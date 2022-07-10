РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14133 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 647 4
армия РФ (15459) война (47249) Луганщина (6251) обстрел (20424) Гайдай_ЛОГА (714)

Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты - нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Они до сих пор живут мысленно тем, как в начале марта захватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны", - отметил он.

"И как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу. За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", – добавляет Гайдай.

По его словам, все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются, благодаря украинским защитникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг ударил по Криворожскому району на Днепропетровщине, - Резниченко

Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай 01
Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай 02
Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай 03
Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай 04
Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай 05
Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай 06
Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай 07

"Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары, а быстро оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии. Только за последнюю ночь россиянами совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара", - резюмирует он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову цей відсотковий калькулятор, який сидить с початку війни незрозуміло де. Його часом не фсбешний дєрьмак призначав?
показать весь комментарий
10.07.2022 08:19 Ответить
Професійні вояки з населенням. Друга армія в світі.
показать весь комментарий
10.07.2022 08:23 Ответить
Учора получили вогню в ЧОРНОбаївці, сьогодні получать і в БІЛОгорівці!
показать весь комментарий
10.07.2022 08:24 Ответить
Гайдай использует рабочую схему - выкладывает фоточки видео разрушений, готовит общественное мнение, потом сдает территорию.
показать весь комментарий
10.07.2022 09:47 Ответить
 
 