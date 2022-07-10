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За сутки россияне убили на Донетчине 3 мирных жителей, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За 9 июля россияне убили 3 мирных жителя в 3 населенных пунктах Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

"За 9 июля россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Константиновке, Красногоровке и Переездном. Еще 23 человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — говорится в сообщении.

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За сутки россияне убили на Донетчине 3 мирных жителей, - Кириленко 01
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Есть у меня один сотрудник. Когда я говорю, что не мешало бы Белгород подровнять по фундамент, он отвечает, что "простые люди не виноваты"
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10.07.2022 08:31 Ответить
Ці прості люди думають що війна десь там, за обрієм і хрен з нею, а вона може завітати і до них.
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10.07.2022 08:37 Ответить
 
 