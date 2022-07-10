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Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Момент ракетного удара оккупантов по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области попал на видео.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным ГСЧС, по состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются.
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Пожалуйста, подождите...
украінця , отримаєте по заслузі 😠‼️
де грошей взять, якщо вори й далі при владі будуть
ну просто гордыня офиса пока заважайэ...чы то с авторскими правами проблемы у продюсерофф?
А РФ долго и методично зачищала ИМЕННО постройки населения в любой войне вокруг своей территории. Для чего это делается знают только те кто владеет информацией 15-20 поколений. Там же причина по которой в ЕС нету гумуса 30+см а чем ближе к Уралу тем глубже этот слой... Какая сила это могла зделать? Вот эта сила скоро снова будет... Именно потому мирового террориста рф сливают в утиль как грязные перчатки. Там же - почему трансконгломераты перенесли производство в китай... и еще сотня вопросов на которые в "официальной" науки ответа нету. Если интересно - канал юб Neo History.
так шо всё достаточно кошерно...иначе нияк.
Пол лярда поднебесной пусть заглянут в гости к мордве....
Дальше по ситуациии Думайте,действуйте,нах___
Так що треба агітувати народ шукати контакт із корпораціями Китаю щоб вони загризли рф.