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 40
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 41
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 42
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 43
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 44
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 45
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 46
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 47
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 48
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 49
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 50
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 51
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 52
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 53
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 54
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 55
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 56
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 57
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 58
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 59
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 60
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 61
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 62
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 63
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 64
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 65
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 66
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 67
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 68
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 69
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 70
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 71
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 72
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 73
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 74
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 75
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 76
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 77
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 78
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 79
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 80
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 81
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 82
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 83
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 84
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 85
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 86
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 87
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 88
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 89
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 90
Кресло-катапульта, образцы снарядов и личные вещи рашистов: На Андреевском спуске открылась благотворительная выставка Спротив-2022 91

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+8
Таку електроніку, можна зустріти лише в двох місцях.
По перше, в кацапський техніці.
По друге, на радіоринку, де дядьки скупають старі плати.
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09.07.2022 16:50
+5
хлам какой доисторический
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09.07.2022 16:56
+4
Так выставка называется "спротив", так что все правильно))
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09.07.2022 17:10
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сУпротив...мову вчи,модер.
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09.07.2022 16:48 Ответить
Так выставка называется "спротив", так что все правильно))
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09.07.2022 17:10 Ответить
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09.07.2022 17:22 Ответить
Таку електроніку, можна зустріти лише в двох місцях.
По перше, в кацапський техніці.
По друге, на радіоринку, де дядьки скупають старі плати.
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09.07.2022 16:50 Ответить
Р-407 - это серьёзно? Хотя-бы Р-107М (но их давно наверное на КМ-ки списали). А в танках Р-123?
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09.07.2022 18:12 Ответить
да попадались среди лута и123
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09.07.2022 18:50 Ответить
Я просто бачу ці плати і воно мені нагадує нутрощі магнітофону "Юпітер", чи радіоприймача "Ленінград".
Це ще ті "нанотехнологічні продукти"...
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09.07.2022 19:30 Ответить
Або у мене - радіоаматора.
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09.07.2022 21:59 Ответить
хлам какой доисторический
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09.07.2022 16:56 Ответить
Виставка гарна!

Відправляйте на гастролі по столицях Європи - нехай люди дивляться на "другу могольську армію світу" і прикинути що їх чекає з цими касетними ************ та дротиками, якщо не зупинити диявола в Україні
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09.07.2022 17:41 Ответить
Щодо "навмисно зіпсованих російськими військовими" катапультних крісел "Щоб льотчики в полон не потрапляли" - НАСМІШИЛО! Не треба видавать звичайне "розгильдяйство" ПДС-овців за якісь "диверсії" Просто кацапи пригнали свої літаки ще взимку в БРСР Там зима "сира" - то "плюс" то "мінус" Парашутні системи навіть влітку повинні не рідше 1 разу в два місяці "переукладаться" - щоб не "злежувалися" А тут зима Підвищена вологість Парашути після польотів повинні буть зняті з крісел, внесені в сухе тепле приміщення Само-собою хер там що робилося Легше поставить формальний запис у формулярі про "переукладку" А парашути, лежачи в кабінах літаків, набиралися сирості Вночі - перемерзали і злипалися От тобі і "смертники"
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09.07.2022 18:14 Ответить
а то шо до піропатрона провід відключено, тоже перемерз і підключився?
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09.07.2022 18:43 Ответить
я люблю радянську електроніку...
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09.07.2022 21:25 Ответить
Є певні елементи з високим ступнем надійності, особливо серед воєнщини а в загалом - хлам який шкода викинути...
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09.07.2022 22:04 Ответить
Щщи,хоть *** полощи
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14.07.2022 21:42 Ответить
 
 