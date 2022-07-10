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Последствия ночных вражеских обстрелов с.Приморское Запорожской области: Разрушено здание школы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Минувшей ночью войска РФ обстреляли село Приморское Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Последствия ночных вражеских обстрелов села Приморское Васильевского района. Снаряд попал во двор школы. Здание учебного заведения получило серьезные разрушения. Также пострадало несколько жилых домов. Сгорел легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранения получил один человек.

Последствия ночных вражеских обстрелов с.Приморское Запорожской области: Разрушено здание школы 01
Последствия ночных вражеских обстрелов с.Приморское Запорожской области: Разрушено здание школы 02

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