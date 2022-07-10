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Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой ОВО Павел Кириленко.

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 01

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов". В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 02

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Известно, что спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. Спасательная операция продолжается. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 03
Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 04
Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 05


Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 06

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 07

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Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 08

Рашисты нанесли ракетный удар по Часовому Яру. Известно о 6 погибших, под завалами еще более 30 человек, - Донецкая ОВА 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Денацифікація ... В гидких кровожерливих москалів вистачило совісті збирати в оон якусь конференцію про неонацизм в Украіні, "патамушто у салдат всу есть татуировки". А унилая лошадь ще жаліється що раzzиян ненавидять у світі
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10.07.2022 08:37
+8
По перше - не "по Часовому Яру", а "по Часів Яру". А по друге - дуже багато жителів цього чудового міста справжні патріоти України, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються, або якого вони віку, або де вони зараз знаходяться. Так що коментаторів які транслюють думки про "вату", "родину кабдзона" або ще якусь нісенітнецю про "так їм і надо", дуже прошу заліпити свої пельки і допомогти врятувати людей.
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10.07.2022 10:49
+8
Вата без мізків, вони так ненавидять Україну, що готові вмерти під бомбами русні!!!
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10.07.2022 11:03
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...значит еще не все предатели уничтожены!!!
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10.07.2022 08:31 Ответить
просто интересно местные хоть понимают КТО их обстреливает ?
Кого они винят в этом ?
Безмозглая вата на Донбассе
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10.07.2022 08:35 Ответить
Ваті пох, етаже руzzкая бомба а не биндеравская, как приятна...
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10.07.2022 08:39 Ответить
Вата без мізків, вони так ненавидять Україну, що готові вмерти під бомбами русні!!!
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10.07.2022 11:03 Ответить
Ты идиот или прикидываешься таковым? Все прекрасно понимают, кто. Или когда ракета летит по Киеву ты тоже не понимаешь?
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10.07.2022 12:24 Ответить
Денацифікація ... В гидких кровожерливих москалів вистачило совісті збирати в оон якусь конференцію про неонацизм в Украіні, "патамушто у салдат всу есть татуировки". А унилая лошадь ще жаліється що раzzиян ненавидять у світі
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10.07.2022 08:37 Ответить
По родине кобзона
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10.07.2022 08:45 Ответить
Есть такая категория в комментах, которой хоть кол в голову вбей, но для них все, кто живут в Донецкой области сепаратисты. В оккупированном Снежном с 2014 года все днр ненавидят, но для комментаторов правда та,что в их больной голове.
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10.07.2022 12:27 Ответить
Вже писали про це неодноразово. Якщо ти живеш у зоні досяжності кацапської арти і сидиш вдома сподіваючись що пронесе - ти довбойоб. Якщо ти ігноруєш повітряну тривогу - ти довбойоб. А за власний ********** завжди доведеться платити.
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10.07.2022 09:13 Ответить
Кривой Рог находится в зоне арты и? Предлагаешь 600к жителей и 100к беженцев тебе отправить, умная ты наша. Или как?
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10.07.2022 12:38 Ответить
дуже ватне місто, мабуть 80/20, таке як і Бахмут, знаходяться поряд. Багато жителів бігали на референдум, чекали каменів з неба, навіть зараз чекали та дочекалисся
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10.07.2022 09:16 Ответить
Не ватне місто. Я там в госпіталі був в 2015 році. Адекватні люди.
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10.07.2022 22:43 Ответить
Moskali π|∆@®@$¥ !
Не забанят меня опять?
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10.07.2022 09:29 Ответить
Ось приклад того, чому погано, якщо лінія фронту просувається і чому небезпечно перебувати в 30-кілометровій зоні від лінії фронту. Це містечко раніше не обстрілювалось, а тепер, коли орки вийшли на Соледар та Сіверськ, воно потрапило у найближчий тил - тобто в зону небезпеки. В таких населених пунктах краще не затримуватись, а евакуюватись.
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10.07.2022 09:35 Ответить
Русскоязикі знищують русскоязиких. Диявольське плем"я. Це карма.
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10.07.2022 10:23 Ответить
По перше - не "по Часовому Яру", а "по Часів Яру". А по друге - дуже багато жителів цього чудового міста справжні патріоти України, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються, або якого вони віку, або де вони зараз знаходяться. Так що коментаторів які транслюють думки про "вату", "родину кабдзона" або ще якусь нісенітнецю про "так їм і надо", дуже прошу заліпити свої пельки і допомогти врятувати людей.
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10.07.2022 10:49 Ответить
По фоткам там достают людей в форме. Там располагались военные?
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10.07.2022 12:48 Ответить
там були ольгінськи підараси
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10.07.2022 15:56 Ответить
Превратить Донбасс в сирийский Алеппо это хорошая идея рюZZkaго мира...
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10.07.2022 15:54 Ответить
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10.07.2022 21:33 Ответить
 
 