В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка. ФОТОрепортаж

В Брянской области перед грузовым поездом сработало "неизвестное взрывное устройство".

Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня (9 июля – ред.) в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.

Повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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Власти РФ не сообщают, что именно перевозили в вагонах.









