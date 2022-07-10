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Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ рашистами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

За 100 дней войны было захвачено 122 единицы артиллерийской техники российских оккупантов. Среди трофеев – системы залпового огня.

О Топ-3 системах залпового огня, "подаренные" рашистами ВСУ рассказали в АрміяІнформ, сообщает Цензор.НЕТ.

1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, поэтому несколько таких единиц "любезно передали" в ВСУ.

Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 01
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 02
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 03

Смотрите: Как пользоваться трофейной техникой: Работа с прицелом "Сосна-У" танка Т-80БВМ. ВИДЕО

2. РСЗО "Торнадо-Г". Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения.

Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 04
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 05

3. БМ-27 "Ураган". В умелых руках украинских воинов трофейная 220-мм РЗСВ будет уничтожать рашистов на расстоянии 30–35 км. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57.

Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 06
Топ-3 системы залпового огня, подаренные ВСУ рашистами 07

Также смотрите: Трофейный БТР-Д отремонтирован и встал на боевое дежурство. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37


ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·

22 s

Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
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10.07.2022 18:03
+34
Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·

10 h

А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
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10.07.2022 18:28
+32
У порівняння з ХИМЕРАМИ то всьо-кацапськає гавно...
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10.07.2022 18:03
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У порівняння з ХИМЕРАМИ то всьо-кацапськає гавно...
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10.07.2022 18:03 Ответить
Все так, але Хаймарсів малувато
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10.07.2022 18:07 Ответить
до конца июля сказали будет 21 штука
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10.07.2022 18:51 Ответить
я к тому что это не повод отказываться от трофейной артиллерии
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10.07.2022 21:52 Ответить
Й Марси Британії теж чудові..... скоро будуть, екіпажу вже майже готові.
Ми ще "не починали" але ще трохи й почнеться.... #***************!
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10.07.2022 18:26 Ответить
У нас такого совецького гівна - валом!
Одних Ураганів 90 шт., а Вільх до них немає. Бубачка с Хомчаком сказали що вона надто дорога та не дорога (в сенсі асхвальтована дорога, вибачайти за сумний каламбур). Хоча Вільха не поступається керованим ракетам Хаймарсів
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10.07.2022 21:22 Ответить


ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·

22 s

Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
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10.07.2022 18:03 Ответить
Все больше пауз будут хотеть кацапы☝
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10.07.2022 18:05 Ответить
Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·

10 h

А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
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10.07.2022 18:28 Ответить
Ну как не самых современных. Новее у НАТО нет ничего
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10.07.2022 18:29 Ответить
Есть☝ Ютюб вам в помощь.
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10.07.2022 19:12 Ответить
до речі, всі експерти дуже хвалять українські розробки - Стугну, Вільху, Нептуни, наші дрони та інше.
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10.07.2022 19:15 Ответить
Вільха-М:
дальність 120 км, КВО - 15 м

Подібний Полонез білорусів (точніше китайців), да і в кацапів є якась версія ракет до Урагана з коректировкою

Так що в принципі нічого супер.
Якби не асвальт, то ми мали б свої Хаймарси-Вільхи
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10.07.2022 21:29 Ответить
машінка HIMARS - універсальна рельса...
вся справа в тому яка невтомна і розумна залізяка з тої рельси соскользне i попре на кацапню
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10.07.2022 20:11 Ответить
А хіба в нас є відповідні снаряди до того ж "Сонцепьока" чи "Торнадо"?
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10.07.2022 18:06 Ответить
Байден поїхав шукати
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10.07.2022 18:12 Ответить
Байден на обратном пути с востока подвезет👍Байден наш президент❗Тьфу ты, Зеля наш президент❗
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10.07.2022 18:24 Ответить
Зеля не наш президент, судя по его действиям.
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10.07.2022 21:14 Ответить
Трофеї є
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11.07.2022 07:37 Ответить
Нам надо свой солнцепек, который будет стрелять по траншеям
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10.07.2022 18:10 Ответить
для цього у нас є ультра модні французькі **********. як їх там?
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10.07.2022 19:16 Ответить
Хочу щоб цим "сонцепьоком" да по Кремлю
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10.07.2022 18:13 Ответить
Производственные мощности рашки касательно военной техники - 170 танков, 3 самолета, 10 вертолетов 200 РСЗО и 1000 ракет в год. В период санкций эти показатели нужно уменьшить на 90%

