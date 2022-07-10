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Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Нью-Йорке прошла акция "Война не закончилась" - сотни активистов с сине-желтыми флагами прошли по центру крупнейшего города США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Активисты прошли четыре километра по Бродвею – от Таймс-Сквер до парка Вашингтона.

По словам одного из организаторов, Артура Згурова, цель акции – напомнить общественности, что война в Украине продолжается, россия продолжает бомбить города, убивать украинцев.

"Война продолжается - мы не должны уставать повторять это, и все вместе мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она закончилась", - сказал на митинге генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

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Он подчеркнул, что Украина не может согласиться ни на какие условия, предусматривающие обмен территорий на перемирие.

В митинге также принял участие постоянный представитель Чешской Республики при ООН Якуб Кулганек. "Чехия полностью поддерживает Украину, потому что речь идет не только об Украине, - сказал Кулганек в комментарии Укринформу. - Ведь украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас. Поэтому для Чехии эта поддержка так важна".

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По словам чешского дипломата, общество и политики в его стране единодушны по этому вопросу. "Мы не просто хотим, чтобы Украина победила – нам это нужно. Поэтому так активно помогаем в гуманитарной сфере и с снабжением оружием", - добавил Кулганек.

Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами 01
Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами 02
Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами 03
Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами 04
Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами 05
Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами 06
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Топ комментарии
+11
І як сказала Спартц, американці підтримують хоробрих українських воїнів і сильний український народ!!!
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10.07.2022 11:42
+8
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10.07.2022 11:44
+8
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10.07.2022 11:47
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І як сказала Спартц, американці підтримують хоробрих українських воїнів і сильний український народ!!!
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10.07.2022 11:42 Ответить
Зґвалтовані та із слідами катувань: на Запоріжжі окупанти масово дезертують
https://gazeta.ua/articles/regions/_zgvaltovani-ta-iz-slidami-katuvan-na-zaporizhzhi-okupanti-masovo-dezertuyut/1099872
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10.07.2022 11:43 Ответить
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10.07.2022 11:44 Ответить
Мабуть всі їхні пропагандони попхались туди разом з ним зі своїми мікрохвонами.
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10.07.2022 11:56 Ответить
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10.07.2022 11:47 Ответить
а чому радісні обличча - звичайний бізнес?
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10.07.2022 12:20 Ответить
Go away Russian pig
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10.07.2022 13:09 Ответить
просто почули звичне -"смерть москалям !"
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10.07.2022 14:52 Ответить
 
 