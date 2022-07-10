В Одесской области ликвидировали два канала нелегальной переправки уклонистов за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники СБУ ликвидировали в Одесской области два канала нелегальной переправки за границу мужчин призывного возраста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Управление СБУ в Одесской области.
"На Одесчине СБУ ликвидировала два канала нелегального перемещения за границу украинских граждан призывного возраста. Задержаны организаторы преступной схемы, среди которых должностное лицо одного из райотделов Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники переправляли мужчин в соседнюю страну вне установленных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла от $3 тыс. до $6 тыс. с человека.
Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
зараз вже - верховний ухилянт.
і опа i ти в опі!
бінго і можна не бритися і не міняти потну майку!
Смішно, але і сумно одночасно, бо бидло, якби цей ролик навіть масово крутили на ТБ з січня 2019р., все рівно проголосувало б за цього ігруна удом на роялі.
ЦПД "студентам ін.вишів можна виїзджати закордон". Товариш воєнком "у нас нема такого наказу". Далі медкомісія "дівне зцілення", повістка на відправку, по докам відмова.
Теж саме по інваліду без пальців "якби не було руки.." І суми у касу всі знають. Значно вже дешевше, ніж тут озвучено, бо джерело у бідній країні не вічне.
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Можливо, було б краще законодавчо дозволити виїзд за кордон таким ухилянтам після сплати певної суми на користь Збройних Сил України.
Бо на фронті від таких кадрів могла бути тільки шкода. Ну, не всі мають хист до військової справи. А так була б хоч якась користь для нашої армії.
Навіщо їх тут тримати, - не розумію?
Нехай заплатить ці кошти офіійно на допомогу ЗСУ, - і вали собі нахєр.