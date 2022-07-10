Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам Харькова: следствие фиксирует последствия ночного обстрела города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате преступных действий военных РФ пострадал один человек.

"10 июля около 3:30 враг атаковал ракетами Слободской и Основянский районы Харькова. Первым ударом уничтожены верхние этажи учебного заведения. Вторая ракета разорвалась на территории частного дома. Один человек получил ранения. Частичные повреждения получило здание, расположенное рядом с домом", – говорится в сообщении.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы отделов полиции №1 и №2 Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Полицейские и эксперты фиксируют последствия обстрела, собирают вещественные доказательства, изучают свидетельские показания.











Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову частично разрушены дом и образовательное учреждение.

Также читайте: В России верховный муфтий в Курбан-байрам поддержал войну против Украины