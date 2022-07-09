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В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В Брянской области перед грузовым поездом сработало "неизвестное взрывное устройство".

Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня (9 июля – ред.) в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.

Повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Власти РФ не сообщают, что именно перевозили в вагонах.

В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 01
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 02
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 03
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 04
В России заявили, что на Брянщине перед грузовым поездом сработала взрывчатка 05
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Топ комментарии
+36
"Можем повторить" сбывается - опять на Брянщине партизаны рвут фашистские составы)
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09.07.2022 20:16
+33
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09.07.2022 20:22
+26
Схоже на дешеву та рукожопу постанову в кацапському стилі.
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09.07.2022 20:20
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"Можем повторить" сбывается - опять на Брянщине партизаны рвут фашистские составы)
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09.07.2022 20:16 Ответить
это ихние коммуно-анархисты.
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09.07.2022 20:19 Ответить
Петарда💥 Жутко опасная штука
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09.07.2022 20:27 Ответить
є особливо коли вона має 300 гр. фейкового еквіваленту
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09.07.2022 21:15 Ответить
- Почему у России не получается подчинение Украины российскому влиянию?
- Потому что россияне (в силу своей ограниченности) не могут понять, что когда украинец критикует свою власть, то это совсем не значит, что он восхищается российской, которая силой пытается навязать ему Русский мир"! (это всё равно, если-бы пьяный "голодранец" в кабаке учил работящего крестьянина ведению сельского хозяйства…)
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09.07.2022 20:38 Ответить
кино и немцы ой, руские
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09.07.2022 20:17 Ответить
без разницы, все равно нацисты
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09.07.2022 20:49 Ответить
Дилетанты-любители.
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09.07.2022 20:19 Ответить
Схоже на дешеву та рукожопу постанову в кацапському стилі.
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09.07.2022 20:20 Ответить
Стопудово
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10.07.2022 09:14 Ответить
Та то бухі лапатні машиніст з помічником загальмували та пустими макітрами шибки повибивали...
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09.07.2022 20:20 Ответить
Не понимаю в чём проблема? Это же просто бавовна. Что им не нравится.
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09.07.2022 20:20 Ответить
Якась фсбшна бутафорія, там он 4 гвинти відкрутити і пускати потяг з рейок без всякої виухівки
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09.07.2022 20:22 Ответить
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09.07.2022 20:22 Ответить
Да какое нахрен взрывное устройство, просто петарда, вот и всё.
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09.07.2022 20:32 Ответить
НУ И ШО???ВСЁРАВНО ВЫНЕН ПУТИНХУЙЛО!!!
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09.07.2022 20:34 Ответить
Как в брянском лесу, заяц трахнул лису!
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09.07.2022 20:35 Ответить
*****, яка країна, такий і терористичний акт.
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09.07.2022 20:35 Ответить
Ndas, eto Brjansk
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09.07.2022 21:16 Ответить
це репетиція
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09.07.2022 20:36 Ответить
А що - в Росії всі багатоповерхівки вже закінчилися?
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09.07.2022 20:37 Ответить
Ну, судя по повреждениям локомотива, это могло случиться и от неправильной ориентации пердака машиниста. Причем, в обоих смыслах.
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09.07.2022 20:37 Ответить
это еще диды заложили
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09.07.2022 20:43 Ответить
Тепловоз український: та сама луганяра. Пульт індикації несправностей повністю комплектний(отой,що з правого боку згори). Бабла в кацапських виродків поки що вдосталь. Бажаю кацапським виродкам ( в тому числі і машиністам з помічниками) смерті лютої!!!
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09.07.2022 20:51 Ответить
Сравжні підривники якщо підривають, то не в таких місцях. московська туфта це все.
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09.07.2022 20:53 Ответить
На фото кацапський виродок тримається за штурвал контролера українського тепловоза,а на АЛСН сигнала вже немає! І не буде!!! Правда,українські ШЧ?!
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09.07.2022 20:55 Ответить
мабуть машиніст потяга паском безпеки не пристибнувся, та й вилетів через передню шибу, при гальмуванні.
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09.07.2022 20:55 Ответить
яківсь тьерки-розбірки з боку Ку- Бел- Вор- НДР
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09.07.2022 20:57 Ответить
Партізанен!!!!
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09.07.2022 20:58 Ответить
Наверное вибуховий пристрій был мощностью один килокамень.
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09.07.2022 21:02 Ответить
Ну, дві шпали бетонних розкидало до арматури, тож, вірогідно, була задіяна звичайна шашка на 200грамів, яку сперли десь в шахтарів і поклали між шпалами, добряче присипавши щебенем... Чому "звичайна шашка"? Якби працював профі - він би вже потурбувався, аби вибухом розірвало рейку, а не щоб вся енергія пішла на розпорошення шпал. Тому і скло у тепловоза побило - щебінь розлітався...
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09.07.2022 21:34 Ответить
Дивлюся на фото:кацапський машиніст тримається за штурвал контролера - на швидкостемірі 3СЛ-2М швидкість - нуль! Вона такою у кацапів і буде! Там ще є регістратор заднього ходу,хай постійно пише швидкість 10км.год.!
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09.07.2022 21:03 Ответить
"невідомий вибуховий пристрій"

Не представився?
Не мав при собі документів?
Не "взяв на себе відповідальності"?
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09.07.2022 21:20 Ответить
Якісь дурні підривники. То ФСБ орди ляка своїх орків щоб не думали.
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09.07.2022 21:36 Ответить
не ерефії ********* записали в партизани
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09.07.2022 21:51 Ответить
Не взрывное, а "хлопкОвое" устройство )) Кстати, зачем у тепловоза руль, он же по рельсам ездит ?
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09.07.2022 21:59 Ответить
Руль в тепловозе-аналог педали газа в автомобиле.
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09.07.2022 22:10 Ответить
Да тож брянська народна Республіка не согласная с московієй,також биваєт.😁
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09.07.2022 22:17 Ответить
Та ви шо
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09.07.2022 22:25 Ответить
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10.07.2022 00:58 Ответить
Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе
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10.07.2022 01:32 Ответить
...партизаны Ukraine должны взорвать все что везет оружие против ВСУ
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10.07.2022 08:28 Ответить
 
 