Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ рашистами. ФОТО

За 100 дней войны было захвачено 122 единицы артиллерийской техники российских оккупантов. Среди трофеев – системы залпового огня.

О Топ-3 системах залпового огня, "подаренные" рашистами ВСУ рассказали в АрміяІнформ, сообщает Цензор.НЕТ.

1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, поэтому несколько таких единиц "любезно передали" в ВСУ.







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2. РСЗО "Торнадо-Г". Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения.





3. БМ-27 "Ураган". В умелых руках украинских воинов трофейная 220-мм РЗСВ будет уничтожать рашистов на расстоянии 30–35 км. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57.





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