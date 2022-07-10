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Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам Харькова: следствие фиксирует последствия ночного обстрела города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате преступных действий военных РФ пострадал один человек.

"10 июля около 3:30 враг атаковал ракетами Слободской и Основянский районы Харькова. Первым ударом уничтожены верхние этажи учебного заведения. Вторая ракета разорвалась на территории частного дома. Один человек получил ранения. Частичные повреждения получило здание, расположенное рядом с домом", – говорится в сообщении.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы отделов полиции №1 и №2 Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Полицейские и эксперты фиксируют последствия обстрела, собирают вещественные доказательства, изучают свидетельские показания.

Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 01
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 02
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 03
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 04
Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове 05

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову частично разрушены дом и образовательное учреждение.

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Топ комментарии
+7
1. Головна вулиця Харкова завжди була Сумська.
2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
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10.07.2022 11:39
+5
Бийте у відповідь по кацапським місцям. Ворог має дохнути, а не сидіти в тиші.
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10.07.2022 11:23
+3
там що навіть натяка на пво немає?щодня по кілька прилетів да і новини були що вийшли на кордон з росіей ще в травні
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10.07.2022 11:13
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там що навіть натяка на пво немає?щодня по кілька прилетів да і новини були що вийшли на кордон з росіей ще в травні
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10.07.2022 11:13 Ответить
Вышли, но потом наши войска все равно немного продавили назад. Время подлета Искандера 0.4 - 1.2 мин. ПВО не успевает
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10.07.2022 11:26 Ответить
Нужно ПРО, например nasams, но его заберет Киев, уже написали, так что больше вопросов нет.....
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10.07.2022 11:27 Ответить
Рашисти просто за кілька десятків кілометрів біля Харкова і обстрілюють артою, як в березні столицю, коли була окупована частково Київська область, тому ППО тут не допоможе.
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10.07.2022 11:53 Ответить
Кацапи обстрілюють Харків та обл. ракетами з території грьобаного бєлгорода і артою з території Харківської обл. куди дістають.
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10.07.2022 14:53 Ответить
Артобстрілів як раз фіксується незначна кількість, інша справа ракети і некеровані ракети Смерч.
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11.07.2022 19:40 Ответить
Бийте у відповідь по кацапським місцям. Ворог має дохнути, а не сидіти в тиші.
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10.07.2022 11:23 Ответить
Можно бить, но тогда как понимаю мир нам помогать не будет. Именно так изначально договаривались, что мы обороняемся...
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10.07.2022 11:29 Ответить
Місцеві горлопани цього не розуміють.
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10.07.2022 12:19 Ответить
Терпіли повинні терпіти обстріли своїх міст та сел.
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10.07.2022 14:55 Ответить
Ти з якого міста цікаво терпіла
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11.07.2022 19:41 Ответить
1. Головна вулиця Харкова завжди була Сумська.
2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
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10.07.2022 11:39 Ответить
ой не гони, Пушкінська така ж сама головна вулиця
і коли Московский проспект та район переіменували?
а про пям'ятник Улусбеку Золотої Орди, який встановили на приватному майданчику, подарованому Гепой персонально Гундяєву - ти теж ніколи не чув? Самий улюблений пам'ятник усякого прорусського скота, знесли його приблизно з місяць назад
а про дівятомайскі шабаши скотобидла на Меморіалі ти теж не чув?
а про депутата Лесіка, якого раз за разом обирали харків'яне, щоб довести що не тільки совкові жиди обожнюють *****?

тока не гоні мені туфту, бо ти - ТОЧНО не харків'янин, бо харків'ян ДУЖЕ небагато, я один з них, а тебе я просто не знаю
от я - харків'янин, бо у Харкові народилася й моя мама, (у домі де були Україньски ковбаси на моск. проспекті), та навіть батько моєї мами

харків'янами вважаеться не той, у кого батьки-лімітчики приїхали з різноманітних їбеней та стали тут у нас волати - ми за Пушкіна та Путіна, харків'янами вважаються ті, у кого батьки ТА ДІДИ народилися у Харкові

а зараз Харків перетворився на лепрозорій різноманітного відвертого російскомовного СКОТА, який приїхав на ЗАМІЩЕННЯ УКРАЇНЦІВ під час голодоморів - жаліти цей скот не треба, він отримує те, що САМ СОБІ ЗАГАДАВ, жалити треба лише таких людей як я, які попали під роздачу ЗЗА того скота, які не бажали війни у свій дом, але отримали її

цього РЕФЕРЕНДУМА з тисячей газелек з проголосованими бюллетенями ЗА ХНР теж не було?

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10.07.2022 12:12 Ответить
Пушкінська головна?, головна вона може бути тільки для кацапів.
Слухай харківянин, де стара Балка була хоч знаєш.
Коли закрився ринок ХТЗ, коли Благбаз перестав бути головним ринком Харкова,
коли Мівіна закрилася в Харкові, розкажи мені, хочу почути який ти харківянин.
Де джерело на Немишлі, просвєті.
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11.07.2022 19:46 Ответить
где бенедиктова с подозрением?
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10.07.2022 12:49 Ответить
Те, що українці не мають права бити по кацастану - собача брехня, яку в Україні поширюють агенти кремля.. Якщо не почнуть без розбору!!! бити у відповідь -Україну зрівняють із землею.
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10.07.2022 13:58 Ответить
зеркальные ответные меры могли бы решить проблему хотя бы частично, по крайней мере харьковчане получили бы хоть какую то сатисфакцию. зло обязательно должно быть покарано, иначе оно будет только разрастаться. ничего нового, так было всегда ... око за око, зуб за зуб ...
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10.07.2022 17:22 Ответить
Генштаб міг би накривати у Бєлгороді аеропорт, склади, нафтобази, мости, депо залізничні, тролейбусні і автобусні депо, не обовязково бити по житловим кварталам, але чогось стидається і чекає.
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11.07.2022 19:49 Ответить
Радянське будівництво панельок - після вибуху всі плити попадали...
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11.07.2022 19:59 Ответить
 
 