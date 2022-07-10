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В Одесской области ликвидировали два канала нелегальной переправки уклонистов за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники СБУ ликвидировали в Одесской области два канала нелегальной переправки за границу мужчин призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Управление СБУ в Одесской области.

"На Одесчине СБУ ликвидировала два канала нелегального перемещения за границу украинских граждан призывного возраста. Задержаны организаторы преступной схемы, среди которых должностное лицо одного из райотделов Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники переправляли мужчин в соседнюю страну вне установленных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла от $3 тыс. до $6 тыс. с человека.

Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В Одесской области ликвидировали два канала нелегальной переправки уклонистов за границу, - СБУ 01

В Одесской области ликвидировали два канала нелегальной переправки уклонистов за границу, - СБУ 02

В Одесской области ликвидировали два канала нелегальной переправки уклонистов за границу, - СБУ 03

В Одесской области ликвидировали два канала нелегальной переправки уклонистов за границу, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Зеленые твари малек то что на фото для картинки а крупную рыбу вы не ловите где отстранение Татарова? закон не один для всех? Татаров и Ермак все еще рулит -"Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.Также общественники заявили, что Татаров продолжает "рулить" правоохранительной системой и недавно пытался разблокировать замороженные в Украине счета компании, которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Речь о Николаевском глиноземном заводе."И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны. Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении 5 канала, Прямого и Эспрессо. Именно так начиналась путинская цензура в СМИ",
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10.07.2022 07:49
+14
пошукайте в на Банковій - там один рекодіст-ухилянт є...
зараз вже - верховний ухилянт.
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10.07.2022 07:39
+11
найкратчайша стежка до командумавати неухилянтами - 4 рази самому ухилитися від призову, обісрати свою страну похабною шутковнею
і опа i ти в опі!
бінго і можна не бритися і не міняти потну майку!
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10.07.2022 07:57
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пошукайте в на Банковій - там один рекодіст-ухилянт є...
зараз вже - верховний ухилянт.
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10.07.2022 07:39 Ответить
Зеленые твари малек то что на фото для картинки а крупную рыбу вы не ловите где отстранение Татарова? закон не один для всех? Татаров и Ермак все еще рулит -"Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.Также общественники заявили, что Татаров продолжает "рулить" правоохранительной системой и недавно пытался разблокировать замороженные в Украине счета компании, которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Речь о Николаевском глиноземном заводе."И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны. Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении 5 канала, Прямого и Эспрессо. Именно так начиналась путинская цензура в СМИ",
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10.07.2022 07:49 Ответить
Під@р@си вонючі
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10.07.2022 07:54 Ответить
Дерьмак и весь его ОП -СПРУТ Каломоя БАРЫГИ НА КРОВИ УКРАИНЦЕВ ГНИДЫ+МЕГАВОРЮГИ ‼️Невозможно победить имея столько предателей внутри ‼️НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ С ПОРТНОВА , повесить и другие бы боялись
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10.07.2022 10:07 Ответить
Мне слово понравилось "ухилянт" Теперь буду так ругаться
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10.07.2022 07:55 Ответить
Щось на кшталт совєцького "лішенець".
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10.07.2022 08:17 Ответить
найкратчайша стежка до командумавати неухилянтами - 4 рази самому ухилитися від призову, обісрати свою страну похабною шутковнею
і опа i ти в опі!
бінго і можна не бритися і не міняти потну майку!
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10.07.2022 07:57 Ответить
Ага, мені особливо подобається відео, на якому майбутній преЗЕдент в оточенні всього 95 кварталу та юрби ще якихось дівок ганяє, як олень під час гону, по складському ангарі "в чому мать роділа"

Смішно, але і сумно одночасно, бо бидло, якби цей ролик навіть масово крутили на ТБ з січня 2019р., все рівно проголосувало б за цього ігруна удом на роялі.
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10.07.2022 08:15 Ответить
Зважаючи на зміст фото, всі затримані це жільци елітних виселків-анклавів для державних злочинців типу суддів та прокурвів.
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10.07.2022 08:08 Ответить
сбу ліквідувала чергових конкурентів. Бо каса для обілечування ухилянтів має бути одна. портнов, суркіс з мішками кешу, погребінський, тупіцкий, виїзжали через правильну касу, тому проблем з незаконним перетином кордону у них не було.
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10.07.2022 08:12 Ответить
100%!
ЦПД "студентам ін.вишів можна виїзджати закордон". Товариш воєнком "у нас нема такого наказу". Далі медкомісія "дівне зцілення", повістка на відправку, по докам відмова.
Теж саме по інваліду без пальців "якби не було руки.." І суми у касу всі знають. Значно вже дешевше, ніж тут озвучено, бо джерело у бідній країні не вічне.
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10.07.2022 08:59 Ответить
Уху істи !! "Поза пунктами пропуску" - наш кордон виявляється діряве решето, погранци в долі. В воєнному стані, поруч фсбшне кубло пмр, а ім хоть би куй, потім в оп плачуть як оце південь проібали за півдня
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10.07.2022 08:16 Ответить
Пане адвокате, зверніть увагу на таке! Як тільки злочинець, чи то пак підозрюваний, на якому клейм, як ворогу України, вже нікуди ставити, перестрибує через наш кордон і стає недосяжним для нашої фемідки, так тут же правоохоронна система "раптом" просинається і оголошує підозру "стрибуну". Заочну, звичайно, якою можна тільки на хвіст солі йому посипати.
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10.07.2022 08:24 Ответить
Вартість таких "послуг" становила від $3 тис. до $6 тис. з особи.
***********
Можливо, було б краще законодавчо дозволити виїзд за кордон таким ухилянтам після сплати певної суми на користь Збройних Сил України.
Бо на фронті від таких кадрів могла бути тільки шкода. Ну, не всі мають хист до військової справи. А так була б хоч якась користь для нашої армії.
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10.07.2022 14:56 Ответить
Чому ухилянти? Взяли чоловіків у заручники і не випускають. Скільки ви ще будете знущатися з громадян? Я вважаю що влада має негайно дозволити людям виїжджати за кордон.
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10.07.2022 09:11 Ответить
піде в морфлот, міни знешкоджувати
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10.07.2022 10:10 Ответить
Такі все одно воювати не будуть. Знайдуть ще якусь шпарину іншим разом.
Навіщо їх тут тримати, - не розумію?
Нехай заплатить ці кошти офіійно на допомогу ЗСУ, - і вали собі нахєр.
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10.07.2022 15:03 Ответить
 
 