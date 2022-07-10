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обстрел (20434) Донецкая область (7177) ГСЧС (4490)

Захватчики обстреляли Часов Яр как минимум 4 "Искандерами", - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска накануне били по городу Часов Яр в Донецкой области ракетами "Искандер", выпустив их по меньшей мере четыре.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковник Вячеслав Бойцов в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера примерно в 21 час 17 минут произошел обстрел Часового Яра. Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры". Один из домов, в который попали российские оккупанты, - это общежитие, где находились гражданские люди. Военных объектов здесь поблизости нет", - подчеркнул он.

По словам Бойцова, к спасательной операции привлечены около 60 человек. Также работает два погрузчика и два автокрана. "Сил достаточно. Проводим работы", - сказал он, в то же время отметив, что количество людей, которые могут оставаться под завалами, пока неизвестно.

Офицер гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Оксана Анодина также сказала, что было зафиксировано четыре "прилета" ракет российского оперативно-тактического комплекса "Искандер" по городу Часов Яр, два из них непосредственно в здание.

"Поисковые работы продолжаются. Есть сведения, что под завалами среди других пострадавших находится мать с девятилетним ребенком. Об их состоянии, состоянии и количестве других людей, которые могут находиться под завалами, точной информации нет", - отметила Анодина, добавив, что спасатели работают в сложных опасных условиях.

Читайте также: Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Часовом Яру спасли еще одного человека, - ОП

Как известно, российские оккупанты из "Ураганов" 10 июля атаковали Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 13:00 сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятерых спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в т.ч. ребенка, которые, вероятно, оставались в тот момент под завалами.

Захватчики обстреляли Часов Яр как минимум 4 Искандерами, - ГСЧС 01
Захватчики обстреляли Часов Яр как минимум 4 Искандерами, - ГСЧС 02
Захватчики обстреляли Часов Яр как минимум 4 Искандерами, - ГСЧС 03
Захватчики обстреляли Часов Яр как минимум 4 Искандерами, - ГСЧС 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
кацапи вважають, що на другому поверху третього під'їзду три топора стояли.
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10.07.2022 20:11
+9
В Харьков эти искандеры прилетают каждую ночь.
Причём из белгородской обл.
Какого куя мы боимся туда ипануть в ответку?
Уже ж есть чем.
Или нас хотят превратить в терпил?
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10.07.2022 20:32
+7
За які це заслуги Яр удостоївся чотирьох Іскандерів?
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10.07.2022 20:05
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За які це заслуги Яр удостоївся чотирьох Іскандерів?
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10.07.2022 20:05 Ответить
кацапи вважають, що на другому поверху третього під'їзду три топора стояли.
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10.07.2022 20:11 Ответить
там сьогодні було відео з прильотом. в ньому відповідь.
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10.07.2022 20:52 Ответить
Там чувак один іншому каже, що цивільний будинок.
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10.07.2022 21:21 Ответить
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10.07.2022 21:11 Ответить
Це орківська точка зору, проте є дані, наші, що там таки були військові об'єкти. https://hromadske.radio/ru/news/2016/04/12/v-chasov-yare-*******-zablokirovali-les-i-ustanovili-tablichki-ostorozhno-miny
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10.07.2022 21:13 Ответить
де там, в п'ятіповерхівці куди дві ракети влучили? десь в лісі, можливо, і були - війна з ординцями йде вісім років.
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10.07.2022 21:28 Ответить
Тільки далекобійні Хаймарси зможуть кацапські Іскандери дивитись на пів шостого !!!
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10.07.2022 20:08 Ответить
там було військове містечко. Чи мало б бути.
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10.07.2022 20:13 Ответить
лабораторія Азова
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10.07.2022 20:34 Ответить
шо ми можемо -- повозмущатися
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10.07.2022 20:17 Ответить
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10.07.2022 20:53 Ответить
всі продвинуті експерти -- кінчаючи Паліиом запевняли шо путін ненападе бо для цього потрібно перевагу в людях в 3-5 раз а в нього була перевага в залізі в 10 раз і він напав -- так шо заднім числом ми всі розумні
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10.07.2022 21:09 Ответить
Зачем слушать "экспертов" когда есть разведка
Западные страны не только предупреждали а уже эвакуировали посольства
Этого мало?
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10.07.2022 21:14 Ответить
Захід вообще говорив шо нас за 3 дні змішают з болотом то кому вірити -- ніхто не ожидав такоі херні
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11.07.2022 07:33 Ответить
Почему не ответили по кацапам?
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10.07.2022 20:30 Ответить
Постоянно отвечают по всей линии фронта, а с чего ты взял, что не ответили?
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10.07.2022 20:37 Ответить
абсолютно тождественно сегодня ответили.
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10.07.2022 20:54 Ответить
В Харьков эти искандеры прилетают каждую ночь.
Причём из белгородской обл.
Какого куя мы боимся туда ипануть в ответку?
Уже ж есть чем.
Или нас хотят превратить в терпил?
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10.07.2022 20:32 Ответить
То, "чем есть", работает по своим задачам, для которых приехало.
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10.07.2022 20:35 Ответить
есть две проблемы:
1. Местные жители почему-то оперативно не сообщают о развёрнутой позиции комплекса.
2. Боеприпасы с унитарной б\ч пока в дороге, а с кассетной б\ч по понятным причинам мы там не можем применить.
Кроме того, все дивайсы сейчас задействованы на изюмско-попаснянских направлениях и "неожиданных" южных фронтах.
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10.07.2022 20:59 Ответить
потому что твой зеленый недо-президент ССЦЫКЛО позорное
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11.07.2022 01:24 Ответить
всеравно странно почему не литит ничего в правительственый квартал и Конче-Заспу ? я понимаю почему так делают кацапы обстреливая простые дома а не элиту ..Будущих вертухаев готовит кремль ,а нас запугивпют чтоб здались
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10.07.2022 20:49 Ответить
а ти не здавайся
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10.07.2022 21:53 Ответить
Непереймайся так..Такi як ти безграмотнi руцькагАварящие щелепи (ще й перепуганi) для вертухаiв теж пiдiйдуть...
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10.07.2022 22:47 Ответить
вас кацапов запугали так что вы с перепугу стали флажки украинские ставить
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11.07.2022 01:25 Ответить
Годин Яр? 🤔
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10.07.2022 22:05 Ответить
Ні вони хочуть предків Тутан Кобзона підняти. Щоб побачили Путлерцистів.
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10.07.2022 23:19 Ответить
Блін то смерчі то іскандери. Своїми очима бачив літак який зробив 3 кола і пустив 3 ракети по будинкам і одну в іншу точку по часіку. А пан міністр оборони каже що ворожі літаки вже не літають от звітси і іскандери і інша єресть. Жодна ракета крім калібра у кацапів не б'є з такою точністю.
От і питання де наше пво на лініі фронту.
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11.07.2022 00:38 Ответить
А тим хто пише чому не відповідають, відповідають - відповідь була 7 ракет в сторону орків.
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11.07.2022 00:53 Ответить
 
 