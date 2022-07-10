ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 10 июля, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе Росгвардии в оккупированном Херсоне.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.
Эту информацию обнародовали в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, нардеп Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Сейчас там пожар и все дымит. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они жалуются на ПВО", - отмечает Братчук.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал в фейсбуке: "В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?"
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.
Пожалуйста, подождите...
Приказ главнокомандующего ВС РФ выполнен в срок.
пожизненный кнопкодав и клиент дбр...
кароче первый за орденом победы над мокшами в списке.
Щось горить в напрямку села Червоний Хутір, Білгородської області. Крім заграви чути й вибухи.
Для орієнтації: Червоний Хутір - перше село за кордоном на залізничній колії напроти нашої ще окупованої Козачої Лопані. Саме село маленьке, але там цілком могли розмістити резервну техніку й **********. А дещо далі розташовані поселення Октябрьскій і Політотдєльскій. Там точно були й уже горіли чи то склади, чи стоянки військової техніки ворога.
Тарас Чорновіл
https://twitter.com/i/status/1546006635990192128
https://twitter.com/i/status/1546019994277912576
Слава ЗСУ!
https://twitter.com/i/status/1546005679793741824
https://twitter.com/i/status/1546005338939326464
https://twitter.com/i/status/1545986309587697664
Добре смалять окупантів українські воїни. Слава їм, і слава Україні! 💙💛
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
Цю інформацію ТАКОЖ оприлюднили в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, нардеп Олексій Гончаренко та спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.