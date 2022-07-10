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Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Момент ракетного удара оккупантов по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области попал на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ГСЧС, по состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются.

Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр 01
Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр 02

Читайте также:  Рашисты нанесли 30 ударов по Донецкой области за сутки. В Часовом Яру идет операция по спасению людей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+30
Кацапи , всі здохнете на нашій землі і за кожного знищеного вами
украінця , отримаєте по заслузі 😠‼️
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10.07.2022 13:54
+26
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10.07.2022 13:45
+25
твари.
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10.07.2022 13:49
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10.07.2022 13:45 Ответить
Ще одна трагедія українського міста. Тримайтесь і бережіть себе
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10.07.2022 13:47 Ответить
твари.
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10.07.2022 13:49 Ответить
Кацапи , всі здохнете на нашій землі і за кожного знищеного вами
украінця , отримаєте по заслузі 😠‼️
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10.07.2022 13:54 Ответить
... і нехай ті з них, хто випадково залишиться живий, буде заздрити мертвим
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10.07.2022 13:58 Ответить
Прогнозистов , что война закончится переговорами , надо привязывать на крышах таких домов в самых веселых местах .
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10.07.2022 13:55 Ответить
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10.07.2022 13:56 Ответить
Згадуйте це коли російські боти хрюкають що в Україні тільки 150 тисяч росіян.
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10.07.2022 16:54 Ответить
Да бл. Пздц как кирпичные дома и панельки складываются от ракетных ударов. Каркасники в этом плане на порядок устойчивее
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10.07.2022 13:57 Ответить
Так панельный и восстановить невозможно, и убирать вывозить дорого, и места свалки валом надо! Кирпичный на кирпич вторичный можно хоть за копейки, но продать на хозпостройки. Тяжкое дело предстоит всем.
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10.07.2022 15:31 Ответить
існує купа техніки - довгострілових екскаваторів з гідроножицями. кришать, аж гай гуде
де грошей взять, якщо вори й далі при владі будуть
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10.07.2022 16:35 Ответить
кароче студия квартал не готова выкладывать видео ударов укроракет по военным объектам на территории кацапстана...
ну просто гордыня офиса пока заважайэ...чы то с авторскими правами проблемы у продюсерофф?
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10.07.2022 14:01 Ответить
То что слухами доходит больше партизанами попахивает или фсбешными провокациями что бы стадо погнать в военкоматы. А чисто работы арты по военке если у вас что есть - выкладывайте, многим не хватает этого.
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10.07.2022 14:06 Ответить
А вам зачем видео ударов укроракет?
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10.07.2022 16:32 Ответить
Абы обвинить в укрожидонацызме
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10.07.2022 16:46 Ответить
a может хватит играть в толерантность .расфигачили кучу домов.давайте сотрем с лица земли белгород и ростов ! пусть вата вместо ***** подписывает свою капитуляцию
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10.07.2022 14:02 Ответить
Вот именно что бы этого не было у нас регулярно взрывались склады.
А РФ долго и методично зачищала ИМЕННО постройки населения в любой войне вокруг своей территории. Для чего это делается знают только те кто владеет информацией 15-20 поколений. Там же причина по которой в ЕС нету гумуса 30+см а чем ближе к Уралу тем глубже этот слой... Какая сила это могла зделать? Вот эта сила скоро снова будет... Именно потому мирового террориста рф сливают в утиль как грязные перчатки. Там же - почему трансконгломераты перенесли производство в китай... и еще сотня вопросов на которые в "официальной" науки ответа нету. Если интересно - канал юб Neo History.
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10.07.2022 14:13 Ответить
кто-то из местных прожжёных ватанов сдал координаты ((.
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10.07.2022 14:03 Ответить
Две ракеты похожие на Калибр в один жилой дом. Кто там типо Арестовича будет еще будет пасть открывать что попадание по гражданским случайно в связи с погрешностью отклонения ракеты
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10.07.2022 14:03 Ответить
кстати,скажите бубе шо око за око и зуб за зуб не укропы придумали...
так шо всё достаточно кошерно...иначе нияк.
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10.07.2022 14:05 Ответить
******,центр принятия решений,спровоцируЙте конфликт, ситуацию,провокацию с Китаем,
Пол лярда поднебесной пусть заглянут в гости к мордве....
Дальше по ситуациии Думайте,действуйте,нах___
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10.07.2022 14:10 Ответить
В Україні центр прийняття рішень це народ. Це доказано як обстрілами. Так і тим що влада без народу нічого не робить.

Так що треба агітувати народ шукати контакт із корпораціями Китаю щоб вони загризли рф.
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10.07.2022 16:57 Ответить
Вірно хтось сказав -росія в 45-му не перемогла фашизм - вона його успадкувала.Нищити сук до останного сперматозоїда.
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10.07.2022 14:24 Ответить
jesus fuck... ? who is there??
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10.07.2022 15:04 Ответить
Террористический акт! Россия - страна спонсор мирового терроризма!
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10.07.2022 15:41 Ответить
"раZZєя нікагда нє бьйот па гражданскай інфраструктурє, мі целілісь у будку возлє дома і ващє єто клятіє жидонацистi"
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10.07.2022 16:03 Ответить
Если нет войны, то Украине помогать может любой? Даже нато, оон итд, ведь нет войны а есть какие то бандиты.
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10.07.2022 19:09 Ответить
Так то там находились наемники ,видео которых уже есть в сети после первого прилета ракеты ,сняли и выложили солдаты 2-го батальона ДУК «Правый сектор» которые то же там базировались
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11.07.2022 10:51 Ответить
 
 