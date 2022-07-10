9 июля вблизи Горловки сбит вражеский вертолет. Тип устанавливается, - Воздушные Силы

9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Есть подтверждение об уничтожении цели. Тип вражеского вертолета устанавливается", - говорится в сообщении.

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