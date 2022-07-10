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Николаевская область (1875) обстрел (20328) пожар (5567) ГСЧС (4488)

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В течение суток 9 июля спасатели Николаевщины ликвидировали семь пожаров, три из них возникли в результате обстрелов вооруженными силами Российской Федерации.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки пожарные Николаевщины ликвидировали 7 пожаров, три из которых возникли в результате вражеских обстрелов:

- из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий загорелись два хозяйственных здания и сухая трава на территории частного домовладения в Первомайской ТГ Николаевского района. Пожарные 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали пожары на площади 5 м кв. и 50 м кв. соответственно;

- из-за вражеских обстрелов загорелась сухая трава на открытой территории Березнеговатской ТГ Николаевского района на площади 3,5 га. Очередным караулом 9 ГПСЧ пожар оперативно ликвидирован, недопущено увеличение площади горения и спасено рядом расположенное поле с пшеницей. Для подвоза воды привлекался трактор с бочкой фермерского хозяйства "Нива";

- на территории Шевченковской ТГ Николаевского района в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар поля с ячменем на корне. Пожарные 16 ГПСЧ ликвидировали ее на площади 4,5 га, спасли от уничтожения 60 га ячменя", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 01

Также в области зарегистрировано четыре пожара в экосистемах. Горели сухая трава и мусор на открытых территориях Баштанского района (Новобугская, Баштанская ТГ) и в Николаеве. Общая площадь, которую прошел огонь, составляет 9 га. Причинами возгорания во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем.


За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 02

Группа пиротехнических работ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжает работы по изъятию взрывоопасных предметов. В течение 9 июля пиротехники отработали три обращения, изъяли и уничтожили два боеприпаса. Всего с начала войны изъято 2921 боеприпас и отреагировано на 3492 вызова.


За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 03

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 04

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 05

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 06

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 07

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 08

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 09

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 10

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За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 11

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 12

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 13

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 14

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 15

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 16

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 17

За минувшие сутки в Николаевской области из-за обстрелов российских войск произошло три пожара, - ГСЧС 18
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