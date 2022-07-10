В Одесской области ликвидировали два канала нелегальной переправки уклонистов за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ ликвидировали в Одесской области два канала нелегальной переправки за границу мужчин призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Управление СБУ в Одесской области.

"На Одесчине СБУ ликвидировала два канала нелегального перемещения за границу украинских граждан призывного возраста. Задержаны организаторы преступной схемы, среди которых должностное лицо одного из райотделов Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники переправляли мужчин в соседнюю страну вне установленных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла от $3 тыс. до $6 тыс. с человека.

Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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