ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО

Сегодня, 10 июля, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе Росгвардии в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

Эту информацию обнародовали в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, нардеп Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сейчас там пожар и все дымит. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они жалуются на ПВО", - отмечает Братчук.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал в фейсбуке: "В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?"

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

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