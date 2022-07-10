Оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки и обстреливают окрестные населенные пункты, - Гайдай. ФОТО

Россияне стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты - нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Они до сих пор живут мысленно тем, как в начале марта захватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны", - отметил он.

"И как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу. За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", – добавляет Гайдай.

По его словам, все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются, благодаря украинским защитникам.

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"Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары, а быстро оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии. Только за последнюю ночь россиянами совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара", - резюмирует он.