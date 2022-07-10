За сутки россияне убили на Донетчине 3 мирных жителей, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За 9 июля россияне убили 3 мирных жителя в 3 населенных пунктах Донетчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.
"За 9 июля россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Константиновке, Красногоровке и Переездном. Еще 23 человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — говорится в сообщении.
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Олег Кущ 3c573107
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