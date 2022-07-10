За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение суток 9 июля спасатели Николаевщины ликвидировали семь пожаров, три из них возникли в результате обстрелов вооруженными силами Российской Федерации.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки пожарные Николаевщины ликвидировали 7 пожаров, три из которых возникли в результате вражеских обстрелов:

- из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий загорелись два хозяйственных здания и сухая трава на территории частного домовладения в Первомайской ТГ Николаевского района. Пожарные 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали пожары на площади 5 м кв. и 50 м кв. соответственно;

- из-за вражеских обстрелов загорелась сухая трава на открытой территории Березнеговатской ТГ Николаевского района на площади 3,5 га. Очередным караулом 9 ГПСЧ пожар оперативно ликвидирован, недопущено увеличение площади горения и спасено рядом расположенное поле с пшеницей. Для подвоза воды привлекался трактор с бочкой фермерского хозяйства "Нива";

- на территории Шевченковской ТГ Николаевского района в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар поля с ячменем на корне. Пожарные 16 ГПСЧ ликвидировали ее на площади 4,5 га, спасли от уничтожения 60 га ячменя", - говорится в сообщении.

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Также в области зарегистрировано четыре пожара в экосистемах. Горели сухая трава и мусор на открытых территориях Баштанского района (Новобугская, Баштанская ТГ) и в Николаеве. Общая площадь, которую прошел огонь, составляет 9 га. Причинами возгорания во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем.





Группа пиротехнических работ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжает работы по изъятию взрывоопасных предметов. В течение 9 июля пиротехники отработали три обращения, изъяли и уничтожили два боеприпаса. Всего с начала войны изъято 2921 боеприпас и отреагировано на 3492 вызова.

































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