Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам Харькова: следствие фиксирует последствия ночного обстрела города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате преступных действий военных РФ пострадал один человек.
"10 июля около 3:30 враг атаковал ракетами Слободской и Основянский районы Харькова. Первым ударом уничтожены верхние этажи учебного заведения. Вторая ракета разорвалась на территории частного дома. Один человек получил ранения. Частичные повреждения получило здание, расположенное рядом с домом", – говорится в сообщении.
На местах происшествий работают следственно-оперативные группы отделов полиции №1 и №2 Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Полицейские и эксперты фиксируют последствия обстрела, собирают вещественные доказательства, изучают свидетельские показания.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову частично разрушены дом и образовательное учреждение.
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2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
і коли Московский проспект та район переіменували?
а про пям'ятник Улусбеку Золотої Орди, який встановили на приватному майданчику, подарованому Гепой персонально Гундяєву - ти теж ніколи не чув? Самий улюблений пам'ятник усякого прорусського скота, знесли його приблизно з місяць назад
а про дівятомайскі шабаши скотобидла на Меморіалі ти теж не чув?
а про депутата Лесіка, якого раз за разом обирали харків'яне, щоб довести що не тільки совкові жиди обожнюють *****?
тока не гоні мені туфту, бо ти - ТОЧНО не харків'янин, бо харків'ян ДУЖЕ небагато, я один з них, а тебе я просто не знаю
от я - харків'янин, бо у Харкові народилася й моя мама, (у домі де були Україньски ковбаси на моск. проспекті), та навіть батько моєї мами
харків'янами вважаеться не той, у кого батьки-лімітчики приїхали з різноманітних їбеней та стали тут у нас волати - ми за Пушкіна та Путіна, харків'янами вважаються ті, у кого батьки ТА ДІДИ народилися у Харкові
а зараз Харків перетворився на лепрозорій різноманітного відвертого російскомовного СКОТА, який приїхав на ЗАМІЩЕННЯ УКРАЇНЦІВ під час голодоморів - жаліти цей скот не треба, він отримує те, що САМ СОБІ ЗАГАДАВ, жалити треба лише таких людей як я, які попали під роздачу ЗЗА того скота, які не бажали війни у свій дом, але отримали її
цього РЕФЕРЕНДУМА з тисячей газелек з проголосованими бюллетенями ЗА ХНР теж не було?
Слухай харківянин, де стара Балка була хоч знаєш.
Коли закрився ринок ХТЗ, коли Благбаз перестав бути головним ринком Харкова,
коли Мівіна закрилася в Харкові, розкажи мені, хочу почути який ти харківянин.
Де джерело на Немишлі, просвєті.