Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты - нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Они до сих пор живут мысленно тем, как в начале марта захватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны", - отметил он.
"И как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу. За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", – добавляет Гайдай.
По его словам, все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются, благодаря украинским защитникам.
"Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары, а быстро оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии. Только за последнюю ночь россиянами совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара", - резюмирует он.
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