На восстановление сегодняшних потерь, рашке понадобится не менее 50 лет. Именно поэтому можно сделать вывод что война для путина это способ как можно дольше просидеть у власти.
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10.07.2022 18:14 Ответить
Каких ракет? К РСЗО? По моему крылатых не более 100 в год они могут делать
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10.07.2022 18:16 Ответить
А с чего, вообще, разгоняется эта тема?
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10.07.2022 18:16 Ответить
Бл.... що за ідіот клепає цю дурню? В нас нема боєзаряду для цих видів озброєння! Редактор обкурився чи що? На кого розраховані такі новини? Якщо техніка на ходу це добре, максимум використають як транспортний засіб в тилу, якщо пошкоджена то деталей навіть для ремонту немає! Немає з чого тішитися, а ще пишуть що там є різні типи зарядів 🤦 якими ми будемо смажити орків.
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10.07.2022 18:22 Ответить
Є чи нема б/к не суттєво (хоча краще щоб були), але мінус пару сотень пускових установок і вже легше. Їх сцикливі єкіпажі хай на плечах тепер ті ракети до цілі носять.)
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10.07.2022 18:49 Ответить
Пане Олеже,я б не був такий ктегоричний і песимістичний.Та вже якийсь бувший прапорщик,чи завартскладами певне шукає волонтерів на свої "домашні" заготовки.Будемо подивитися...
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10.07.2022 20:58 Ответить
хто курив? Нема боєзапасу на трофейні гради чи урагани? Чи на ТОС? - А дістати за кордоном слабо? Наприклад Азербайджан чи Саудівська Аравія нам легко можуть продати кілька пакетів, а заміну знову у кацапів докуплять
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10.07.2022 21:00 Ответить
А що за ідіот ОЦЮ "цю дурню"? ********** можуть буть з трофеїв - такого "добра" на поліссі весною лежало "як дров" Як транспортний засіб - теж непогано - знять установку і використовувать як евакуаційну машину передннього краю Ремонт - а тобі "повилазило"? Типове шасі танка
Аби "погнусить"?
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11.07.2022 07:42 Ответить
Всдидаюся спитати а боєкомплект до цього шроту Байден по ленд-лізу пришле?
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10.07.2022 18:40 Ответить
он пишуть в новинах, що Баден поїхав у відрядження на Близький схід чи що, шукати там савєтські **********. я не жартую.
а рєзніков і боневтік нікуди не поїхали і нічого не організували, ніякого виробництва ніде.
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10.07.2022 19:19 Ответить
Тому що вони не тої віри як ті, до кого поїхав Байден і їх не повірять.
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10.07.2022 20:41 Ответить
лол, больше ему делать нечего.
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10.07.2022 21:54 Ответить
Ну про їх характеристики, то повна ТУФТА!
"Солнцепік" тільки у фантазіях може мати влучність 200х200 м. А у реальності пуляє куди хоче - розкид +/- 2 км.
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10.07.2022 18:49 Ответить
Тобі пишуть, площа покриття всієї установки становить 400 кв.м. тобто не пишуть що касета попаде в ціль.
Так воно може бути з врахуванням термобаричного заряду, але Не фактичного та ЦІЛЕВОГО ураження!
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10.07.2022 21:35 Ответить
все і так і не так. для того щоб накрити 200х200 м, а це 40000 кв.м, потрібно щоб окремі снаряди лягали поряд, а "кучність" у ТОСа така собі.
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11.07.2022 09:48 Ответить
Служили нелюдям щось послужать і проти нелюдів
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10.07.2022 18:55 Ответить
Я б за УСЕ оце залізяччя не дав би ЖОДНОЇ нашої системи "Вільхи-М"! Та агент "козирь" із жОПи зробив все можливе щоб Україна напередодні масштабного вторгнення орків залишилась без "Вільх" та "Нептунів" з "Сапсанами"...
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10.07.2022 18:58 Ответить
эти говнеты годятся только для уничтожения мирняка, или для войны в пустыне. У "ольхи" на дистанции стрельбы 70 км КВО составляло около 10 метров, а у "ольхи-м" на дистанции свыше 100 км до 170 км - около 30 метров.
У ракеты ОТРК "гром-2" на дистанции 460 км КВО на испытаниях составило 1м (телеметрия регистрации была установлена американской стороной).
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10.07.2022 21:37 Ответить
Це все чудово,тільки де вони?
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10.07.2022 23:10 Ответить
30 серпня 2019 відповідно до плану державних випробувань, було проведено пуски ракет "Вільха-М" та "Вільха-Р" стандартної заводської комплектації. Випробування пройшли успішно. Усі тактико-технічні параметри підтверджені.
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему РСЗВ "Вільха" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.


"Гром-2" - державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему ОТРК "Гром-2" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Що зробив президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела до тяжких наслідків - це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
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11.07.2022 00:20 Ответить
ух ти не знав,що Грім дійшов до стрільбових випробувань,видно пропустив,дякую за інфу
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11.07.2022 01:50 Ответить
"Сонцепьок" використовує термобаричні ракети, б'є неприцільно по площах, тому його заборонено застосовувати проти військових цілей, якщо це може наразити на небезпеку життя цивільних, викликати непотрібні страждання. Тобто знищувати ці установки можна, а використання заборонено.
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10.07.2022 19:37 Ответить
а реактивні ********** до них є?
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10.07.2022 21:40 Ответить
А БК до того ж сонцепьока, де брати?
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10.07.2022 22:02 Ответить
Там же де і установку. Віджимати
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10.07.2022 22:12 Ответить
 
 