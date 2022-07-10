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Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

8 июля воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

Как отмечается, военнослужащие ВСУ спасают жизнь украинцев не только на фронте, но и в тылу. А еще пресекают преступления, совершенные мажорами в воюющей стране. Эту истину доказали военнослужащие Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, после выполнения учебных стрельб возвращавшихся в пятницу 8 июля в место постоянной дислокации на Днепропетровщине.

"Офицер бригады Яков Б. стал свидетелем в г. Кривом Роге только что совершенного ДТП при участии автомобиля Toyota Land Cruiser AE1067TB, который вызвал столкновение с авто марки "Таврия", в нем находилась семья с несовершеннолетним ребенком. Автомобилем Toyota, нарушившим ПДД, управлял гражданин Украины, имевший явные признаки опьянения. Украинские воины оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, вызвали "скорую" и полицию, а затем начался экшн", — говорится в сообщении.

Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 01
Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 02
Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 03
Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 04
Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 05
Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 06
Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 07
Воины ВСУ задержали мажоров, совершивших пьяное ДТП в Кривом Роге и пытавшихся скрыться с места происшествия 08

По данным пресс-службы, виновниками происшествия оказались местные фермеры, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. По просьбе офицера-богуновца остаться на месте происшествия и дождаться полиции, виновники пытались скрутить номерные знаки машины Toyota и скрыться с места происшествия. После многих попыток офицера остановить виновника, пришлось его задержать до прибытия полиции.

"К сожалению, одному из пассажиров автомобиля удалось скрыться с места происшествия. Виновники тем временем вызвали помощь из числа местных титушек. Но не на долго… К тому времени, на место ДТП прибыли солдаты 1 ОБрСпП и отправились на поиски виновника, что им успешно удалось. Виновник был возвращен и передан правоохранительным органам", — говорится дальше.

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"Есть вещи, которые, к сожалению, до сих пор не искоренены в некоторых местах. У фермеров оказались достаточно тесные связи с местными правоохранительными органами, поэтому прибывший для фиксации происшествия следователь сильно не спешил с заполнением документов и произнес фразу, которая очень не понравилась потерпевшим и свидетелям ДТП: "Ничего, сейчас все решим". Ну что ж... Теперь его судьбу решает ДБР.

Несмотря на угрозы в адрес военнослужащих ВСУ и потерпевших, и брань и оскорбления в адрес украинской армии, защищающей нашу Родину, богунцы добились соблюдения закона. Полиции пришлось отвезти виновников на сдачу анализов на содержание алкоголя в крови, который на тот момент составлял 1,16 промилле, а через полчаса 1,06. Начато следствие", — резюмируют в бригаде.
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Топ комментарии
+82
Представьте теперь на секунду на чью сторону перешли бы эти гниды вместе с мусорами приди в Кривой Рог рашистские окупанты
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10.07.2022 10:17
+81
коленки прострелили бы ***** и всех делов,по другому никак
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10.07.2022 10:14
+80
Так себе мажоры)) Ну фермеры богатые, но на молодежь их хари точно не тянут. Просто Быдло.
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10.07.2022 10:17
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Молодцi хлопцi. Якби заэбэнiли оцiх мразэй з iх групой прикрытия, щэб було кращэ. Мало лi що у воэнний стан може статись? ДРГ якась , або якась iнша ******* провокацiя.
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10.07.2022 17:02 Ответить
Стільки зусиль і все дарма. Побоялися діяти рішучіше і тепер мажори (і не лише ці) ще більше борзітимуть...
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10.07.2022 20:19 Ответить
А В КИЕВЕ ПОСАДИЛИ НА 9 ЛЕТ ЧЕЛОВЕКА ЗА ТО ЧТО МЕНТ НА ЕГО МАШИНЕ УБИЛ 3 ЧЕЛОВЕК И САМ ЗЛОХ !!!
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11.07.2022 06:38 Ответить
Тільки грубою силою закону можна зламати хребет корупції і безкарності.Те ж саме стосується бидлоти.Ну от як,наприклад,можна вгамувати наглючого,хамовитого "бицюру"?Вмовляння і напівміри не допоможуть.Тільки пикою в асфальт і невідворотність покарання.А взагалі це проблема поколінь.Подивіться на ******** дітей.Мало серед них бидлоти?Як може у бидла народитись і вирости вихована,розумна і інтелігентна дитина?Ніяк! Бо на процес виховання ніяк позитивно не впливають ні самі горе-батьки,ні школа,ні навколишній світ.Зовнішня схожість з людиною не відображає внутрішній світ істоти,яка краде,знищує природу,викидає сміття з вікна,гульбанить і волає під вікном о 3 годині ночі,пре матюки в людних місцях і т д....Саме це нас оточує,вливає на наші емоції і складає якість нашого життя.На жаль.
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11.07.2022 10:47 Ответить
Хай рятують життя зсу - у нас же ментів нема напевно. Що ще зсу мають робити, гасити пожежі тд?
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11.07.2022 10:58 Ответить
Звісно фєрмєри мають звязки з мєнтами, бо мєнти їх доють постійно скоріш за все.
ПРОПОНУЮ ЛІКВІДУВАТИ МЄНТІВ ЯК СЛУЖБУ І ЗРОБИТИ ВІЙСЬКОВУ ПОЛІЦІЮ ПО
ВСІЙ УКРАЇНІ.
Буде щось накшталт жандермерії у Франції
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11.07.2022 19:54 Ответить
Полиция на местах работает на местного феодала, а не на Украину.
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12.07.2022 01:04 Ответить
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