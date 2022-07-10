Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ рашистами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
За 100 дней войны было захвачено 122 единицы артиллерийской техники российских оккупантов. Среди трофеев – системы залпового огня.
О Топ-3 системах залпового огня, "подаренные" рашистами ВСУ рассказали в АрміяІнформ, сообщает Цензор.НЕТ.
1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, поэтому несколько таких единиц "любезно передали" в ВСУ.
2. РСЗО "Торнадо-Г". Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения.
3. БМ-27 "Ураган". В умелых руках украинских воинов трофейная 220-мм РЗСВ будет уничтожать рашистов на расстоянии 30–35 км. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57.
Пожалуйста, подождите...
Ми ще "не починали" але ще трохи й почнеться.... #***************!
Одних Ураганів 90 шт., а Вільх до них немає. Бубачка с Хомчаком сказали що вона надто дорога та не дорога (в сенсі асхвальтована дорога, вибачайти за сумний каламбур). Хоча Вільха не поступається керованим ракетам Хаймарсів
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
·
22 s
Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
@Churchill_N1
·
10 h
А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
дальність 120 км, КВО - 15 м
Подібний Полонез білорусів (точніше китайців), да і в кацапів є якась версія ракет до Урагана з коректировкою
Так що в принципі нічого супер.
Якби не асвальт, то ми мали б свої Хаймарси-Вільхи
вся справа в тому яка невтомна і розумна залізяка з тої рельси соскользне i попре на кацапню
На восстановление сегодняшних потерь, рашке понадобится не менее 50 лет. Именно поэтому можно сделать вывод что война для путина это способ как можно дольше просидеть у власти.
Аби "погнусить"?
а рєзніков і боневтік нікуди не поїхали і нічого не організували, ніякого виробництва ніде.
"Солнцепік" тільки у фантазіях може мати влучність 200х200 м. А у реальності пуляє куди хоче - розкид +/- 2 км.
Так воно може бути з врахуванням термобаричного заряду, але Не фактичного та ЦІЛЕВОГО ураження!
У ракеты ОТРК "гром-2" на дистанции 460 км КВО на испытаниях составило 1м (телеметрия регистрации была установлена американской стороной).
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему РСЗВ "Вільха" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
"Гром-2" - державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему ОТРК "Гром-2" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Що зробив президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела до тяжких наслідків - це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.