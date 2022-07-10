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9 июля вблизи Горловки сбит вражеский вертолет. Тип устанавливается, - Воздушные Силы

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Есть подтверждение об уничтожении цели. Тип вражеского вертолета устанавливается", - говорится в сообщении.

9 июля вблизи Горловки сбит вражеский вертолет. Тип устанавливается, - Воздушные Силы 01

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Долетался ху.лолет.
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10.07.2022 12:22 Ответить
Щира подяка Повітряним Силам Збройних Сил України 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊💪💪за збитий вертоліт з русофашистами ‼️
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10.07.2022 12:26 Ответить
Для цьогорічних випускників Уфи чи Сизрані з"явились вакансії От тільки чи знайдеться для них новий вертоліт?
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10.07.2022 12:27 Ответить
Доброго ранку, Україно!
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10.07.2022 12:27 Ответить
Туди йому й дорога.
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10.07.2022 12:32 Ответить
Йессс! Давно не було поповнення в мартиролозі літунів.
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10.07.2022 15:22 Ответить
бояться кремлівські орки залітати в зону дії нашого пво.... давно їх метелолом не падав....
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10.07.2022 16:32 Ответить
 
 