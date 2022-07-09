19 897 42
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В Брянской области перед грузовым поездом сработало "неизвестное взрывное устройство".
Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня (9 июля – ред.) в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.
Повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Власти РФ не сообщают, что именно перевозили в вагонах.
Топ комментарии
+36 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий09.07.2022 20:16
+33 Олександр Дніпро
показать весь комментарий09.07.2022 20:22
+26 mrSmith
показать весь комментарий09.07.2022 20:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Потому что россияне (в силу своей ограниченности) не могут понять, что когда украинец критикует свою власть, то это совсем не значит, что он восхищается российской, которая силой пытается навязать ему Русский мир"! (это всё равно, если-бы пьяный "голодранец" в кабаке учил работящего крестьянина ведению сельского хозяйства…)
немцыой, руские
Не представився?
Не мав при собі документів?
Не "взяв на себе відповідальності"?