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Во время обстрела Кривого Рога погибла чемпионка Украины по спортивным танцам Дарья Курдель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вражеских обстрелов Ингульского района погибла 20-летняя чемпионка Украины по спортивным танцам Дарья Курдель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президента Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова.

"На 21 году война оборвала жизнь нашей студентки Дарии Курдель. Девушка погибла в результате вражеского ракетного обстрела жилмассива Ингулец города Кривого Рога, ее отец получил ранения и сейчас находится в больнице", — написал он.

Дарья училась в колледже вуза, а затем поступила на Криворожский факультет Национального университета "Одесская юридическая академия". Преподаватели знали ее как ответственную и усердную студентку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Кривого Рога: Погибли работница детсада и 20-летняя спортсменка. ФОТОрепортаж

Во время обстрела Кривого Рога погибла чемпионка Украины по спортивным танцам Дарья Курдель 01

"Она была душой компании, жизнерадостной, всегда готова прийти на помощь, активно участвовала в студенческой жизни. Дарья любила спорт, была очень талантливой и была победительницей многих международных соревнований по спортивным танцам", — говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+37
Яка гарнюня. Краса і молодість. За що? Смерть рашистським пдарасам.
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10.07.2022 15:47
+35
Для кого ще спорт поза політикою?
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10.07.2022 15:46
+30
Як це все сприймати і залишатися людиною?...
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10.07.2022 15:45
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Як це все сприймати і залишатися людиною?...
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10.07.2022 15:45 Ответить
Для кого ще спорт поза політикою?
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10.07.2022 15:46 Ответить
Ти де-біл? До чого тут це??? Загинула молодесенька україночка від рашистської бомби!
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10.07.2022 15:50 Ответить
сам ти дебіл. ти мабуть живеш на марсі та не знаєш що навіть дотепер знаходяться екземпляри, що заперечують російську агресію та називать війну політикою
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10.07.2022 17:04 Ответить
Офіційно ...для Надаля, Джоковіча...
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10.07.2022 17:09 Ответить
Віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі, незважаючи на війну РФ проти України.

Олімпійський чемпіон з фігурного катання зіграв одну з головних ролей у льодовому шоу "Аленький цветочек", яке поставила Тетяна Навка.

Навка є дружиною прессекретаря Володимира Путіна - Дмитра Пєскова, повідомляє Tribuna.com.

Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України.
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10.07.2022 17:30 Ответить
Яка гарнюня. Краса і молодість. За що? Смерть рашистським пдарасам.
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10.07.2022 15:47 Ответить
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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10.07.2022 15:47 Ответить
пдры-оккупанты из Московии результатом удовлетворены
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10.07.2022 15:49 Ответить
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10.07.2022 16:01 Ответить
А НЕ КИВАЛОВ ЛИ ДЕЛАЛ ВСЕ ЧТОБ РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНУ ???
А теперь вместе с Вилкулом перебулся и стал патриотом ?

"із посиланням на президента Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова"
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10.07.2022 16:24 Ответить
ну это его студентка, потому и ссылка
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10.07.2022 17:33 Ответить
Царство Небесне...
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10.07.2022 16:26 Ответить
Мразі...русня їбуча...їхні діти,правнукі і на всі покоління будуть хлібати гівно.. вся русня заригана... путіни,шойгу,патрушеви,рогозіни,стрелкови Всі...і це буде....
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10.07.2022 16:27 Ответить
ужас ,а русским нравится , они требуют убивать ещё больше Раша страна 👹Сатана -террористка№ 1 ‼️Почему все кто имеет полномочия в Украине не требуют на тойчива ,ежедневно присвоить ей этот статус Рашисты хуже немецких фашистов
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10.07.2022 16:28 Ответить
Таких совпадений быть не может. Твари специально бьют по домам украинских спортсменов.
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10.07.2022 17:19 Ответить
Помстимося
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10.07.2022 17:55 Ответить
Зеленский, она на твоей совести! Мало тебе было шашлыков?
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10.07.2022 18:27 Ответить
ДЕТИ ПУТИНА ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ !!!
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11.07.2022 06:35 Ответить
Осмелюсь вас поправить - СДОХНУТЬ
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11.07.2022 12:51 Ответить
 
 