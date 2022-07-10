За минувшие сутки на Харьковщине произошло 11 пожаров, вызванных обстрелами, есть погибшие и раненные, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За сутки харьковские спасатели совершили 37 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров – 26, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами – 11.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки спасатели совершили 37 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров - 26, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами — 11, также 2 выезда – для помощи работникам ЖКХ, 1 – на аварийно-спасательные работы, 1 – для оказания помощи населению, 2 – для ликвидации последствий ДТП, 5 – другие выезды.

"Наибольшее количество пожаров от вражеских обстрелов получил Чугуевский район Харьковщины. Таких пожаров там произошло 5. На одном из них обнаружено тело погибшей женщины, еще 2 человека получили ранения. Этот случай произошел около 21:00 в поселке Печенеги. Полтора часа понадобилось спасателям, чтобы укротить пожар в частном доме площадью 100 кв.м. Другими пожарами в этом районе нанесен ущерб окружающей среде (горела хвойная подстилка на площади более 15 га), лан с пшеницей на корню (выгорело около 1000 кв.м.) и частная хозяйственная постройка" , – говорится в сообщении.

Экосистемы из-за обстрелов также горели в Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах.

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В Богодуховском районе враг ударил по складским помещениям, горящим на площади 3000 кв.м. Пожар удалось обуздать в течение двух часов.

Также за прошедшие сутки Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. 2 ракеты попали в жилые дома в Основянском районе. Одна из них около 10:00, другая около 03:40. В первом случае пострадали 6 человек, во втором – 1.

Еще 1 ракета нанесла значительные разрушения учебному заведению в Слободском районе Харькова. Там обошлось без жертв и пострадавших.

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